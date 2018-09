¿Para qué está el equipo del 'Chepo' este torneo?

Nos encontramos a pocos días de dar comienzo al Torneo Apertura 2015 del Futbol Mexicano y pese al sorprendente torneo que hizo el Deportivo Guadalajara el pasado certamen, el panorama luce desalentador, pues se encuentran a cuatro puntos de distancia con el último lugar de la tabla porcentual, una diferencia difícil de ignorar no solo para el equipo sino también para la afición.

Es cierto que en donde se decidirá quien va a la Liga de Ascenso va a ser el siguiente siguiente torneo, es sabido que de aquí comienza el camino y la lucha por la permanencia. La pregunta por ende es: "¿Para qué está Chivas?", y para analizar esto debemos ver algunos factores:

¿Cómo queda el equipo?

En el pasado periodo de transferencias, el Rebaño decidió hacer una limpia general, dejando fuera a prácticamente toda la banca y la base de la plantilla que jugó la Copa MX. Ante tantas bajas, se dieron una serie de nombres y se pusieron en la mesa varios de ellos para reforzar al equipo, sin embargo, la realidad fue lo más alejado a eso.

La llegada de jugadores como Osvaldo Alanis, Edwin Hernandez, Rodolfo Cota y Michel Vázquez, ademas de la incorporación de varios canteranos que prestaron sus servicios a Coras Tepic, dejaron a al cuadro rojiblanco plagado de jóvenes, con escasez de jugadores en ofensiva y refuerzos que aparte de no ser los queridos por la afición, fueron catalogados como innecesarios.

En la pretemporada quedó evidenciado en ciertos momentos un aspecto bueno y malo; por el lado positivo, se mostraron inicios del orden con que se jugó el torneo pasado. Pero por el lado malo, la falta de contundencia y generación al frente sigue siendo una constante que preocupa, así como ciertos fallos en la zaga al momento de defender en las segundas partes, por lo que en esta pretemporada, se ofrecieron cosas interesantes, pero se presentaron dudas y evidencias que hacen desconfiar a los seguidores.

Y si no fuera suficiente, la defensa titular sufrió un fuerte golpe con la lesión de Jair Pereira y el llamado a selección de Osvaldo Alanis, situaciones distintas que al final son similares, pues los mantendrán fuera de la liga por las primeras jornadas.

¿Confiar en el Chepo?

Tomando en cuenta lo anterior, no luce como la más próspera campaña para los jaliscienses, pero, ¿debemos confiar en el equipo armado por los de la Torre?. Recuerdo que esta problemática no es muy diferente a la del anterior torneo, cuando arribó un 'novato' como Raúl López y un desconocido Carlos Salcedo, incorporaciones cuestionadas y hasta en cierto punto criticadas, junto con la forma en que el club quedó conformado.

Con el paso de las fechas, la escuadra rojiblanca fue de menos a más y los jóvenes anteriormente mencionados fueron referentes en la cancha. Aparte, debemos considerar que tecnicamente se mantiene intacto el once titular que sorprendió y se coló a semifnales de la Liga Bancomer MX el semestre pasado.

Entonces, confiando en que se mantenga el orden defensivo de forma colectiva y pensando en que los futbolistas que recientemente llegaron hagan valer aquella frase de "Más valen hombres que nombres" -que hace un semestre se hizo valer por los refuerzos-, podemos estar seguros que Chivas no está para poner excusas, que tal vez no será espectacular ni luchará por los primeros puestos, pero este cuadro va a pelear con todo para no descender y posiblemente, se meta en la contienda por un lugar en la Fiesta Grande, tal y como lo realizó la campaña pasada.

¿Para qué está Chivas?

En vista de lo anterior, digo que sí la pregunta es ¿Para qué está el equipo de José Manuel de la Torre?, la respuesta tiene que ser "está para pelear por salvarse y hasta para buscar la liguilla".