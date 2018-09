Qué rescatar de la derrota del Pachuca contra el América

Pese a la derrota de 0-3 frente al América el pasado 8 de agosto, no debería haber tantas dudas en el conjunto tuzo. Si bien, fue una goleada como local frente a unas Águilas que habían perdido sus dos primeros partidos, el Pachuca no mostró una mala cara, más bien fueron los marcados errores defensivos los que condenaron la derrota en el Hidalgo.

Lo que es verdad, es que la ausencia Erick Gutiérrez, quien se perdió el partido por lesión, sí que se hizo notar en el equipo. Los ataques del Pachuca carecieron de imaginación, la cual es una de las mejores armas de Guti.

Debido a la baja de Gutiérrez, Urretaviscaya entró al once inicial y fue Rodolfo Pizarro el encargado de fungir como interior. Pizarro no tuvo un buen partido como tiene acostumbrados a los aficionados tuzos e incluso salió de cambió en la primera parte; no fue su día.

En su lugar ingresó Fernando Madrigal, quien hizo un decente partido. Esta fue apenas su segunda participación en la Liga MX y pese a su inexperiencia en el máximo circuito, no ha desentonado en la dinámica del Pachuca. Dejó varios detalles de su buen nivel de juego, tanto en defensa como en ataque.

Aunque sin duda, la mayor sorpresa, es la del ‘Shaggy’ Martínez. El canterano americanista no ha brillado, pero ha dejado claro que ponerlo de titular no ha sido un error. No sólo ha estado correcto a la defensiva, sino que ha sabido convertirse en un lateral equilibrado. Sube constantemente al ataque y se asocia bien con el extremo que lo acompaña en la banda. Y pensar que estaba en la Liga de Ascenso la temporada pasada.

No es para preocupar, pero el partido de Hugo Rodríguez y Aquivaldo Mosquera dejó mucho que desear. Sin embargo, Diego Alonso debe estar muy tranquilo de tener a un seguro de vida como Miguel Herrera Equihua en la banca; el gravísimo error de Hugo en el primer gol del partido contra el América, podría condenarlo al banquillo.

'Chucky' y Botta han sido lo mejor del equipo.

Otras de las razones por las que los Tuzos deben estar tranquilos son Rubén Botta e Hirving Lozano. El argentino cayó como anillo al dedo al conjunto blanquiazul; ha mostrado muchas ganas de triunfar en el equipo y parece que se encuentra casi totalmente acoplado al plantel. Frente al América, de nuevo dejó destellos de su calidad, aunque sin duda lo mejor aún no lo hemos visto.

Por otro lado, el ‘Chucky’ es un monstro. El ímpetu con el que pelea cada balón el canterano, es de considerar. Junto a Botta, volvieron locos al mediocampo y a la defensa americanista, sin embargo, estaban contra el mundo. Lozano está retomando poco a poco el nivel que demostró la temporada pasada aunque para esta campaña, parece que ha cambiado su rol; ya no sólo juega pegado a la banda, sino que se le ha podido ver tomando el balón detrás de Nahuelpan.

Contra Monterrey, los Tuzos tiene la oportunidad perfecta para demostrar que la goleada contra el América fue, sin más, un accidente.