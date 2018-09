Gustavo Matosas, ¿está quedando a deber en Atlas?

La llegada de Gustavo Matosas al banquillo ilusionó a toda la afición de los Rojinegros, se hablaba de que por fin llegarían los buenos resultados y estarían siendo competitivos en el Apertura 2015, pero ese anhelo y deseo actualmente está muy lejos de verse, Atlas se encuentra hasta al fondo de la tabla general en la decimosexta posición, situación que le preocupa a la afición de 'la Furia', ya que están lejos de ser un equipo que genere competencia y pelear por los primeros puestos.

Sin duda alguna, algo que debe de tener la afición de Atlas es la confianza y la serenidad en su equipo, donde hay plantilla para poder competir, los jugadores han demostrado sentir los colores tras siete fechas disputadas en la Liga, pero algo que ha fallado últimamente y le falta a la zaga rojinegra, es la solidez defensiva y ofensiva, contundencia y definición a la hora estar en el arco rival, son esos factores que no han podido los Rojinegros solventar en cada partido.

Ahora bien, hemos visto que Matosas le ha dado la oportunidad a futbolistas que esperaban una oportunidad para estar en el once inicial, tal es el caso del guardameta Miguel Fraga, en el momento menos esperado Fraga recibió la confianza y la oportunidad del técnico uruguayo de convertirse en el portero titular desde la fecha cinco, encomienda que ha respondido el arquero de buena manera y con seguridad.

Tampoco hay que dejar pasar, que desde esa jornada ante Puebla, el estratega mandaba un mensaje a todo el plantel, ya que nadie debería sentirse titular y el futbolista que estuviera al cien por ciento estaría jugando, situación que demostró contra los poblanos, donde sentó a sus futbolistas importantes y mandó al terreno de juego a sus jugadores de banca, de manera que Matosas trató de imponer un nuevo estilo: vaya que lo consiguió, ya que los tapatíos volvieron con el triunfo en casa.

De tal forma, en las siguientes jornadas 6 y 7, se ha visto un Atlas diferente, en las que han mostrado un buen futbol que agrada con su fiel estilo de Matosas, una alineación ofensiva en donde en varias ocasiones llegan a la portería rival, pero al final los tapatíos no están finos y no concretan la jugada. Por otro lado la parte defensiva cada vez se entiende mejor y podríamos decir que el actual líder de la defensa es Felipe Baloy, que en su último juego ante Pachuca no dejó que ningún Tuzo entrara a su área, luchó y sudó la camiseta por 90 minutos.

Por tal motivo, la pausa en la Liga MX por la fecha FIFA le vendrá bien al conjunto rojinegro, ya que les servirá para corregir los errores que han presentado, pero sobre todo para llegar en perfectas condiciones a su siguiente compromiso, ahora sí no habrá pretexto para los dirigidos por Matosas, tendrán algunos días para trabajar intensamente para mejorar en lo físico y futbolísticamente, con el único objetivo de que a partir de la Jornada 8 consigan buenos resultados para escalar posiciones dentro de tabla general y seguir peleando para estar en la Liguilla del Apertura 2015.

Finalmente, tal vez esté quedando a deber el técnico de Atlas, apenas inicia la era Gustavo Matosas, pero en cualquier momento despertarán sus rojinegros y agárrense, porque pueden sorprender y terminar siendo protagonistas en el Apertura 2015. Es momento de cambiar el chip en la madriguera si buscan estar en la fiesta grande, es ahora o nunca cuando deberán obtener buenos resultados a partir de la Fecha 8 para estar los primeros lugares de la temporada, pero si siguen con los resultados negativos, se podría hablar de una destitución de Matosas y ahora sí, podríamos decir que dejó mucho que desear en su paso por la 'Furia Rojinegra'.