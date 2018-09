Está por terminar el campeonato de liga en México y a falta de una fecha se nota un increíble Club León con respecto a las temporadas anteriores que parece venir a la baja con cada partido.

Sin lugar a dudas, los jugadores hacen su parte en el campo y en una humilde opinión de este redactor creo que algunos simplemente cierran su ciclo con el equipo en respuesta a su bajo rendimiento esta temporada.

Miguel Sabah Rodríguez: nació el 14 de Noviembre de 1979 en Cancún, Quintana Roo.

Realmente desde su llegada a la institución de Club León ha estado presente en 63 partidos (todas las competiciones), en liga ha marcado todos sus goles (11) en 52 partidos totales en los que ha estado convocado, le han dado oportunidad esta temporada porque inicia titular en nueve partidos y exceptuando contra Puebla, ha entrado como suplente en el resto, en total jugando 15 partidos esta temporada y solo tres goles. Yo creo que es uno de los jugadores que cierra su ciclo con la “fiera” al solo marcar seis goles en sus últimos 40 partidos.

Juan Ignacio González Ibarra: nació el 08 de julio de 1984 en Guadalajara, Jalisco.

Más que nada por su edad, porque es buen defensa y titular casi indiscutible, ha jugado 12 partidos (todos como titular) y nunca ha salido de cambio esta temporada pero es de regularmente llegar a destiempo a las jugadas cometiendo varias faltas (20 faltas concedidas en 12 partidos) e incluso saliendo expulsado en la fecha nueve por doble amarilla, además es un defensa goleador pero para las dos porterías, por ejemplo de sus últimos 63 partidos ha marcado 5 goles y dos de ellos han sido en propia puerta, de hecho todos los goles que ha marcado en su carrera en la liga han sido jugando para León y queda como dato curioso que en un partido - América en 16/12/2013 donde él marcó dos goles en un mismo partido (gol en propia puerta y gol a favor). En sus últimos 15 partidos ha sido expulsado dos veces con doble amarilla (cinco tarjetas amarillas en total) y marca un gol a favor y también uno en propia puerta.

Martín Iván Bravo: nació el 19 de septiembre de 1986 en Argentina, Santa Fe.

Esta temporada ha jugado hasta ahora en 14 partidos, cinco como titular y en nueve entra para suplir a un compañero, ha marcado solo 3 goles pero creo que no ha dado con el sistema táctico porque en realidad son todos sus goles marcados desde que llegó a León y comparando con su última jornada con Pumas donde parecía venir en ascenso con nueve goles marcados y dos asistencias para gol.

También hay quienes dicen que Edwin Hernández, Carlos Alberto Peña o Jonny Magallón entre otros, son chicos que ya dieron lo que pudieron con el club y deberían salir pero desde mi punto de vista y según sus números, son grandes jugadores y han aportado buenos números para León y excelentes cualidades defensivas y ofensivas, creo que aún tienen mucho que dar y en caso de salir en el próximo mercado seguro serán muy cotizados gracias al nivel respaldado por sus números en las competiciones, yo no creo que hayan terminado su ciclo aún con el equipo.

En lo personal creo que hay que trabajar en el ataque de León para la próxima temporada y los delanteros no están encontrando la portería, otra cosa que es de mencionar es que hay siete jugadores con “efecto europeo” por así decirlo, que prácticamente no cuentan para Juan Antonio Pizzi Torroja (entrenador) y son: Juan Carlos Pineda, Luis Antonio Delgado, Alan De Jesús Puga, Luis Miguel Franco, Leonel López, José Jair Ruíz Vargas y Alexis Rivera con 80 minutos o menos jugados en todo el torneo, entonces no se puede hablar en sí sobre el desempeño de estos chicos pero siempre es bueno jugar para contar cosas a favor, deberán trabajar fuerte para la siguiente campaña o sería mejor buscar nuevos horizontes.

Pizzi tiene mucho trabajo por delante luego de tomar al club que venía un poco a la baja ya antes, pero los jugadores han demostrado que óptimo nivel son capaces de grandes cosas, en realidad todos son muy buenos y es difícil encontrar alguno realmente con bajo nivel, pero los tres mencionados pueden dar mucho más y han tenido partidos pero no encuentran buena actuación.