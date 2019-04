El Tiburón volvió a morder en la Copa

Celaya : S. Vega; O. Domínguez, C. Galeana, S. Vergara, T. Moreno (A. Martínez, min. 67), M. Oviedo, F. Silva (R. Alvarado, min. 67), I. Torres (C), F. Torres (J. Fernández, min. 67), C. Monsalvo y J. Ayala. DT: G. Díaz.

Veracruz : E. Hernández (C); V. Perales, L. Martínez, A. Zamora, J. Corona, C. de la Peña (S. Tafolla, min. 32), A. Zurdo (D. Chávez, min. 44), A. Berber, O. Vera (R. Rojas, min. 77), R. Noya y H. Cid. DT: C. Reinoso.

MARCADOR : 0-1, min. 56, A. Zamora. 0-2, min. 64, A. Zamora.

ÁRBITRO : Aldo Cano. Amonestó a: F. Torres (min. 18), A. Zamora (min. 38), M. Oviedo (min. 49), A. Berber (min. 51) e I. Torres (min. 65).