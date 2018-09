Enemigos íntimos: León - Monarcas

Club León visitará el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón, en Morelia, en lo que será el partido correspondiente a la fecha 5 de torneo Apertura 2015. El equipo de los esmeraldas tiene en su cuadro a dos jugadores que conocen muy bien los colores rojiamarillos, pues militaron en el club purépecha, donde fueron grandes ídolos.

Elías Hernán Hernández Jacuinde

Es el primero de ellos y de hecho es uno de los jugadors surgidos de las fuerzas básicas de la 'Monarquía'.

Debutó con los michoacanos el 27 de octubre de 2007 en partido contra de Tigres de la UANL, cuatro años fueron los que defendió la camiseta 'rojiamarilla', sus años dorados sin lugar a dudas fueron su estancia en Monarcas Morelia, pues salió de esa institución luego de un costoso traspaso. Más tarde militó en algunos otros equipos de México, pero no destacó tanto como en su paso por Michoacán; posteriormente llegó a el equipo leonés en el Apertura 2013 y es la institución donde una vez más repunta su carrera, pues ha estado haciendo las cosas muy bien con el equipo de Guanajuato.

Es uno de los mejores pasadores de balón en el fútbol mexicano de la actualidad, ha participado en 21 goles de los últimos 50 partidos jugados con la 'Fiera' y un gran porcentaje de pase y pase de gol; de los 21 goles que se anotaron con su juego en 19 ocasiones fueron con sus pases de asistencia para gol, también es bueno para marcar de tiro libre, pues sus últimos dos goles han sido de falta directa y con dos goles en jugada a principios del año 2014.

Miguel Sabah Rodríguez

Él surgió de las fuerzas básicas del 'Rebaño sagrado', las Chivas, pero su mejor paso por el fútbol mexicano fue sin duda su estancia en el club que enfrentará el próximo fin de semana, Monarcas Morelia. Precisamente de sus temporadas más brillantes fueron las que afrontó como jugador purépecha, pues incluso estuvo a poco de jugar con México en el mundial de Sudáfrica 2010; también fue uno de los principales artífices para llevar al 'Equipo de la Fuerza' a una gran final.

Después fue transferido a Chivas en 2012 y un año más tarde llegaba a León, equipo con el que milita actualmente. Los encuentros entre Monarcas Morelia y Club León sin lugar a dudas deben tener un tinte muy especial para el jugador, pues sus mejores partidos los disputó con el equipo michoacano.

Al delantero de Quintana Roo no le fue muy bien a su paso por las 'Chivas', para él como para Hernández sus mejores tiempos fueron con Monarcas Morelia, pero a su llegada a León sus actuaciones mejoraron. En sus últimos 50 partidos tuvo participación en 14 goles, dos fueron con asistencia, dos más de pénalti (falló un tiro penal también), tres los anotó con la cabeza y siete en jugada de equipo; aunque no logra los espectaculares números de su paso por la 'Monarquía', realmente ha encontrado un buen funcionamiento con su equipo Club León.

Ambos jugadores ahora como esmeraldas seguramente recuerdan su buen andar en el equipo que básicamente los catapultó a lo más alto, ahora enfrentan a dicho equipo como rivales, peligroso debe ser para el equipo purépecha verles como adversarios, pues es éste el que los forjó.

Por su parte el equipo Monarcas Morelia tiene en su platilla de torneo Apertura 2015 a un único jugador que conoce bien la institución leonesa y es:

José Hibert Alberto Ruiz Vázquez

El hoy mediocampista de la 'Monarquía' vivió su etapa con la 'Fiera' en la liga de Ascenso MX. Lo debutó Gustavo Matosas con Querétaro en el Apertura 2011 y fue una pieza clave en el esquema de los 'Panzas Verdes'; llegó a Monarcas Morelia para Apertura 2012, donde logró ser campeón de la Copa MX en Apertura 2013 y también ganó la Supercopa MX 2014.

Es un buen volante que, aunque no ha participado en muchos goles en lo que va de su carrera y no ha destacado mucho en la ofensiva pues tiene pocas anotaciones, no es mal jugador, pues tiene un buen palmarés.

En cuanto a sus encuentros mas recientes, contando sus últimos 50 partidos jugados consigue una asistencia en octubre de 2012 y su último gol fue en un partido en contra de Monterrey, en octubre de 2014.