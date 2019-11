Resultado México - Trinidad y Tobago en Copa Oro (4-4)

21:43. Buenas noches a todos los lectores de VAVEL y gracias por seguir la transmisión de este partido con nosotros. No se pierdan la crónica del partido y todo lo relacionado con la Copa Oro desde el portal de VAVEL México.

21:40. Y más allá de ser una mala racha es la decadencia que se arrastra desde hace muchos procesos atrás. Se llegó al punto en el que no se puede maquillar la realidad. Ni siquiera la incorporación de Javier Aguirre podría salvar el barco, como lo hizo en dos Eliminatorias Mundialistas. El barco se hundió y al menos yo, como aficionado, creo que es tiempo de dejar atrás los pretextos, ya no debemos manejar la mediocridad en nuestra idiosincrasia futbolística, no si se quiere recuperar el nivel que un día le dio a México el mote de 'Gigante de CONCACAF' que hoy en día, le pese a quien le pese, es obsoleto.

21:36. Si el cuerpo técnico y los jugadores tuvieran un poco de autocrítica no deberían salir a la cancha en los Cuartos de Final. El estilo de juego que se manjea es una afrenta para lo que representa el futbol mexicano y toda la tradición que existe detrás del mismo y hasta el trasfondo cultural que conlleva.

21:34. Es cierto que en el papel luce mediocre celebrar que al final el partido se remontó y terminó con un empate contra Trinidad y Tobago, pero los partidos ya no se ganan con la playera solamente. En la opinión de quien escribe, el crecimiento que existe en el futbol de la zona, especialmente en los equipos caribeños, no responde al del futbol mexicano. Mientras nuestros directivos se han concentrado en las finanzas, en lo económico y lo productivo, las demás federaciones han hecho esfuerzo casi sobrehumanos para mejor el funcionamiento deportivos de sus respectivas Selecciones. México ya no es el gigante de CONCACAF y no es una sorpresa.

21:33. Es cierto que muchas veces hablamos acerca de las deficiencias que tiene la Selección Mexicana, pero al final de día siempre terminamos apoyando al equipo indiscutiblemente. La noche de hoy me parece que representa un punto de quiebre en el futbol nacional.

21:18. No hay palabras, señores. No hay palabras para hablar acerca de lo que está pasando con la Selección Mexicana. No se pueden aceptar planteamientos así. Una disculpa si en los últimos minutos no hubo una narración como en los primeros 70, pero no existen palabras para describir lo que ahora estamos sintiendo millones.

21:17 Se termina el partido en Charlotte.

90+3' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TRINIDAD Y TOBAGOOOOOOOOO!

90+1' Trinidad intenta sacar el empate y rescatar un punto.

90' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL A FAVOR DE MÉXICO! ¡AUTOGOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JONES!

89' Layún manda un centro y Williams desvía a tiro de esquina.

88' Andrés Guardado impacta el balón de bolea y saca un riflazo imparable para Phillip.

87' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUARDADOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡GOOOOOOOOL DE MÉÉÉÉÉÉXICOOOOO!

85' Otro centro infructífero por parte de Corona. Sólo 5 minutos para consumar la derrota mexicana.

84' Corona manda un centro y el portero Phillip desvía nuevamente.

83' 'El Tecatito' revienta el travesaño.

81' Trinidad y Tobago tiene el control del esférico y toma su tiempo a la hora de reanudar el juego.

79' Peralta intent ingresar con balón controlado por el centro del área.

78' Jones dispara y el balón se estrella en el poste.

77' Cambio de México: Sale Corona y entra Esquivel.

77' Cambio de Trinidad y Tobago: Sale Hyland y entra James.

76' Tiro libre que termina rechanzando el arquero trinitario con los puños.

75' 'El Maza' Rodríguez remata a primer poste y el portero se asegura del esférico.

74' Corona toca para Herrera y no encuentra espacio para disparar.

73' Reyes impacta de larga distancia y no encuentra la portería.

72' El partido se cayó y los silbidos incrementan en el estadio.

69' Pasan los minutos y México tiene menos variantes a la hora de ofender.

68' La defensa mexicana es una fiesta a la hora de que los trinitarios van al frente. Trinidad y Tobago está al frente, ya gana 2-3.

67' Cambio de México: Sale dos Santos y entra 'El Tecatito' Corona.

66' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CUMMINGS! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TRINIDAD Y TOBAGO!

64' Otro tiro de esquina a favor de México. El partido está en un lapso de aletargamiento.

62' Otro centro al área que no encuentra rematador.

60' La Selección Mexicana está desubicada en el terreno. Los goles de los trinitarios fueron un golpe inesperado del que no se han recuperado los jugadores mexicanos.

59' Falta sobre Herrera. El balón irá al área en busca de recuperar la ventaja.

58' El estadio se hunde en gritos de desaprobación para la Selección Mexicana. Dos llegadas y dos goles de los trinitarios.

57' Jones saca un tiro a mitad del área que rebasa a la defensa y a Ochoa. Trinidad y Tobago empata el partido para sorpresa de muchos.

57' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JOOOOONES! ¡GOOOOOOOOOOOL DE TRINIDAD Y TOBAGO!

55' Jones gana la banda por velocidad, le hace túnel a Corona y toca para Cummings que define ante la salida de Ochoa.

54' ¡GOOOOOOOOOOOL DE CUMMINGS! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TRINIDAD Y TOBAGOOOOOOO!

53' Carlos Vela intenta la misma jugada desde afuera del área, pero desvían su tiro.

52' Trinidad pierde en el medio terreno, Vela ingresa al área, recorta al centro y suelta un disparo a la base del palo y el balón termina incrustándose en al arco como bola de billar.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VELAAAAAAAAAA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉÉÉÉEÉÉEÉXICOOOOOOOOOO!

50' Trinidad intenta la salida con balón controlado.

49' Par de centros por parte de Layún que son cortados por la defensa.

48' Hector Herrera manda un centro que encuentra Oribe, pero no gira correctamente el cuello para dirigir su remate.

47' Primer tiro de esquina a favor de México.

46' Cambio de México: Sale Giovani dos Santos y entra Oribe Peralta.

20:38. ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPOOOOOO!

45' Se termina el primer tiempo con una ventaja mínima para México. El funcionamiento no es el adecuado, pero el resultado, que es lo que se buscaba.

45' Tiempo cumplido en Charlotte y Giovani se incorpora.

44' Giovani está tirado en el mediocampo y el árbitro detiene el juego.

44' Vela cae al área después de un recorte de más; pudo intentar una chilena, pero al final se arrepintió.

43' El área de los trinitarios se llena de centros nuevamente.

42' Nuevo tiro de esquina para México.

41' Giovani dos Santos recorta al centro, amaga en un par de ocasiones y saca un disparo que pasa cerca de la portería.

40' Jonathan dos Santos manda un centro raso y el disparo de Layún pasa varios metros metros encima del larquero.

39' Corona encara a Williams y el segundo termina rechazando hacia tiro de esquina.

38' Guardado vuelve a llegar a línea de fondo, mete una diagonal a Vela y la defensa apenas alcanza a barrerse a tiempo.

37' El ritmo del partido disminuye, México toca con tranquilidad y busca espacios, pero sigue sin ser claro el progreso entre las líneas del conjunto caribeño.

36' Trinidad y Tobago intenta ir al área mexicana. pero no consiguen penetrar la defensa. Sólo unos destellos por parte de los trinitarios.

34' El gol debe ser incentivo para México, quien debe mejorar en su estilo de juego y preocuparse menos por el resultado a estas alturas.

33' Primer anuncio a la portería y el balón termina abrazando la red.

32' Yasser Corona manda un centro que peina Carlos Vela y Aguilar llega a segundo poste para definir cruzado por abajo del portero.

31' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE PAUL AGUILAR! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉÉÉXICOOOOOOOOOOO!

29' El partido se juega en el terreno de los Soccer Warriors, pero no existe peligro después de tres cuartos de cancha.

28' Aguilar manda un cambio de juego demasiado largo que no consigue bajar Guardado.

26' Fuera de lugar de Paul Aguilar. El equipo continúa sin encontrar la forma de abrirse paso frente a la defensa trinitaria.

25' En el estadio comienza a escucharse un tenue grito de "Sí se puede", una situación poco común contra un rival de la zona que hace algunos años no representaba peligro alguno.

24' Layún desborda hasta la línea de fondo, manda un centro y Vela no consigue cerrar.

23' Fuera de lugar de Giovani dos Santos quien recibía un pase de su hermano.

22' México debe jugar con calma y más idea para no caer en el mismo aletargamiento que contra Guatemala.

21' Guardado y Reyes intentan desbordar, pero no tienen a quién contactar en el área; poco entendimiento por parte de la línea ofensiva de México.

19' Pocas ideas de México a la hora de buscar la portería rival. No hay variantes y las bandas no producen buenas oortunidades.

18' Giovani desperdicia un balón parado y no consigue mandar un buen centro.

17' Aguilar es el elemento que se ha convertido en el comandante del mediocampo mexicano.

16' Trinidad y Tobago sabe que presionando desde la salida mexicana puede generar problemas.

14' Giovani dos Santos intenta desbordar y pierde el mano a mano con el defensa.

13' Jones intenta un disparo desde el límite del áre y después de un bote Ochoa recoge el balón.

12' Los hermanos dos Santos se encuentran en una jugada y terminan la jugada, pero sin inquietar al guardameta.

10' México empieza a buscar espacios por la banda izquierda.

9' Layún retrocede el balón y comprete a Guillermo Ochos; no hay que confiarse en la última línea.

7' El planteamiento de Trinidad y Tobago responde a las declaraciones de su técnico. El equipo de las islas busca tener posesión del esférico e incluso se aventura a ir al frente.

6' Nuevo centro pasado por parte de los caribeños. El balón parado será un recurso al que los trinitarias se inclinarán en el juego; México debe tener cuidado.

5' Aguilar hace el primer impacto y el tiro temrina en los guantes del arquero.

4' Dos Santos intenta devolver una pared a Herrera y el balón se queda en las piernas de los defensas.

3' Hyland intenta mandar un centro, pero la pelota sale desviada.

2' Primera falta en favor de México que apenas roza Corona.

1' México intenta hacerse de la posesión desde el inicio.

19:36. ¡ARRRAANCAAAAAAAA EL PARTIDOOOOOO!

19:35. La Selección Mexicana sale con el uniforme negro y Trinidad utiliza casaca blanca.

19:34. Guardado porta el gafete de capitán de México.

19:33. Se realiza el volado con los capitanes.

19:31. Ahora se entona el Himno de Trinidad y Tobago.

19:31. Suena el Himno Nacional Mexicano en el estadio de las Panteras de Carolina.

19:30. México y Trinidad y Tobago ya están en el rectángulo de hierba.

19:29. El estadio está a reventar. Gran entrada para el último partido de la fase regular de México.

19:28. Los equipos ya se encuentran listos para salir al campo.

19:24. En los tres partidos que se han jugado entre México y Trinidad y Tobago en la Copa Oro los verdes han ganado todos los aprtidos y tiene nueve goles a favor por tres en contra.

19:18. Uno de los patrocinadores subió una foto de las mascotas de los equipos d ela Liga MX unidos en apoyo a la Selección Mexicana.

19:11. México está ubicado en el lugar 40 de la FIFA y Trinidad y Tobago en el 64.

19:00. Las dos Selecciones ya se encuentran en el terreno de juego realizando ejercicios de calentamiento.

18:51. En la formación que presenta Miguel Herrera se trata de nivelar las zonas más vulnerbales del parada presentado en los primeros dos partidos. El técnico nacional sabe que no puede permitirle espacios a los delanteros caribeños que si algo han mostrado en lo que va del torneo es velocidad y puntería.

18:51. Yasser Corona, jugador de los Gallos Blancos, será titular para dar mayor equilibrio a la línea defensiva.

18:38. Aquí los presentamos los once jugadores que saltarán para el inicio del juego por parte de Trinidad y Tobago: Phillip, David, Bateau, Williams, Marshall, J. Jones, Hyland, Cato, George, Cummings y K. Jones.

18:34. El arranque de Giovani dos Santos es el cambio más destacado en el once titual de México. Los primeros dos partidos la dupla de Vela y Peralta fue la encargada de llevar la ofensiva mexicana, pero 'El Piojo' ha optado por poner de inicio a Vela y dos Santos, dos jugadores que se conocen desde las categorías inferiores y que consiguieron el título del Campeonato Mundial Sub 17.

18:32. Hace un par de minutos se acaba de confirmar en las redes sociales de la Selección la alineación que mandará Miguel Herrera al inicio: Ochoa; Layún, Reyes, Rodríguez, Corona, Aguilar; Guardado, dos Santos, Herrera; Vela y dos Santos.

18:31. Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL. Una vez más estamos en el seguimiento de la Selección Nacional en su paso por la Copa Oro. No se pierdan el minuto a minuto con VAVEL México.

En el tema del pizarrón, se esperan cambios de formación en el esquema de Miguel Herrera. A pesar de que en los dos partidos previos se utilizó una formación con cuatro hombres atrás, trasciende que se cambiará nuevamente a esa alineación que tanto ha rendido para el Piojo, es decir, el 5-3-2.

La afición que acompañará a México en su partido para acceder a los Cuartos de Final ya se encuentra a las afueras del Estadio en Charlotte.

En unos momentos les compartiremos más información del México - Trinidad y Tobago , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Bank of America. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último partido entre México vs Trinidad y Tobago en la Copa Oro se dio en la edición de 2013, en un encuentro donde 'El Tri' parecía no encontrar la forma de abrir el marcador hasta que Jiménez cruzó un tiro a pase de Layún.

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Nacional también habló acerca del juego contra Trinidad y Tobago y aseguró que la falta de contundencia que hubo contra Guatemala se revertirá aunque todo equipo tiene sus complicaciones: "Ya no hay rival sencillo, te complican de una forma u otra con su estilo".

Miguel Layún, uno de los referentes en la Selección Mexicana, habló acerca de la atmósfera hostil que se ha presentado por parte de los rivales en el campo y aseguró que es algo a lo que deben acostumbrarse: "Yo creo que es fundamental y lo sabemos desde que llegamos a este torneo, que nos vamos a encontrar con este tipo de partidos, en donde el roce es vital para estos equipos, tratar de hacerse sentir de esa manera".

El Estadio Bank of America será el recinto que albergue el encientro entre México y Trinidad y Tobago. El inmueble que es la casa de las Panteras de Carolina, cuenta con capacidad para 73, 298 espectadores y se espera que las localidades se agoten en la última jornada de la Fase Regular.

Ninguno de los dos equipos presenta bajas, por lo que se espera un partido abierto, dinámico y flexible en cuanto a las variantes que se presenten en el terreno de juego, pues hay mucho en juego: Trinidad y Tobago busca llegar invicto a la ronda de Cuartos de Final y un empate le basta para ser líder de grupo. México, en cambio, no va en busca de los puntos unicamente, también necesita reivindicarse con su afición y con el estilo de juego que hizo a la Selección Nacional el gigante de CONCACAF hace algunos ayeres.

Por parte del conjunto caribeño no hay que perder de vista a Cordell Cato, delantero que milita en San Jose Earthquakes de la MLS y tiene velocidad, resistencia y fuerza, tres cualidades que no se han presentado en los ofensivos de los equipos anteriores que enfrentaron a México, por lo que marcarlo representará una buena prueba para la última línea de los nacionales.

En este partido México vs Trinidad y Tobago hay que estar atentos a Giovani dos Santos, un jugador que Herrera ha utilizado como revulsivo en los dos encuentros, pero que ha hecho diferencia a la hora de hacerse presente en el área rival y en el desempeño del mediocampo en adelante.

Acerca del partido y la aparente superioridad de México, el timonel de Trinidad y Tobago, Stephen Hart, aseguró que su equipo no saldrá a buscar el empate y que tendrán que jugar de una forma distinta, pues reconocío en México a uno de los dos mejores conjuntos en la CONCACAF: "No saldremos en busca del empate, cada partido es diferente, vamos a mostrar otro tipo de juego. Queremos llevarnos el grupo, hay que aprovechar el partido contra uno de los dos mejores del área, no hemos enfrentado a un equipo como el de México"

En la semana, Miguel Herrera, director técnico de la Selección Nacional, habló acerca del equipo y el resultado del sábado así como también del arbitraje: “Estamos tranquilos porque el funcionamiento del equipo ha sido bueno, veníamos frustrados por no ganar un partido que dominas de punta a punta y que tienes opciones claras. Después de la repetición del video, no entendemos como no nos marcan esos penales tan claros, son circunstancias que tenemos que superar, porque tenemos que ser conscientes de que hay que hacer nuestro trabajo".

Uno de los partidos que más se recuerdan entre México y Trinidad y Tobago es el que se celebró en la cancha del Estadio Azteca, en la Eliminatoria Mundialista que se jugaba en el año 2000 con un abultado amrcador de 6-0 en favor de México. Cuando Cuauhtémoc Blanco ingresó al área y recortó hacia adentro sufrió una entrada del defensa Ansil Elcock, quien fue expulsado inmediatamente y porvocó la lesión del mexicano por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que puso en juego su carrera profesional.

En donde sí existe un historial mayor es en las Eliminatorias Mundialistas, ahí México se ha impuesto en seis ocasiones, dos veces han empatado y tres ha ganado Trinidad y Tobago.

Históricamente México y Trinidad y Tobago solamente se han enfrentado en un par de ocasiones en la fase de grupos de la Copa Oro, pero en ambas coasiones 'El Tri' venció al equipo de las islas, en el año 2000 con marcador de 4-0 y en 1998, 4-2.

El domingo pasado, el conjunto caribeño dominó a Cuba de principio a fin y se impuso en el marcador con un par de goles y un juego agradable en el rectángulo de hierba.

Trinidad y Tobago está en su mejor momento, tanto anímico como futbolístico, ya que después de dos partidos ha conseguido el mismo número de victorias, victorias que le otorgan el liderato virtual del Grupo a una fecha de definir las llaves de Cuartos de Final.

El domingo pasado, la Selección Nacional empató 1-1 con su similar de Guatemala en un juego desabrido y con pocas ideas en el que las entradas fuertes no se hicieron esperar.

En contra de todos los pronósticos, México no es el líder del Grupo C y se encuentra en la segunda posición del mismo después de una victoria y un punto, lo que le da cuatro puntos hasta el momento.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido México - Trinidad y Tobago, correspondiente a la 3ª jornada de la Fase de Grupos de la Copa Oro. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Bank of America a partir de las 19:30 horas.