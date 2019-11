Resultado Pachuca - América en Liga MX 2015 (0-3)

22:03. Así concluimos esta retransmisión minuto a minuto del partido Pachuca - América. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la Liga MX y el mejor futbol en VAVEL.com ¡Buenas noches!

22:01. Las Águilas rompen su racha negativa y alcanza su segunda victoria en fila. En la Jornada 4, Pachuca visitará Monterrey para enfrentar a Rayados, mientras que América recibirá a Dorados.

21:59. ¡Finaliza el partido entre Pachuca - América! Las Águilas golean a los Tuzos y les propinan su primera caída de la temporada. Los cremas suman sus primeros tres puntos del torneo.

90' Jorge Hernández sale expulsado por una agresión a José Daniel Guerrero. Pachuca se queda con 10 hombres.

89' Cambio del América | Sale: > Martínez > Entra: Alvarado.

87' Excelente contragolpe del América que termina con Oribe Peralta quitándose a Óscar Pérez y definiendo por debajo de las piernas de un adversario.

87' ¡Gooooooooooooooooool del América!

87' Moisés Muñoz evita con la pierna que Cristian Penilla recorte la ventaja.

86' Rubén Botta sigue siendo el armador del Pachuca. Ahora cede para Guillermo Martínez quien saca tiro muy elevado.

84' Cambio del América | Sale: Andrade > Entra: Guerrero.

84' Tiro de esquina favorable para los Tuzos.

83' Cambio del Pachuca | Sale: Madrigal > Entra: Martínez.

81' Michael Arroyo tiene pocos minutos en el campo y ya es amonestado.

79' Oribe Peralta llega primero que Óscar Pérez tras un buen servicio de Andrés Andrade y duplica la ventaja americanista.

79' ¡Gooooooooooooooool del América!

78' Ariel Nahuelpán se gana cartón preventivo por reclamarle al árbitro.

76' Moisés Muñoz es pintado de amarillo por hacer tiempo.

71' Tarjeta amarilla para Paolo Goltz.

69' Cambio del América | Sale: Benedetto > Entra: Arroyo.

65' Centro de Paul Aguilar que alcanza a conectar Andrés Andrade; la redonda se va por un costado.

64' Cambio del Pachuca | Sale: Urretavizcaya > Entra: Penilla.

62' Rubens Sambueza recibe un balón en el área blanquiazul y remata con parte externa. Su envío va hacia Óscar Pérez.

61' Una vez más, Hirving Lozano intenta batir a Moisés Muñoz pero el arquero impide la igualada.

59' Tiro de esquina para América.

58' Andrés Andrade recorta a un rival y dentro del área con parte interna dispara pero su tiro es elevado.

55' ¡Cerca del segundo! Darío Benedetto no logra darle dirección a su cabezazo y el cuero se esfuma a un lado de la meta resguardada por Óscar Pérez.

55' ¡Poste! Osvaldo Martínez hace vibrar el metal derecho con un fierrazo.

54' Consciente de que posee un buen golpeo de pelota, Darío Benedetto dispara aunque en esta ocasión el esférico pasa muy desviado.

49' América solicita al árbitro que marque un penal luego de que el balón golpeara el brazo de Hugo Rodríguez, pero el defensor tenía dicha extremidad pegada al cuerpo.

47' Hirving Lozano se fabrica un espacio, mismo que aprovecha para sacar un tiro que no logra descender.

46' Tercera jugada de táctica fija que no explota Pachuca. Ahora fue Madrigal.

21:11. ¡Comienza el segundo tiempo del partido Pachuca - América!

MT | Así fue el gol de Darío Benedetto que tiene adelante al América.

45+' ¡Culmina la primera mitad! Con anotación de Darío Benedetto, América derrota 0-1 al Pachuca.

44' Jonathan Urretavizcaya vuelve a desperdiciar un tiro libre. El atacante opta por disparar pero el cuero se va a la tribuna.

40' Otra vez, Óscar Pérez hace gala de sus reflejos y evita que su marco caiga por segunda vez rechazando un tiro punteado de Darío Benedetto.

38' Movimiento en las bancas. Los futbolistas que no empezaron el duelo ya calientan.

36' Jonathan Urretavizcaya desaprovecha una jugada de táctica fija volando su centro. Pachuca había metido una buena cantidad de elementos al área visitante.

34' ¡El Conejo! Como en sus mejores vinos, Óscar Pérez se estira y desvía a tiro de esquina un potente disparo de Osvaldo Martínez.

33' El americanismo se expresa en las tribunas coreando Ole's a favor de su equipo luego de que la escuadra capitalina ligó una serie de pases acertados.

31' Cambio del Pachuca | Sale: Pizarro > Entra: Madrigal.

31' Pablo Aguilar es el primer americanista que ve el cartón preventivo.

27' Rubén Botta es amonestado por una dura entrada sobre Rubens Sambueza.

23' Darío Benedetto aprovecha una distracción de la zaga tuza, anticipa a Aquivaldo Mosquera y marca el primer gol del juego.

23' ¡Goooooooooooooool del América!

22' Rubens Sambueza queda sólo frente al arco local pero saca un tiro elevado. El capitán crema deja ir la más clara de los visitantes.

21' Contragolpe del Pachuca que finaliza con un cabezazo de Urretavizcaya que pasa por encima del travesaño.

20' Darío Benedetto y Oribe Peralta dejan ir la ventaja para América. Óscar Pérez ataja con el pie un disparo del Pipa y, enseguida, El Cepillo no puede convertir porque su definición fue rechazada por un defensor.

18' Poco que rescatar a la ofensiva por parte del América. Desde el amanecer del encuentro no han vuelto a tocar la puerta de Óscar Pérez.

16' A Pachuca se le presenta un nuevo tiro de esquina.

15' Segundo aviso de la noche del Chucky Lozano, aunque su disparo no lleva colocación y detiene sin problemas el meta visitante.

14' Tras varios minutos jugados, Pachuca es finalmente el equipo que tiene mayor posesión de la pelota. América prefiere aguantar en propia zona y salir a velocidad.

12' Rodolfo Pizarro termina una gran jugada individual de Rubén Botta con un servicio que culmina en la humanidad de Moisés Muñoz.

10' Primer tiro de esquina para Pachuca.

9' Segundo tiro del Pachuca. Rubén Botta prueba a Moisés Muñoz con un disparo de media distancia, el cual, va dirigido a las manos del guardameta.

6' Los decibeles han disminuido. Ahora, Pachuca y América se toman las cosas con más calma. El balón cambia constantemente de dueño.

4' Hugo Rodríguez desvía un centro de Oribe Peralta a córner.

2' La réplica del Pachuca no se hace esperar. Hirving Lozano termina una descolgada blanquiazul con un disparo que pasa cerca de la portería azulcrema.

1' Gran inicio del América. La escuadra de Ignacio Ambríz presiona desde los primeros segundos y Aquivaldo Mosquera corta y manda a tiro de esquina un servicio peligroso.

En punto de las 20:06hrs, ¡Comienza el partido entre Pachuca - América!

20:01. Pachuca y América saltan a la alfombra verde del Estadio Hidalgo. Aquivaldo Mosquera y Rubens Sambueza lideran a su respectiva cuadrilla. En instanstes arrancará el segundo enfrentamiento de la jornada sabatina.

La afición del América se manifiesta en el graderío del Estadio Hidalgo. Estamos a minutos de que inicien las festividades en la cancha del 'Huracán'. Sigan el minuto a minuto del partido Pachuca - América.

Confirmados los 22 protagonistas del Pachuca - América. En un momento te presentamos las alineaciones con el estilo VAVEL.

Los jugadores de los Tuzos ya se ejercitan sobre el tapete verde del Estadio Hidalgo. Falta menos para el arranque del partido entre Pachuca - América.

Aunque habrá mayoría americanista en el Estadio Hidalgo, la afición tuza hace acto de presencia en su morada, esperando alargar su seguidilla de triunfos e incrementar la racha negativa del América.

Así luce el interior del Estadio Hidalgo a menos de una hora del silbatazo inicial. A pesar del incremento al precio del boletaje, se espera una gran entrada para presenciar el Pachuca - América.

A poco más de una hora de que inicie el partido, aficionados de Pachuca y América protagonizaron un altercado que dejó a varias personas detenidas y, lamentablemente, un hombre herido.

América es considerado uno de los equipos más importantes y populares del balompié azteca y en la actualidad se jacta de ser el club más ganador de México. Ganarle al cuadro emplumado siempre será reconfortante y provocará un estímulo mayor. Que te visite el 12 veces campeón de la Liga Mexicana es benéfico, hablando de aforo en tu estadio. Para este encuentro, Pachuca elevó hasta en un 200% el costo del boletaje en comparación al duelo ante Xolos. La entradas rondaron los $200 y $300, mientras que frente al Tijuana estuvieron las localidades en $50.

En los últimos tres años, América ha estado en los primeros planos de la Liga MX. Por ello, el hecho de que actualmente se ubiquen en el fondo de la Tabla General es algo que incomoda y tiene disgustados a los jugadores azulcremas, sobre todo al capitán amarillo, Rubens Sambueza: "Nos molesta, nos sorprende porque hace mucho no estábamos en esa posición y nos sorprendió el arranque, las ganas de mejorar están, las ganas de salir del fondo de la Tabla, de ganar ante uno de los punteros y sería bueno dar un paso importante hacia los que van primero", reconoció.

En el campamento águila alzaron la voz este jueves en las instalaciones de Coapa. Moisés Muñoz, referente del América, sentenció que a pesar de ligar dos descalabros consecutivos en el Apertura 2015, no hay presión en el interior del grupo. No obstante, viajan a la Bella Airosa con la encomienda de sumar a como de lugar sus primeros tres puntos del torneo: "Definitivamente no quiero pensar en una derrota, los focos rojos los encendieron desde la Pretemporada, no tenemos focos rojos aquí. La idea es que ganemos este partido, en la mente está ganar, no existe ningún otro resultado", afirmó.

Es sabido que América ha tenido un comienzo irregular de campaña. Sin embargo, Hirving Lozano manifestó su respeto hacia las Águilas, club al que elogió y vaticinó un choque complejo ante los cremas: "Su posición actual en la tabla, no creo que sea indicio de su calidad; son un equipo con jugadores de gran nivel, que buscará levantar ante nosotros. Será un partido complicado, de alta exigencia, probablemente el más difícil hasta ahora; pero estamos confiados en poder hacer nuestro juego y llevarnos el resultado", mencionó.

Nuestro colaborador Juan Carlos Monroy ahonda en las estadísticas en su nota titulada "Garantía de gol, el choque entre Águilas y Tuzos", donde destaca que en una década completa, sólo se registran un par de empates sin anotaciones.

Si los números pueden servir para algo es para dar un cierto panorama de las posibilidades futbolísticas. Respecto a eso, los Pachuca - América no suelen ahogar el grito de gol en las tribunas, al contrario, lo potencializan.

Los hombres que estarán encargados de llevar las riendas de este promisorio Pachuca - América serán César Arturo Ramos Palazuelos como nazareno central, Jimmy Acosta en la banda derecha y Marvin Torrentera por el otro flanco.

En los duelos de canteras, América y Pachuca empataron en el partido correspondiente a la Sub-20 por 2 goles a 2. Por el conjunto local anotaron Manuel Pérez y Josue Mercado, mientras que por la camiseta azulcrema lo hizo Alejandro Díaz y Francisco Rivera.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones de ambos equipos, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Hidalgo. No pierdan detalle del partido Pachuca - América con el minuto a minuto de VAVEL.

Para este emparejamiento, Nacho Ambríz prescindirá de Carlos Darwin Quintero, futbolista que salió expulsado en el cotejo contra La Academia, por lo que deberá cumplir su sanción de un juego inhabilitado. Sin embargo, el timonel crema recupera a dos jugadores que conformaron la retaguardia en el Clausura 2015. Paolo Goltz y Miguel Samudio volverán tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

Jugador a seguir en el partido Pachuca - América | Es difícil deslindar responsabilidades en la delantera del América, y más, cuando hay nombres que pueden echarse al grupo en la espalda, pero en esta ocasión, los reflectores tienen que estar con Oribe Peralta, jugador que está de vuelta y sus goles le serán de mucha ayuda para salir del mal paso por el que pasan. Sin lugar a dudas, Peralta se verá respaldado por Javier Güémez y Osvaldo Martínez en el medio campo y se sentirá cobijado por Darío Benedetto y Eubens Sambueza, además, es su oportunidad de oro para tomar la batuta de goleador, aprovechando que El Pipa no está teniendo una fina puntería.

Jugador a seguir en el partido Pachuca - América | Indiscutiblemente los ojos estarán puestos en el ariete argentino, Ariel Nahuelpán, quien lleva tres goles en dos partidos. Actualmente ocupa la segunda posición en la tabla de goleo con apenas un gol por abajo del primero, es una revancha para el artillero Tuzo y la oportunidad para sacarse la espinita del torneo pasado; tiene un excelente remate de cabeza que lo hace un jugador peligroso dentro del área, posee el olfato goleador necesario para siempre estar presente en el momento oportuno, las incorporaciones al ataque de Pizarro, Gutiérrez, Lozano y Botta, le dan mayor presencia a Nahuelpán, surtiéndose de balones y opciones de gol.

Jorge Hernández es uno de los caballitos de batalla de conjunto hidalguense. El centrocampista no se fía del mal paso americanista, consciente de la jerarquía que atesora su adversario: "De ningún modo esperamos un partido sencillo, hemos venido haciendo bien las cosas y no estamos dispuestos a caer en excesos de confianza ante América", aseguró.

A mitad de semana, América comenzó su andar en la Concacaf Liga de Campeones derrotando 4-0 al Motagua. Al término del cotejo, Ignacio Ambríz comentó que su equipo va conjuntándose poco a poco: "Respiro no hay, la exigencia es muy fuerte, estoy tranquilo; sabía de antemano que el equipo iba a ir entendiendo lo que pretendíamos, que sea dinámico, que sepa atacar rápido, no hay tiempo, de aquí al 22 estamos llenos de partido y no hay tiempo para trabajar", señaló.

Esta noche un empate sería el resultado menos probable, al menos los antecedentes recientes entre Pachuca - América así lo indican. Y es que tomando en cuentas sus últimos 10 confrontamientos, las Águilas han salido victoriosas en cinco ocasiones, por cuatro triunfos de los Tuzos y sólo hubo cabida para una igualada.

Ignacio Ambríz y sus pupilos viajaron a Pachuca, Hidalgo, con la obligación de ganar su primer encuentro de la temporada. Asimismo, intentarán borrar su última exhibición mostrada en calidad de visitantes, recordando que hace un par de semanas desistieron ante Puebla quedando un marcador de 4-2, pese a que se fueron arriba en la pizarra, ventaja que no lograron mantener.

Del otro lado del tapete verde estará situado América, un club que no ha terminado por cuajar y que en el amanecer del campeonato ha dejado más dudas que certezas. Las Águilas son la cara opuesta de su rival en turno, ya que aún no registran puntos en la campaña. En su último compromiso en la competencia doméstica, el cuadro azulcrema cayó inesperadamente tres goles a uno teniendo en frente al Atlas.

Será la segunda ocasión que la agrupación blanquiazul juegue en su morada dentro del certamen liguero. En duelo válido por la Jornada 1, el equipo de la Bella Airosa superó con anotaciones de Ariel Nahuelpán y Jonathan Urretavizcaya dos goles por uno a Xolos de Tijuana. Felipe Flores provocó los festejos de la afición rojinegra.

Unos de los equipos que mejor inició el Apertura 2015 fue Pachuca. El cuadro de Diego Alonso es uno de los cuatro clubes que llegaron a la tercera fecha sumando seis unidades. El pasado viernes, Gallos Blancos y Tuzos ofrecieron uno de los partidos más emocionantes y entretenidos de la pasada jornada. La escuadra hidalguense vino de atrás y con doblete de Ariel Nahuelpán doblegó 1-2 al conjunto queretaro en la cancha del Estadio Corregidora.

VAVEL México les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en minuto a minuto del partido Pachuca - América hoy, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. Dicho emparejamiento será el segundo de la actividad sabatina y tendrá como atmósfera el Estadio Hidalgo, inmueble con capacidad para albergar a 30mil espectadores.