Ligrafica se viste con la Liga MX

Después de ya varios años arraigados en el corazón y los ojos de los fanáticos del balompié nacional, Ligrafica MX se muestra como el pionero en diseños relacionados con la Liga MX, a tal grado que incluso los organizadores del futbol en México han entrado entre sus fanáticos.

Como ya es tradición en ellos, a inicios del torneo Apertura, donde es normal que los equipos cambien su casaca, Ligrafica se encargó de llevar los uniformes a las pantallas de los aficionados.

El equipo de Dorados fue uno de los que mostró su nueva casaca.

Puebla mostró un uniforme muy limpio, quizá uno de los que más gustó en el futbol mexicano.

América cambió de sponsor centrar y luego de muchos años Ligrafica colocó una concha en el centro del uniforme.

El diseño de Chivas no gustó del todo a su afición y en el diseño no lució como los de otros equipos.

La casca de Veracruz gustó más en la tela que en el celular.

El estilo retro de Santos agradó en todos lados y Ligrafica supo como respetar esa belleza.

Pumas y Toluca fueron de los diseños que menos gustaron a sus fieles, pero en el celular se disfrutaron más.

Monterrey agradó a propios y ajenos con un hermosa confección Puma que los diseñadores llevaron de buena forma a las pantallas de los celulares.

Puma también se encargó de vestir a Atlas, pero no fue tan popular para algunos.

Los detalles de la casaca de Querétaro gustaron más en la propia playera, pero igual lucieron en el diseño.

Los aficionados de Tigres ya pueden apoyar a su equipo "libertador" hasta en sus teléfonos.

Los "hermanos" Pachuca y León fueron de los que más debieron de costar a los diseñadores pues fueron de los que más marcas usaron.

Algunos incluso se mostraron inconformes con la 'fiera' pues confeccionaron un gran uniforme, pero al estilo de la F1.

Xolos no cambió mucho la playera, pero destaca un mayor detallado por parte de los diseñadores gráficos.

El diseño de Pirma para Chiapas es casi una copia del 2014.

El de Cruz Azul fue quizá el que más ayuda tuvo de Ligrafica, pues para algunos lució mejor en las pantallas de Facebook.

Monarcas fue el último en sacar su uniforme y el que le puso el datelle anecdótico a la muestra.

A nada de que Monarcas anunciara su playera Ligrafica sacó el diseño para los aficionados, no obstante, no se dieron cuanta que la franja no tenía detalles rojos, sino blancos con negro.

Error que luego corrigieron.

De esta forma, los diseñadores de Ligrafica dieron muestra del gran talento que tiene y el porqué han entrado en el gusto de una de las aficiones más grandes del mundo, la del fútbol.