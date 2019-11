Resultado Necaxa - Toluca en Copa MX 2015 (1-1)

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Necaxa 1-1 Toluca. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas noches!

MF | Con este empate, Necaxa llegó a un punto, mientras que Toluca cosecha cinco unidades.

MF | Saucedo había adelantado a los Diablos, pero por los Rayos, Gorocito empató el partido.

¡TERMINA EL PARTIDO!

90+2. Se detiene el partido porque un elemento de la visita salió lesionado.

90'. Se agregan dos minutos.

90. Gran jugada individual de Joya que termina con un tiro peligroso que controla el portero rojo.

89'. Buena salida de Salcedo que evita la anotación de Trejo.

88'. Último cambio de los Diablos: sale Omar Arellano e ingresa Martín Abundiz.

87'. El partido se detiene por un choque de cabezas entre Silva y Gorocito.

86'. Disparo dentro del área de Omar Arellano que se va desviado de la portería local.

82'. Los Diablos realizaron dos cambios: salieron Nápoles y Gama e ingresaron Trejo y Aguilar.

80'. Gran centro de Coronado que es rematado de cabeza por parte de Gorocito.

¡GOOOL DE NECAXA!

74'. Último cambio de Rayos: sale J. Isijara e ingresa B. Joya.

72'. Isijara alzó la cara, mandó centro, pero Gorocito no alcanza a rematar.

70'. Gran error en la zaga rojiblanca que Saucedo no aprovechó. Toluca tuvo el segundo gol en sus manos.

68'. Disparo de Santiaguín que sale por arriba del marco local.

66'. El primer cartón amarillo del cotejo es para Carlos Treviño, elemento de los Rayos.

65'. Isijara controló en el área rival, pero terminó sacando un tiro muy desviado.

64'. Potente disparo de Coronado que sale a un lado de la cabañana visitante.

62'. Saucedo se perdió el segundo, el experimentado recibió dentro del área, pero no logró conectar de buena form.

60'. Los pupilos de Miguel Fuentes continúan atacando, pero carecen de idea en la última zona.

56'. Los Rayos mantienen la posesión del balón; han lucido mejor.

54'. Gran disparo de larga distancia de Coronado que sale apenas a un lado del arco de Toluca.

53'. Cabezazo de Barraza que sale nuevamente desviado.

52'. Gran marca de Pérez que evita que Gorocito logre rematar.

50'. Gama remató, pero Salcedo se queda con el balón sin mayores problemas.

48'. Remate de cabeza de Marcos González que se va desviado.

46'. Los Rayos realizaron dos cambios: salieron M. Gallardo y V. Lojero e ingresaron A. García y R. Carrillo.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

45'. Roberto Saucedo evita la desatención de la zaga rojiblanca, para adelantar a la visita.

¡GOOOL DE TOLUCA!

43'. Gran asistencia de Valdivia a Isijara, quien terminó sacando un tiro desviado.

41'. Gran marca de Silva que evitó que Gorocito se acomodara para sacar un disparo.

39'. Nuevo tiro de Barraza que sale por arriba del marco rojo.

37'. Testarazo de Roberto Saucedo que pasa muy desviado de la portería local.

36'. La banca de los Diablos ya realiza movimientos de calentamiento.

35'. Tiro de Jahir Barraza que sale desviado del arco mexiquense.

33'. Jesús Isijara ingresó al área, sacó una diagonal, pero Liborio Sánchez lució atento y se quedó con el balón.

32'. Contragolpe de los rojos que es desaprovechado por Roberto Saucedo.

28'. El partido se detiene por un fuerte choque entre Brambila e Isijara.

25'. ¡CERCA! Cabezazo de Marcos González que pega en el travesaño. Pero antes, el silbante marcó falta.

22'. ¡Salcedo! El arquero rojiblanco aguantó y evitó la anotación en contra.

20'. Los dos técnicos dan indicaciones a sus pupilos.

19'. Luis Gorocito intentó desde fuera del área, pero la defensa desvía su disparo.

17'. Tiro de Santiaguín que pasa muy cerca del arco defendido por Roberto Salcedo.

15'. Por el momento, ningún equipo ha generado alguna jugada de peligro.

10'. En los últimos minutos, los Escarlatas han emparejado la posesión del balón.

6'. Remate de cabeza Marcos González que controla el portero de la visita.

4'. Los locales tienen la iniciativa de hacerse del esférico.

2'. Gran salida de Sánchez que evita que Barraza logre de forma correcta el balón.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:35. El Estadio Victoria luce una muy pobre entrada.

18:25. Banca de Toluca | M. Centeno; M. Quezada, E. Trejo, G. Castillo, G. Heredia, D. Aguilar y M. Abundiz.

18:23. Banca de Necaxa | V. Hernández; E. Alaffita, R. Carrillo, B. Suárez, A. del Razo, A. García y B. Joya.

18:21. Once titular de Toluca | L. Sánchez; F. Gamboa, C. Pérez, R. Saucedo, S. Nápoles, D. Gama, E. Brambila, O. Arellano, A. Navaro, J. Santiaguín y J. Silva. DT: J. Cardozo.

18:18. Once titular de Necaxa | R. Salcedo; A. Coronado, M. González, O. Ortíz, J. Valdivia, C. Treviño, M. Gallardo, J. Isijara, V. Lojero (C), J. Barraza y L. Gorocito.

18:15. Listas las alineaciones de los dos cuadros.

18:10. El conjunto Escarlata ya se encuentra instalado en el Estadio Victoria.

18:00. Resta una hora que dé inicio el enfrentamiento: Necaxa - Toluca.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa - Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Atentos a Christian Cueva de Toluca | Nuevamente, el volante peruano tendrá minutos para terminar de acoplarse al estilo de juego de los rojos, para después ganarse un lugar en la titularidad del equipo en el certamen liguero.

Atentos a Marcos González de Necaxa | El defensa chileno hará su debut con la casaca rojiblanca, y con ello, empezará su labor de aportar experiencia y liderazgo a la zaga, para convertirse en el refente de dicha zona, la cual ha sido la más débil del cuadro necaxista durante los últimos torneos.

Antecedentes | Ambos clubes se han enfrentando en 36 ocasiones. Hasta el momento, el saldo es: 9 empates, 9 victorias para Electricistas y 18 para Escarlatas.

Además, el mediocampista ofensivo, Edy Brambila, comentó que espera seguir con el pie derecho en ambas competiciones: “Hicimos muy buena pretemporada para tener un buen inicio, gracias a Dios empezamos con el pie derecho, con los triunfos, y queremos seguir sí. Ahora el miércoles tenemos que ir con la mentalidad de sumar sí o sí”.

En contraparte, el técnico del equipo mexiquense, José Cardozo, aseguró que no sólo están enfocados en liga, sino también en copa: "La Copa también es interesante y vamos a enfocarnos en los dos frentes, tenemos jugadores. La semana fue buena, esto recién esta empezando, pero tenemos que ser ambiciosos, no conformarnos, tenemos que ir mejorando partido tras partido".

Asimismo, en el campamente rojiblanco, Jonathan Valdivia declaró que espera seguir aprovechando las oportunidades que le brinden: “El profesor me está dando la confianza, gracias a Dios el miércoles pasado me tocó marcar un gol, puse una asistencia y no queda más que seguir trabajando para demostrar que quiero estar ahí, no solamente en la Copa si no en la Liga; yo estoy pensando otra vez en anotar otro gol, jugar bien y poner asistencias”.

De cara a este enfrentamiento, el volante chileno, Luis Gallegos, reconoció que han cometidos erores, los cuales buscarán enmendar: “Lo hablamos recién, ya estamos mentalizados para el partido de copa, si bien va a ser un partido importante con un equipo de primera, tampoco vamos a dejar de lado los errores que se cometieron el fin de semana”.

En la fecha dos del certamen liguero, los Diablos aprovecharon su condición de local, para derrotar a Pumas 2-1, con goles de Carlos Rodríguez y Enrique Triverio.

Por su parte, en la Liga Bancomer MX, después de cosechar dos triunfos, Toluca se ubica en la cuarta posición de la clasificación general.

En la jornada pasada de liga, los Rayos fueron derrotados en su casa por la escuadra de Venados FC, tres anotaciones. Los goles necaxistas fueron obra de Luis Gallegos y Rodrigo Prieto.

Por otro lado, en el Ascenso MX, Necaxa cuenta con tres unidades, producto de una victoria en dos partidos.

Por el momento, Xolos es el líder del quinto sector con siete unidades: Tijuana 7PT, Toluca 3PT, Necaxa y Zacatepec 0PT.

En el partido de Ida de la Llave 1, los Escarlatas aprovecharon su condición de local para derrotar en el Estadio Nemesio Díez a los Electricistas, tres anotaciones a dos. Por los rojos anotaron Fernando Uribe (3) y Enrique triverio, y Jonathan Valdivia y Jesús Isijara por los rojiblancos.

Las escuadras de Rayos y Diablos se encuentran en el Grupo 5 de la Copa MX, junto a Xolos de Tijuana y Zacatepec.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - Toluca, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2015 de la Copa MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 19:00 horas.