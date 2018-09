Los diez toques del debut de 'Tuca' Ferreti en la Selección

En un partido muy movido, México empató a tres tantos con su similar de Trinidad y Tobago, en lo que marcó el debut de Ricardo Ferreti como director técnico interino de la Selección Mexicana. A continuación, diez reflexiones sobre el partido del pasado viernes.

1. Si los caribeños son así de atrevidos enfrentando a México en condición de vistantes (porque eso son en Estados Unidos), no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser un partido en Puerto España, si mantienen su nivel y logran avanzar al Hexagonal. En México, se les recordaba por aquella salvaje entrada que truncó el sueño europeo de Cuauhtémoc Blanco, pero lo cierto es que ya son mucho más que patadas y anarquía.

2. Hay quienes califican como fracaso rotundo empatar contra Trinidad. Eso trae a mi mente una pregunta: ¿y si aficionados y periodistas somos en realidad quienes siempre nos hemos creído los Reyes de Concacaf y no los futbolistas? ¿Y si nosotros somos las divas? Afirmamos que, por el nivel de la zona, México debe avanzar caminando al Mundial, como lo hacen Alemania, España o incluso Japón. Pero si hay algo que tengo claro, es que México no tiene Iniestas ni Müllers, y por otro lado, Costa Rica, Honduras, Panamá, EU, Jamaica, Trinidad, Guatemala y demás selecciones con capacidad para estar en el Hexagonal, son rivales más duros que San Marino, Liechtenstein, Armenia, Islas Feroe, Nepal, Emiratos Árabes, etcétera. Quizá somos nosotros quienes menospreciamos la zona, pues creo que a los jugadores no les hace gracia una posible visita a El Salvador en noviembre.

3. Entrando en matería exclusiva de la Selección, tras ver el juego en cancha, las celebraciones y las reacciones en la banca tras los goles, me queda claro que la unión del grupo va más allá de Miguel Herrera, y creo que prueba de ello es que Carlos Vela continúa en el proyecto, pues "el barrio lo respalda". Da gusto ver un ambiente así, faltará ver cómo es el aporte de Dos Santos y Ochoa en cuanto vuelvan al Tri.

4. Podrá ser irreverente, mal humorado y hasta a veces un poco hablador, pero Ricardo Ferreti es uno de los mejores entrenadores en la historia de nuestra Liga, y basta ver sus años ininterrumpidos en activo para confirmarlo. En su primer partido como México, ya se pueden ver toques de un juego en conjunto. Un equipo que meses atrás se hubiera desbordado a meter centros a lo bruto viéndose atrás en el marcador, el viernes apostó por combinarse y llegar al área con balón controlado, logrando algunas joyitas como el segundo gol.

5. El gran reto de Ferreti parece que será algo que ha caracterizado a sus equipos a lo largo de su trayectoria: la solidez defensiva. Si bien es cierto que los centrales titulares no jugaron ante 'T y T', tampoco se debe olvidar lo fácil que los defensores fueron superados ante los arribos individuales de los trinitarios. También será de importancia inculcar al equipo cuándo debe salir con balón controlado y cuándo salir en largo, para evitar errores como el de Alanís.

6. Pero el defensa que cumplió de manera satisfactoria su papel fue Jorge Torres Nilo. El lateral por izquierda cumplió con su habitual rol de marca, pero en esta ocasión se mostró muy preciso agregándose al ataque y mandando centros al área, convirtiéndose uno en gol. El martes, Miguel Layún tendrá su oportunidad ante un rival de la talla de Argentina, donde deberá hacer un buen papel si quiere participar ante Estados Unidos, porque Torres Nilo dejó una vara muy alta.

7. En el fútbol es importante encontrar esas pequeñas sociedades que den una dimensión distinta al juego, y ante Trinidad, México encontró por banda izquierda una combinación tigre que podría ser de mucha utilidad en el futuro cercano. Javier Aquino se entendió de buena manera con Torres Nilo, y por esa banda se generó el mayor peligro de México. A su favor tienen que continuarán jugando juntos las próximas semanas, así que no nos extrañe verlos de titulares frente a E.U, pues no olvidemos que Andrés Guardado puede jugar a la perfección en el centro del campo.

8. Y hablando del centro del campo, otro que tiene una lucha intensa por la titularidad es Héctor Herrera. Al margen del señor gol que nos regaló el ex Pachuca, Héctor aún continúa en busca de su mejor nivel, el cual seguramente irá retomando con el andar de las jornadas. Pero debe apretar el acelerador, porque calladito y con perfil bajo, Carlos Esquivel pide a gritos una oportunidad en una cita importante.

9. Durante el partido, fue evidente de Carlos Vela se siente más cómodo jugando atrás del centro delantero y con libertad de movimiento, que recargado hacia una banda. Me queda claro que por su capacidad, es un titular inamovible en el equipo. La que está buena, es la carrera por ser su compañero; Raúl Jiménez ya alzó la mano, tanto en el partido frente a Trinidad como con Benfica. Javier Hernández la tendrá frente a Argentina y a partir del próximo fin de semana en la Bundesliga. Y no olvidemos que Oribe Peralta continuará al acecho.

10. El martes, ante Argentina, será una prueba de fuego con miras al crucial partido frente a Estados Unidos. De aplaudir el hecho de que Ferreti sólo realizó tres cambios frente a T y T, estrategia que seguramente conservará frente a la albiceleste. México - Argentina y Estados Unidos - Brasil; me parece que en ambos enfrentamientos se deberá privilegiar el análisis del juego colectivo que el del resultado para situar un papel de favorito previo al partido de Octubre. Una derrota mexicana o estadounidense ante su similar de Sudamérica en un nivel aceptable, podría ser de mayor utilidad y esperanza que una victoria ante un rival displicente.