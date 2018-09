León y su mal tino con los extrajeros

En los últimos dos torneos de Liga MX el equipo de los esmeraldas de León no ha podido por lo menos clasificar a la liguilla, finalizando 10 y 17 en la tabla general, pues buscando en el extranjero los refuerzos no han resultado satisfactorios o tal vez la directiva no pudo explotarlos al máximo, ya que previo a su llegada al club, algunos se habían desempeñado bien en el campo.

Yamilson Alexis Rivera Hurtado

De nacionalidad colombiana, llegó proveniente del club América de Cali, pero participó realmente muy poco para el equipo leonés, pues no logró finalizar un solo partido de los que disputó en todas las competiciones; en Copa MX no apareció en ningún partido y en CONCACAF liga de campeones jugó tan solo 44 minutos del segundo tiempo ante Isidro Metapán, un total de 398 minutos jugados desde su incorporación (9 partidos).

A pesar de contar poco para el entrenador en turno, el 'Dibalito', como también le conocen a Yamilson Rivera, sí logró conseguir dos anotaciones: el primero llegó a la fecha tres de Apertura 2014, iniciando de titular en contra de Monarcas Morelia y el segundo en jornada 15 del mismo torneo, pero esa vez ingresando desde la banca 25 minutos antes de finalizar el partido.

Marcos Jackson Caicedo Caicedo

De nacionalidad ecuatoriana, verdaderamente sí fue un fichaje poco pensado por la directiva de los 'Panzas Verdes', ya que antes de su llegada a León había tenido poca participación en la liga en los últimos dos años con su club anterior, el Emelec de Ecuador (12 partidos).

Aunque sí le ha dedicado minutos a su juego en la liga, solo ha logrado culminar un encuentro completo, sumando 929 minutos o en total 25 partidos con Club León, de los cuales 9 fueron iniciando de titular y 20 como suplente en el banquillo, ingresando en 16 veces a relevar a un compañero.

Participó en tres goles para el equipo de 'los esmeraldas', uno fue su único gol ante Veracruz en la fecha nueve de Apertura 2014 y dos asistencias para gol en el siguiente torneo Clausura 2015, en la fecha uno y ocho en contra de América y Santos respectivamente.

No apareció en en la Copa MX y jugó un partido de CONCACAF Liga de Campeones como titular, 68 minutos en contra de Herediano.

Wanderley De Jesús Souza

De nacionalidad brasileña, es un jugador prometedor que llegó luego de la lesión que sufrió Luis 'Chapito' Montes con la selección en aquel partido de preparación para el mundial pasado.

Disputó solo el torneo Apertura 2014, el entrenador Gustavo Matosas no logró jamás saber qué hacer con él, lo movió por todo el campo partido a partido, varias posiciones cubrió y nunca gustó al parecer al director técnico, incluso fue defensa pese a que su posición normal es la de mediocampista.

Estuvo presente 797 minutos o 14 partidos de liga, alineó siete veces como titular en el equipo, con ocho veces como suplente en el banquillo e ingresando en siete ocasiones a suplir a un compañero, no cooperó con goles ni asistencias.

En la Copa MX no estuvo presente, pero sí en CONCACAF Liga de Campeones, 255 minutos o tres partidos, siendo titular en todos y marcando un gol a Isidro Metapán (su único gol en un club mexicano hasta ahora).

Jonathan Pablo Bottinelli

De nacionalidad argentina, 'Boti' llegó luego de la salida del gran zaguero mexicano Rafael Márquez; el equipo requería cubrir ese espacio, entonces vio en Bottinelli un buen candidato, adquiriendo sus servicios con prisa, rápidamente se agregó al cuadro titular.

Según sus números ha resultado de las mejores contrataciones (por así decirlo), de entre todos los extranjeros que han llegado a la 'Fiera', pues sí hizo un buen trabajo en la zaga, se incorporó en la jornada siete, debutando con el club en la fecha ocho contra Santos, fue titular indiscutible luego de eso en todo el torneo Apertura 2014 y tuvo un Clausura 2015 en el cual solo se perdió cinco partidos de liga.

Contendió en total 1768 minutos o 20 partidos (todos como titular), cuando inició en la banca no entró a jugar en ningún juego (cinco partidos), también marcó dos goles en las fechas ocho y 15 de Clausura 2015.

No apareció en ninguna otra competencia con los 'Esmeraldas'.

Ignacio Canuto

De nacionalidad argentina, llega justo luego de la salida del brasileño Derley Souza el torneo anterior: Clausura 2015. Jugó 11 partidos en dicho torneo, pero en su primer encuentro a penas entró al terreno de juego, el partido finalizó (minuto 90+1); ciertamente por eso se puede decir que son 10 partidos en realidad los disputados por 'El Tato' Canuto con León.

Estuvo cuatro veces en la banca con 'La Fiera', de las cuales ingresó una ocasión al campo con las siguientes 10 oportunidades como titular, de las cuales salió solo una vez de cambio (856 minutos jugados en liga).

Siendo zaguero no se destacó con participaciones en goles (pero tiene 19 goles en total en su carrera), pero sí fue recurrente en sus apariciones luego de la mitad del torneo anterior, solo no completando en su totalidad el partido de la jornada 16 en contra de Puebla.

Tampoco participó en ninguna otra competición con el Club León.

Gonzalo Matías Ríos

Atacante de nacionalidad argentina, llegó al Club León con más partidos disputados en segunda división de Argentina (99) que en primera (12).

11 partidos también jugados, siendo su primer partido como 'Esmeralda' en contra de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y en la misma condición que su compatriota Ignacio Canuto, pues ingresó al terreno de juego al minuto 90+2.

Ocho veces inició un partido en la banca, de las cuales ingresó seis, fue titular cuatro veces, pero solo un partido participó los 90 minutos, durante la justa en contra de Puebla; también tuvo otro con 82 minutos contra Atlas, pero al ser atacante, los cambios vienen en mayor medida.

Marcó tres goles: un doblete a los Gallos Blancos de Querétaro (el cuarto doblete en su carrera) y otro gol más a Atlas.

Martín Iván Bravo

Atacante de nacionalidad argentina también, se ganó su fichaje luego de una buena racha con Pumas, ya que entre 2013 y 2014 se marcó cuatro dobletes en el equipo universitario.

Llegó a León para hacer compañía a Mauro Boselli (se suponía), completó 801 minutos de juego, pero curiosamente inició 25 partidos en la banca de la 'Fiera', de los cuales entró en 19 ocasiones a cambio por un titular; solo seis veces fue titular, saliendo en cinco ocasiones de cambio, lo que significa que en su estancia en el club solo culminó un partido, un solo partido jugó los 90 minutos.

Parece ser que los refuerzos extranjeros no son precisamente refuerzos, se pude creer que no deben ser titulares solo por ser extranjeros, pero es curiosa e irónica su poca participación a veces, ya que llegan precisamente como 'refuerzos'.

Algunos no han llegado con grandes números, otros con pocos partidos en primera, o poco juego con su equipo anterior, por consiguiente no debería ser sorprendente su desempeño en la cancha, las directivas deberían investigar eso antes de comprar.

Parece que algunas veces no se no toman en cuenta ciertas cosas, y por ejemplo, se contrata un jugador de una determinada posposición, digamos medio, y el director técnico lo pone a jugar de lateral derecho o izquierdo, incluso defensa.

Cuando se ven los resultados de las ideas de los entrenadores, a veces parecen raras, en otras ocasiones se pudiera hasta pensar que se imponen jugadores.