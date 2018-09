Iván Zamorano: "Siempre estoy al pendiente del América"

El debut de Iván Zamorano fue de ensueño, en su presentación convertía un “hat trick” con las Águilas, su nombre es sinónimo de entrega y efusivos festejos besando la camiseta del América con tal sinceridad que resulta imposible olvidar al ídolo portador del dorsal 9. En su campaña debut Zamorano anotó 11 goles, a lo largo de su paso como azulcrema disputó un total de 78 partidos y festejó en 38 ocasiones, además de cumplir con su promesa de salir campeón con América.

El chileno es otro de los jugadores extranjeros que más se han incrustado en el corazón de los americanistas, y es que el andino llegó al América con una responsabilidad tremenda, con 34 años y después de ganar con el Real Madrid el campeonato local, la Copa Iberoamericana y además recibir el Trofeo Pichichi por sus 28 tantos, Zamorano arribó al Nido proveniente del Inter de Milán, equipo con el que levantó la Copa UEFA.

Es así como el 'Bam bam' se viste de 'Águila' en el 2001 y en el 2002 cumplió su promesa de sacar campeón al América, cortando una racha de 13 años sin ganar el torneo local, impregnándose en el escudo del Club América que ya ha contado entre sus filas con jugadores de origen chileno, siendo estos capaces de congeniar con la filosofía americanista pero sobre todo con su afición; Navia, Reinoso y Zamorano son sin duda el tridente que más identifica la gente asidua con los colores del equipo de Coapa.

Iván es una persona agradecida y se declara seguidor del América, es por eso que cada que se le pregunta por este club responde con una sonrisa: "Me cambió la vida, me encontré con algo muy diferente y es algo de lo cual no me arrepiento. Siempre estoy al pendiente del América, soy una persona agradecida de lo que me entregó el futbol y estoy pendiente de cómo va", es así como el 'Bam bam' sigue ligado a la institución donde ganó su último campeonato.