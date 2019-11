Resultado Monterrey - Santos Laguna en Liga MX 2015 (1-1)

22:10. Así concluye esta retransmisión del partido Monterrey - Santos. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor y más completa información del deporte en VAVEL. Buenas noches.

22:09. En la Jornada 7, Monterrey se meterá a la casa de Veracruz, mientras que Santos será anfitrión en el duelo contra Pumas. Ambos equipos jugarán el próximo viernes.

22:07. ¡No hay tiempo para más! Monterrey y Santos reparten unidades.

90' Cambio de Santos | Sale: Djaniny > Entra: Ceballos.

88' Tiro de esquina para Monterrey.

86' Djaniny canjea el tiro penal por la primera anotación santista.

86' ¡Goooooooooooooooooooooooool de Santos!

85' ¡Penal favorable para Santos!

83' Cambio de Monterrey | Sale: Cardona > Entra: Ramírez.

82' De nueva cuenta, Javier Orozco no logra darle dirección a su remate y deja ir una buena oportunidad.

80' Cambio de Monterrey | Sale: Funes Mori > Entra: De Nigris.

79' Se arma la cámara húngara. Néstor Araujo y Walter Gargano son amonestados.

78' Jonahan Orozco siendo la figura de Monterrey. Una vez más, el portero impide el empate; primero desvía un potente disparo y enseguida aleja la bola para que no logre empujarla un jugador visitante.

78' Cambio de Santos | Sale: Rentería > Entra: Orrantia.

75' Luego de la anotación de Monterrey, el partido finalmente se abrió. Latente la posibilidad de que aparezca otro tanto en el juego.

73' Cae Edwin Cardona en el área pero no se sanciona la pena máxima.

70' Dorlan Pabón no saca provecho de una descolgada rayada y deja ir un dos contra uno estrellando su servicio en el defensor lagunero.

66' Néstor Araujo salva sobre la línea el que hubiera sido el segundo gol para Monterrey.

65' Cambio de Santos | Sale: Escoboza > Entra: Rabello.

65' Cambio de Monterrey | Sale: Barrera > Entra: López.

64' Djaniny ve el cartón preventivo.

61' Javier Orozco deja ir la igualada enviando su cabezazo por encima del travesaño cuando se encontraba solo frente al arco local.

59' Ahora es Edgar Castillo quien ve la tarjeta amarilla.

58' Amonestación para Diego González por un codazo sobre Edgar Castillo.

56' Golazo de Edwin Cardona quien le pega de larga distancia y el balón entra pegado al poste izquierdo, dejando estático a Agustín Marchesín.

56' ¡Goooooooooooooooooooooool de Monterrey!

51' Córner para Monterrey.

50' Disparo sin potencia de Edgar Castillo que solo necesita Agustín Marchesín recostarse para detener la trayectoria de la redonda.

47' Jonathan Orozco evita que el balón le caiga a Diego González y pueda convertir el primer gol.

47' Tiro de esquina para Santos.

21:19. ¡Empieza el complemento en el Estadio BBVA Bancomer!

21:02. ¡Finalizan los primeros 45 minutos! Monterrey y Santos no se hacen daño.

45' Se añade un minuto.

44' Prueba una vez más Edwin Cardona es disparo de larga distancia pero Carlos Izquierdoz rechaza.

40' Recta final de la primera mitad. Hay buena intensidad pero falta el gol que llegue a romper en definitiva el partido.

35' Ejecuta Andrés Rentería un tiro libre que se marcha muy elevado.

30' Se cumple la primera media hora del juego y Monterrey ha ido superando en funcionamiento a Santos, más no así en el marcador.

29' Pillan a Pablo Barrera en fuera de lugar en un gran contragolpe de Monterrey. En estos últimos minutos es más peligroso Rayados.

27' Edwin Cardona aprovecha un espacio y desde afuera del área saca un potente disparo que se queda a centrímetros de inscrustarse en el marco albiverde. Toca la puerta Monterrey.

25' Tiro de Rodrigo Funes Mori con la pierna menos hábil y el cuero pega en la red frontal.

22' La afición de Monterrey hace su trabajo y se mete con los jugadores de Santos cuando estos hacen contacto con el esférico o se aproximan al área albiazul.

20' Santos empieza a tener un mayor control de la redonda pero no logran generar verdadero peligro en el área local.

19' Disparo de Andrés Renteria que es desviado y Santos tendrá nuevo tiro de esquina.

18' Tiro de esquina para Santos.

16' El primer amostado del partido es Jesús Alonso Escoboza.

14' Monterrey y Santos intentar profundizar utilizando las bandas. Los dos equipos cuentan con futbolistas sumamente veloces.

12' El registrador no se ha modificado y los porteros continúan sin ser exigidos.

8' Javier Orozco remata un centro con la diestra pero el balón va dirigido a la ubicación donde se encuentra Jonathan Orozco.

7' Disputados estos primeros minutos del encuentro, se juega fuerte por parte de ambos clubes. Aún no hay emociones en ninguna de las dos áreas.

Monterrey continúa sin jugar en su horario habital como local en el Estadio BBVA Bancomer.

4' La afición de Monterrey se hace sentir con sus cánticos alentando al equipo rayado.

2' Edwin Cardona y Jesús Molina tienen el primer roce del partido. El árbitro solamente les llama la atención.

20:15. ¡Arranca el partido entre Monterrey - Santos!

20:13. Se realiza la ceremonia del volado. El ambiente en las gradas es inmejorable. Fuertes cánticos de la afición rayada. Todo listo para que inicie el juego Monterrey - Santos.

20:10. Los 22 protagonistas y la terna arbitral saltan al terreno de juego. En minutos iniciará el juego entre Monterrey - Santos.

20:05. "Cuadrillas de la CFE colaboran con personal del estadio de Rayados para ayudarles a restablecer la iluminación del inmueble", así lo tuiteó la Comisión Federal de Electricidad del Golfo del Norte.

20:00. La cuenta oficial de Twitter de Rayados espera que el partido comience en pocos minutos. Sigan la mejor retransmisión minuto a minuto del juego Monterrey - Santos.

19:52. Poco a poco empiezan a encenderse las luminarias.

En el recuerdo de la historia entre Monterrey vs Santos se encuentra uno de los goleadores más letales del futbol mexicano actual. Oribe Peralta vistió ambas playeras, pero sobre todo se le recuerda en su paso por la Comarca Lagunera. Nuestro colaborador y corresponsal, Juan Carlos Monroy, nos recuerda la estadía del Cepillo en Nuevo León y Torreón.

19:27. La comisión federal notifica que el partido dará inicio antes de las 20:00hrs.

19:25. Aldo de Nigris aprovecha para complacer a los aficionados de Monterrey regalándoles autógrafos y fotografías. En entrevista para Televisa Deportes, el atacante rayado agradece el apoyo de los seguidores albiazules.

19:22. "Debido a una falla en el suministro eléctrico del inmueble, el partido entre Monterrey y Santos demorará algunos minutos más en iniciar", así lo tuiteó la cuenta oficial de la Liga Bancomer MX.

19:20. Prácticamente abarrotado el graderio en el Estadio BBVA Bancomer. Ligeros y escasos huecos se aprecian. Se esperará el tiempo que sea necesario para que vuelva el alumbrado y de inicio el partido Monterrey - Santos.

19:15. Ya un cuarto de hora de retraso tiene el partido Monterrey - Santos. Como era una costumbre en el Estadio Tecnológico, la entrada en el Estadio BBVA es muy buena. Seguimos a la espera del arranque del juego.

19:10. Aún no regresa la luz eléctrica al Estadio BBVA Bancomer, por lo que el choque entre Monterrey - Santos sigun sin empezar. Sigan la mejor retransmisión minuto a minuto en VAVEL.

19:00. El duelo entre Monterrey - Santos está retrasado, esto debido a fallas eléctricas en el Estadio BBVA Bancomer.

Monterrey y Santos calentando previo al inicio del partido. Será la primera vez que Rayados juegue en el Estadio BBVA como local en su horario habitual.

Así llegó Monterrey al Estadio BBVA Bancomer. En la foto se aprecia a Dorlan Pabón y Jesús Zavala.

18:34. Alineación de Santos: Marchesín, Abella, Araujo, Izquierdoz, Aldrete, Molina, González, Escoboza, Renteria, Orozco y Djaniny.

18:32. Alineación de Monterrey: Orozco, Osorio, Montes, Medina, Castillo, Gargano, Barrera, Cardozo, Cardona, Funes Mori y Pabón.

18:30. Confirmadas las alineaciones de Monterrey y Santos, en un momento las presentamos.

El partido Monterrey - Santos es garantía de goles. Y es que desde que se instauraron los torneos cortos, únicamente en tres emparejamientos no han habido anotaciones. En el Apertura 2003 hubo feria de goles, ya que igualaron en el viejo Estadio Corona 5-5.

En su más reciente batalla, Monterrey - Santos se enfrentaron en la cancha del TSM. La escuadra albiverde salió con la mejor parte y derrotó con autoridad por marcador de 4-1 a Rayados. Diego González, Néstor Calderón, Jesús Molina y Andrés Rentería le dieron la victoria a los Guerreros.

Asimismo, debido a las recientes finales que han tenido Monterrey - Santos, el pique entre ambos equipos ha ido en aumento. Por esta y más razones es que nuestro colaborador, Alex Resa, realizó un artículo que lleva por título Santos - Monterrey, ¿un nuevo clásico del norte?, donde recapitula grandes encuentros.

En los últimos años, Monterrey - Santos han protagonizado varias finales y todas ellas han sido memorables. Es por eso que nuestro colaborador, Jorge Carrete, hizo un recuento de los partidos decisivos que han sostenido estos dos equipos últimamemente en su artículo titulado Rivalidad muy norteña.

En la semana, Agustín Marchesín recibió una grata noticia, fue convocado a la Selección Argentina para la siguiente Fecha FIFA. El guardameta de Santos sabe que será complicado ganarse la titularidad: "Uno sabe que hay muy buenos arqueros, no solo ahora los tres que están convocados si no que en lo general la Argentina tiene muy buenos arqueros. Sé que va a haber una competencia muy linda entre muchísimos arqueros".

El Estadio BBVA Bancomer será el recinto que albergará el partido entre Monterrey - Santos. Dicho inmueble se localiza en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue inaugurado hace tres semanas y su construcción tardó cerca de cuatro años. Tiene capacidad para recibir a poco más de 50mil espectadores y es el cuarto estadio más valioso de América Latina.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones de ambos equipos, además de la más reciente información que surja desde el Estadio BBVA. No pierdan detalle del partido Monterrey - Santos con el minuto a minuto de VAVEL.

Jugador a seguir en el partido Rayados Monterrey - Santos Laguna. Agustín Marchesín tratará de mantener imbatida su portería en el Estadio BBVA. El guardameta argentino tendrá una noche muy activa, ya que Rayados presume de un ataque poderoso que se refleja en las 11 dianas anotadas en cuatro duelos. Marche es considerado uno de los mejores arqueros en la actualidad dentro del futbol mexicano.

Jugador a seguir en el partido Rayados Monterrey - Santos Laguna. Edwin Cardona es el máximo romperredes de Rayados acumulando tres anotaciones en cuatro cotejos. En su segundo semestre en México, el colombiano busca de una vez por todas explotar en la Liga MX y volverse uno de los mejores futbolistas del balompié azteca. Si no es con goles, intentará aportar a la ofensiva regalando asistencias a Dorlan Pabón, Rodrigo Funes Mori o Aldo de Nigris.

Este sábado, Pako Ayesterán fue presentado oficialmente como nuevo estratega de Santos. El entrenador no estará en el banco para el duelo contra Rayados de Monterrey. En dicho marco, el español reconoció que tomar el timón albiverde ya comenzado el torneo "no es lo ideal, pero las circunstancias son las que son. Hay que afrontarlas, las circunstancias no son las que se representan, pero he aceptado este reto y creo que lo podemos sacar adelante".

A pesar de que Santos ha tenido un inicio titubeante, Antonio Mohamed sentenció que el choque frente a los Guerreros será complicado, ya que "a mí me preocupa Santos mañana, otra cosa no me ocupa ni me preocupa, esperamos al mejor Santos, va a ser un partido difícil y duro. Vamos a pararnos y a buscar los tres puntos en casa, nuestra fortaleza va a estar en no pensar en lo que puede hacer o deje de hacer el rival sino en lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros".

En cuanto a los antecedentes recientes en partidos entre Monterrey - Santos, la balanza se inclina considerablemente hacia el lado guerrero. Tomando únicamente los últimos 10 emparejamientos en torneo doméstico, el historial favorece a los laguneros, quienes han vencido en cinco oportunidades; por su parte, el conjunto de la Sultana del Norte solamente ganó dos encuentros y tres veces no hubo un triunfador.

Curiosamente, la única conquista que presenta Santos Laguna en el campeonato liguero se originó en patio ajeno. Fue en la Jornada 4 cuando se metieron al Estadio Corregidora para chocar ante Querétaro. Djaniny Tavares le regaló sus primeros y únicos tres puntos al cuadro albiverde. Esta noche buscarán repetirle la dosis al equipo blanquiazul.

Por otro lado, Santos Laguna es la cara opuesta de su rival en turno. Debido a los malos resultados, Pedro Caixinha renunció a la dirección técnica de los Guerreros. Esto se derivó tras la derrota que sufrieron en la jornada pasada frente al América, descalabro que se convirtió en el quinto de la campaña.

Será apenas el segundo partido de Liga que Rayados de Monterrey sostenga en su nueva morada, el recién inaugurado Estadio BBVA. En su primera batalla derrotaron con aprietos al Pachuca por marcador de 4-3. El juego contra los Tuzos ha sido uno de los mejores y más emocionantes en lo que va de la temporada.

Monterrey atraviesa por un momento de plenitud, y es que después de un desafortunado debut ante Pumas, la escuadra regia registra tres victorias en fila. El último triunfo sucedió el pasado sábado cuando visitó Culiacán, Sinaloa, para medirse ante Dorados. Los pupilos de Antonio Mohamed superaron 1-4 al Gran Pez en una espléndida noche de Edwin Cardona.

VAVEL México les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en minuto a minuto del partido Rayados Monterrey - Santos Laguna hoy, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. Dicho emparejamiento será el segundo de la jornada sabatina y es uno de los más atractivos del fin de semana.