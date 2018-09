Alguna vez, todos somos Cruz Azul

No existe un equipo en México que haya sido víctima de más burlas a lo largo de la era del Social Media que Cruz Azul. Ser community Manager de las redes sociales de los cementeros requiere gran tacto y paciencia, pues no hay día que alguien no les recuerde su triste suerte desde hace ya casi 18 años. Si el Cruz Azul fuera una caricatura seguramente sería el Coyote, pues en cada episodio, una innovadora tragedia les impide alcanzar su objetivo; me dirán que hay un capítulo donde el buen Coyote logra atrapar al Correcaminos, pero vamos, es igual de molero que ganar la Copa MX frente al Atlante en penales (ya saben, todo torneo es molero exceptuando cuando tu equipo lo gana).

Sin embargo, hay algo que pasamos por alto. Una verdad absoluta en nuestro interior, la cual callamos por pena, o quizá, porque no lo habíamos reflexionado, pero que no es debatible. Y esa verdad, es que todos somos Cruz Azul, por lo menos en algún momento de nuestra vida.

Sí, te hablo a ti, noble e ilustre americanista. A ti también, persona a la cual no le gusta el fútbol, pero que por jugarretas del destino se encuentra leyendo esto, pues creo firmemente que no hay un sólo mexicano que esté excento de que repetidas tragedias lo agobien en algún aspecto de su vida.

Todos tenemos una tía solterona, la cual en cada reunión familiar canta al son de Yo no nací para amar mientras rememora sus fracasos amorosos; uno era casado, otro era borracho, el otro fue por cigarros. Por supuesto tuviste al compañero de escuela que encontró mil maneras de hacer acordeones para el examen, y que mil veces fue enviado a la dirección, reprobado y con un castigo en casa. No podrán negar que toda mamá tiene un coco en el quehacer doméstico... los frijoles, la lluvia cuando acaba de lavar, tú entrando con los zapatos llenos de lodo cuando acaba de trapear. También tienes al primo de un amigo, que en el antro decide bailar Ginza de la forma más ridícula sin percatarse que la chica que le gusta frente a él. Y por supuesto, conoces la triste historia del amigo al que el transporte público siempre lo deja botado.

Ellos son Cruz Azul en algún momento de su vida. Y tú también lo eres en algún aspecto, no lo puedes negar. Recuerda cómo nunca pudiste despejar esa ecuación, o cuando te lastimaste la rodilla y no pudiste ser profesional. Cuando creemos que no nos puede ir peor en algo, la vida se carcajea y demuestra lo contrario.

Y quizá en eso radica el constante acoso a Cruz Azul. Cada que vemos lo mal que nos va en algo, nuestro impulso natural es el de buscar a alguien que le vaya peor, de tal modo, nuestra existencia ya no es tan triste, por lo menos a los ojos del espectador imparcial. Por eso, Edgar se cae fue de los primeros videos virales en México. Por eso Azteca 7 sigue transmitiendo Ay Caramba. Por eso cada que sales borracho de la fiesta le dices a tu amigo que él está peor.

Todos llevamos un playera azul por dentro. Pero no es tan malo, pues cuando más oscura está la noche es cuando más cerca está el amanecer. La tía solterona cada vez está más cerca del príncipe azul. Tu compañero hizo tantos acordeones que de repente se dio cuenta que ya no los necesitaba, y aprobó. A tu mamá de seguro ya le esponja el arroz cada que tu abuela paterna va a comer. En algún lugar encontrarás a una chica que le atraiga tu baile ridículo, ya sabes, siempre hay rotos para descosidos. Edgar se cayó, pero filmó comerciales con Emperador.

En eso radica la vida, en aprender de nuestros múltiples ridículos y usarlos de trampolín hacia nuestras metas. Fracasar una vez, fracasar mejor, dijera Beckett (no te lo tomes tan en serio). El día en que logres tu objetivo, podrás realzarlo y hasta volverlo emotivo contando lo mucho que te costó. Y todos te aplaudirán, serás un ejemplo de superación personal (meh). Eso es lo único que le falta al buen Cruzl Azul, pues ya casi se acaba todas las maneras de perder una final, y vamos, algún gen de equipo dominante aún debe existir dentro de su ADN.

Y quién sabe, quizá nuestros nietos alguna vez visiten nuestra tumba, y recordando todas las anécdotas de fúbol que les contamos, nos vayan a decir que Cruz Azul por fin se coronó campeón de Liga en el Apertura 2078. Porque bueno, ya saben, no hay mal que dure cien años.