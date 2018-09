10 cosas que no conocías de Cirilo Saucedo

Cirilo Saucedo Nájera es uno de los refuerzos de Monarcas Morelia para el Apertura 2015, gran guardameta proveniente de los 'Xolos' de Tijuana, también ha militado ya en varios equipos mexicanos como Club León, Dorados, Veracuz, Indios Juárez y Tigres.

Con el fin de que la afición rojiamarilla conozca un poco más sobre su persona para así poderse acercar más a ella, el arquero contó 10 cosas que seguramente no sabías sobre él:



1.- Comida favorita: “Me gusta mucho la comida mexicana y la comida japonesa, pero si tuviera que decirte algún platillo favorito, serían las milanesas con papas a la francesa que hace mi mamá”.



2.-Color preferido: el color preferido del jugador rojiamarillo es el negro, puesto que representa sobriedad y elegancia.



3.-Número de la suerte: “Mi número de la suerte es el 13, porque soy contreras, todo mundo dice que el 13 es de mala suerte y a mí me ha dado muy buena suerte”.



4.- Si no hubiera sido futbolista: “Me hubiera gustado mucho dedicarme a la nutrición, la administración de empresas o los negocios. Pero si me hubieras preguntado cuando era chavito te hubiera dicho futbolista”.



5.- Pasatiempos: Saucedo mencionó que tiene muchos pasatiempos entre los que se encuentran ir al cine, cocinar y pasar tiempo en casa con la familia.



6.- Especialidad en la cocina: “Hago un Tepanyaki muy bueno, la carne a las brasas también me sale bien. Incluso cuando voy a visitar a mis papás siempre me piden que haga”.



7.- Su ídolo: “He tenido muchos en toda mi vida, pero antes había un portero de Dinamarca que se llama Peter Schmeichel, el mejor arquero que he visto”.

8.- Razón para elegir su posición dentro de la cancha: “Decidí ser portero porque fue de lo que la pude hacer, de chiquito empecé de defensa, probé de medio, lateral y prácticamente todo, pero si hubiera estado en otra posición no hubiera llegado a ser profesional”.



9.- Género de películas favorito: Al jugador michoacano le gustan todos los géneros, aunque se inclina por las películas de acción y suspenso.



10.- Apodo: “He tenido muchos, de los que más me acuerdo y que hasta la fecha me siguen diciendo es ‘Chistorra’, porque estaba largo y flaco”.