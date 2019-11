Resultado León - Chivas en Liga Mx 2015 (1-0)

Gracias amigos y seguidores de VAVEL.com por seguir el minuto a minuto del juego entre León y Chivas. Los esperamos pronto para más encuentros. En un momento más le tendremos la crónica de este partido.

El partido acaba con el marcador: León 1-0 Chivas.

FINAL| Se termina el partido en la cancha del Nou Camp con la victoria para el León.

92' Sale Carlos Peña y el que entra es Cristian Torres.

90' Centro largo a segundo poste al que no alcanza a llegar Brizuela.

89' Falta de Navarro sobre Marco Fabóan en la mitad del terreno.

88' Recuperación peligrosa de Peña pero Osvaldo Alanís solido en el fondo.

87' Cambio de León sale Luis Montes e ingresa Miguel Ibarra.

86' Servicio largo de Marco Fabián que es rechazado por 'Nacho' Gonález.

85' Targeta amarilla ahora para Luis Montes.

84' Guadalajara ya recupera de forma rápida, sin embargo sigue sin tener claridad arriba.

82' Tiro libre para León y amonestación para Marco Fabián.

81 Navarro se pierde el segundo tras un gran pase de Peña.

80' Entra al terreno de juego Michel Vazquez y el que sale es Edwin Hernández.

79' Cerca del empate Jorge Enriquez en una buena jugada colectiva, el balón por un costado.

77' Intenta el Guadalajara armar una jugada por las bandas sin resultado favorable.

75' Targeta Amarilla para José David Ramírez.

74' Cambio de León, el que sale es Burbano y en su lugar está Aldo Rocha.

71' Cerca del primero el recien ingresado Brizuela, es tiro de esquina para Chivas.

70' Segundo cambio para los rojiblancos sale Carlos Cisneros y entra Isaac Brizuela.

68' Cambio de Chivas, sale Carlos Fierro y el que ingresa es Marco Fabián.

67' Ahora en sector defensivo Cisneros evita el centro de Burbano.

66' Tiro de esquina de León que es rechazado, pero el balón sigue siendo escarlata.

63' Disparo de Carlos Peña que se va muy elevado de la meta Chiva.

61' Centro largo al segundo palo que es rematado por Omar Bravo, pero no logra darle dirección a la pelota.

60' Falta sobre David Ramírez en el medio terreno.

59' La salida es de Chivas que intenta encontrar espacios.

58' Disparo de Cisneros que se va por arriba de la meta defendida por christian Martínez.

57' Tiro Libre para el conjunto esmeralda y el centro no logra encontrar rematador.

56' Luis Montes cerca pero se equivoca en la definición.

55' Falta de Jorge Enriquez sobre el 'Gulit' Peña.

53' Gran acción de Christian Martínez deriva en un contragolpe peligroso de León que no logra aprovecharla. El partido crece en emociones.

52' Centro de Fierro que remata Bravo solo pero se la pone en las manos a Martínez. Se perdió el empate el chiverio.

51' Centro largo de Hernández que pasa a un lado de la meta de Rodríguez.

50' Ahora es León el que presiona y consigue la falta Boselli en la mitad de la cancha.

49' Centro de Cisneros que casi logra rematar Bravo, es tiro de esquina de nueva cuenta para Guadalajara.

48' De nueva cuenta Cisneros encara y genera peligro pero la defensa esmeralda sigue plantada de forma correcta.

47' Se proyecta Cisneros y consigue tiro de esquina para Chivas.

46' Ahora mueven los 'Panzas Verdes', inicia el segundo en el Nou Camp.

MT| Termina el primer tiempo. León 1-0 Chivas.

45' Cambio de juego que no va con dirección, Guadalajara se ve mal al finalizar la primera parte.

43' Chivas se va con todo en busqueda del empate.

40' Centro en donde 'Toño' se queda a mitad de camino e Ignacio González aprovecha para hacer el primero.

40' Goooooooooooooooooooolll de León, ya eran mejores y lo reflejan en el marcador.

39' Cerca del primero 'La Fiera' con un centro en donde se incomidan Montes y Burbano, pero ataca con peligro León.

38' La tormenta es menor ahora y son los locales quienes se ven mejor ahora.

36' Ahora lo intentan las Chivas pero Novaretti lo hace bien en la marca.

35' Gran barrida de González evita la contra de Carlos Fierro.

34' Pierde en la salida Hedgardo Marin pero León no logra avanzar con peligro.

32' Se escapa una buena oportunidad para el Guadalajara.

31' El 'Gulit' Peña' casi hace el primero para los 'Panzas Verdes'. Balón se estrella en el travesaño.

29' Chivas ya le mete hielo al partido y se calman las acciones.

28' Chivas intenta dar respuesta pero 'La Fiera' sigue robando la pelota de mejor forma.

27' Disparo de Navarro que queda en la barrera. Omar Bravo es amonestado faltas.

26' Falta de Cisneros cerca de la media luna y Chivas comienza a parecer mal parado.

25' Disparo de Boselli por un costado luego de un rebote defensivo, tuvo la primera importante el equipo esmeralda.

24' Buena jugada que armaró Chivas culmina con un disparo de Ramírez por fuera.

22' Se incorporan los jugadores que fueron atendidos.

20' Centro venenoso de Burbano que acaba con un fuerte choque entre Hedgardo Marin y Mauro Boselli.

19' Disparo de Edwin Hernández que es desviado por Diego Novaretti. Será Tiro de esquina para las Chivas.

18' León ya tiene más el esférico pero sin ninguna llegada de peligro hasta el momento.

16' Otro trazo del 'Chapo' que se va por la línea de fondo.

15' León comienza a encontrar mayor claridad para salir y Guadalajara ya no presiona como al principio.

14' Otro balón largo al que Toño Rodríguez sale de forma correcta.

12' Jugada peligrosa en el área de León, el arbitro marca falta de Omar Bravo.

11' Envio largo de Montes que no llega a ningun destino.

10' La presión de los rojiblancos es cada vez más efectiva; León con problemas en los primeros minutos.

9' Contragolpe de Cisneros que no puede avanzar por la presión de la defensa felina.

8' Los esmeraldas recuperan el balón y consiguen tiro de esquina.

7' León se queda atrás mientras Chivas busca a base de centros hacer el primero de la noche.

6' Disparo de Ramírez y gran atajada de Martínez para evitar el primero.

5' El centro de Hernández queda en la barrera y el Guadalajara busca sorprender.

4' Falta sobre burbano a las afueras del área de Chivas.

3' El partido no tiene un dominador claro, ambos toman la pelota y la pierden de forma rápida.

2' Falta de Carlos Fierro sobre Novaretti.

1' Toma el balón 'La Fiera' y busca espacios que no le da Chivas.

0' Mueve Chivas y arranca el partido desde el Estadio León. León - Chivas.

La lluvia ya es más intensa, pero aún no para ser evitar que el partido se inicie.

Los equipos ya se encuentran en la cancha, preparados para iniciar la ceremoniade protocolo de la Liga Bancomer Mx. En unos momentos comenzará el partido.

Así se para en el partido el equipo comandado por Pizzi.

Estos son los once que mandará el 'Chepo' al campo.

En unos momentos les tendremos las alineaciones del encuentro de la jornada 6 entre León y Chivas.

La última vez que Chivas consiguió el triunfo en esta plaza fue en el Apertura 2012, con un gol en los minutos finales de Rafael Márquez Lugo.

Se hace un homenaje para varias figuras esmeraldas y la lluvia comenza a caer de apoco.

Ahora los locales pisan el terreno de juego apoyados por su afición, pero con gritos de la porra visitante de fondo.

Ya sale a calentar la escuadra visitante con una dura bienvenida por parte de los aficionados.

Marco Fabián sabe que no comenzaron de la mejor forma, pero sabe que hoy pueden componer el rumbo.

Mientras que para Chivas, Omar Bravo es su hombre gol con 3 a su nombre este torneo. Hoy puede agrandar su registro histórico con 'El Rebaño'.

Con 6 anotaciones, Mauro Boselli es el goleador de León hasta el momento y se encuentra a un tanto de Emanuel Villa. Hoy podría volver a tomar la sima con una noche inspirada.

Los números de los dirigidos por el 'Chepo' son desfavorables para este partido, sus anteriores dos visitas al Nou Camp han acabado en derrota, mientras que acumulan 4 partidos de visitante sin conocer el triunfo.

En el Apertura 2015 la efectividad en cuanto a puntos de ambos clubes es muy diferente, León regista un 80% con 12 puntos de 15 disputados. La de Chivas hasta el momento es de 26.6% con apenas 4 unidades.

En la semana León cumplió 71 años y los jugadores esperan poder celebrar con una victoria ante un equipo que históricamente se les ha complicado en cualquier plaza.

'El Rebaño' ya se encuentra también en el Estadio León previo a iniciar el partido correspondiente a la jornada 6.

Arribó 'La Fiera' al Nou Camp listos para buscar mantener el primer lugar de la Liga.

Más temprano se jugaron los partidos en las divisiones inferiores en donde la escuadra sub-17 de León igualó sin tantos en contra de su similar de Guadalajara, mientras que en la categoría sub-20 los felinos golearon por 4-0 a los rojiblancos.

Así luce el vestidor de los visitantes.

Ya está listo el vestidor de los 'Panzas Verdes'.

Edwin Hernández es otro jugador que ha podido jugar para los dos, trás ser parte fundamental en el León que consigió el título en dos ocasiones, decidió provar suerte con Chivas y hoy espera la afición lo reciba bien.

Jonny Magallón, el jugador que puede presumir haber vivido glorias con los dos equipos que se enfrentan el día de hoy.

El último León - Chivas visto en el hogar de los felinos fue en la jornada 13 del Apertura 2014, y fueron los 'Esmeraldas' quienes se impusieron con un marcador de 2-1. Hoy buscarán repetir el resultado positivo.

Las estadisticas históricas nos muestran que el porcentaje de empates es el dominante en los encuentros entre estos dos equipos, siendo casi la mitad de los duelos acabados en paridad.

Pese a haberlo logrado fuera de casa, León solo ha podido golear en una ocasión al Guadalajara en el Nou Camp, en ese entonces el marcador fue de 4-0 y se remonta a varios años atrás, en la jornada 6 de la temporada 1991-1992. A partir de ahí a los 'Panzas Verdes' se les complica sacar mayor ventaja en su casa frente a los rojiblancos.

El año pasado la situación de este duelo estaba invertida, León reposaba en los últimos puestos de la Liga y Chivas peleaba por ser puntero. Hoy 'La Fiera' lidera la competencia, mientras 'El Rebaño' se encuentra en la parte baja de la tabla.

Chivas se ha convertido en un hospital Rafael Ortega, jefe de los servicios médicos de Chivas, explicó que Alanís se suma a las bajas por lesión de los rojiblancos, debido a una inflamación en su tobillo, por lo que se comenzará con el tratamiento que lo ayude en su mejoría.

“Iniciaría con rehabilitación, terapia física para manejo de dolor y disminuir la inflamación, se va a revalorar en los próximos días”

Chivas también sacó buenos números frente a Monarcas, sobre todo Omar Bravo, quien alcanzó y superó el récord histórico de goles en Liga de Don 'Chava' Reyes, esto gracias a un doblete ante los michoacanos, los cuales además son rivales de la porcentual.

Pero contra León, aunque la 'monarquía' dio un gran juego y siempre estuvo buscando como hacer daño a la 'Fiera', no pudo vencerlo y gracias a la letalidad de sus artillero sacó el triunfo en la visita a Michoacán.

Ambos ya enfrentaron a uno de los equipos que en el papel lucía como un fuerte candidato a la resurrección, Monarcas Morelia.

Chivas y León viven dos realidades completamente diferentes, mientras el 'rebaño' lucha por salir del fondo de la porcentual, León quiere recuperar la grandeza que tuvo con Matosas y busca hacer suya por mucho tiempo la cumbre de la general.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del León - Chivas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio León. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

La última ocasión que se vieron las caras León y Chivas fue en la jornada 13 del Clausura 2015, en aquella vez fue el Deportivo Guadalajara quien salió con los puntos gracias al gol de Marco Fabían en los instantes finales.

“Realmente estoy feliz de poder regresar a las canchas y a lo que más me gusta. No presente ningún dolor, eso fue de las cosas que me dejan tranquilo, el saber que quede bien y pues no me queda más que ponerme a punto físico para aportar al equipo lo que me corresponde”.

Jair Pereira se mostró contento con su regreso y externó lo que sigue para afrontar lo que está por venir.

“La verdad que como lo he mencionado, hay jugadores que tenemos identidad con algún equipo, pero la afición de León me ha robado el corazón, es muy apasionada, es una de las mejores de México, sino la mejor, así que estoy agradecido. La verdad que disfruto el momento que vivo con León”.

Hablando de un duelo en contra de un club en el cual vivió bastantes alegrías, Jonny Magallón mencionó como se siente en estos momentos.

El Estadio León o Nou Camp, es el lugar en donde se llevará a cabo este partido, con una capacidad de 33,944 espectadores, es un sitio duro vara los visitantes.

A esto los de Guadalajara deben sumar que Ángel Reyna fue separado del equipo a mitad de semana por situaciones que aún no se han explicado del todo.

Aparte de los elementos que ya se estaban en mal estado, 'El Rebaño' suma ahora las lesiones de Raúl López, Sergio Ponce y Carlos Salcedo, asunto que claramente deja mal parada a la defensa, a pesar del regreso de Jair Pereira.

León no presentó bajas después de su partido anterior, lo que significa que podrá contar con el mismo cuadro que logró la victoria en Morelia.

Una vez más para Chivas parece que su capitán, Omar Bravo, va a ser en quien de depositen sus oportunidades de ganar. Viene en racha tras romper el récord de Salvador Reyes y es el goleador del equipo hasta ahora.

Para 'La Fiera' un jugador vital será Mauro Boselli, quien el partido pasado, con un doblete, les dio la victoria. Es el hombre gol del equipo y en el área

es mortífero, algo que es esencial para sacar los tres puntos el sábado.

Mientras que el Director Técnico de Chivas, José Manuel de la Torre comentó que es importante no perder de vista la meta principal. “Estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hagan los demás porque no te puedes desenfocar del objetivo”.

El estratega de León, Juan Antonio Pizzi, habló con respecto al partido que se acerca, haciendo hincapié en que deben estar listos para un partido complicado y no deben confiarse. "El sábado, por más que vengamos en una línea positiva, seguramente nos va a costar si no hacemos el mismo esfuerzo”.

A pesar de la cantidad de empates, las victorias entre estos equipo han dejado en varias oportunidades, marcadores con goleadas alarmantes, la más reciente en el Nou Camp, tuvo lugar en el Invierno del 98, donde los rojiblancos se impusieron por 1-5 en una tarde brillante para Ramón Ramírez.

Hasta antes del descenso de los felinos, Chivas tenía ventaja en el historial de 18 victorias sobre 7 de Léon y un total de 21 empates. Cuestión que no cambió del todo con el regreso de los 'Panzas Verdes' que suman 4 derrotas, 3 empates y 2 victorias en contra de los de los jaliscienses desde su regreso al máximo circuito.

'El Rebaño Sagrado' tuvo una dura derrota en contra de Toluca la jornada pasada, con un marcador de 3-1 cayeron y se complica cada vez más la situación porcentual.

Por otro lado, Chivas es reposa en la penúltima posición de la tabla tras perder 3 de sus partidos, empatar uno y salir avante en tan solo una ocasión, lo que los deja con 4 puntos de los 15 posibles.

El último partido de León en la Liga fue aquella victoria por marcador de 3-4 contra Monarcas, victoria que le significó romper una racha de 20 años sin triunfo en el 'Coloso del Quinceo', aparte de catapultarlo al liderato.

León se encuentra como primer lugar de la Liga tras acumular 12 puntos, producto de sus 4 victorias y tan solo una derrota en los 5 partidos disputados hasta el momento.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido León - Chivas, correspondiente a la Jornada número 6 del Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio León a partir de las 20:05 horas.