Resultado Jaguares Chiapas - León en Liga MX 2015 (6-2)

FIN | VAVEL México agradece tu preferencia durante la retransmisión de este Jaguares de Chiapas 6-2 León. En breve podrás encontrar la crónica correspondiente en nuestro distinguido portal. ¡Buenas noches, hasta la próxima!

¡Terminó el partido! León pierde el rumbo y es goleado 6-2 en Chiapas.

90' Tiempo cumplido; se añade un minuto.

89' Tiro centro de Romero que no alcanza a empujar Avilés para la llegada del 7-1. ¡Se vuelve a salvar León!

87' Vázquez rechaza con la testa un centro de Romero en tiro libre.

86' Amonestación | Aldo Rocha frena con fuerza excesiva a Avilés Hurtado por la banda y se va con la amarilla.

85' ¡Travesaño! Romero manda un trallazo al larguero de Martínez. ¡Se salvó del séptimo la herida Fiera!

84' Ibarra y Boselli no pueden hacer fructificar una combinación suya que parecía interesante dentro del área.

83' Centro de Velarde que rechaza Silva con la testa; el rebote cae a Montes y éste abre para Hernández, quien consigue córner.

82' A pesar de todo, los Esmeraldas intentan mostrar buena cara y así hilvanan algunos toques de pelota, intentando abrise espacios para llegar a línea de fondo.

80' ¡Atajadón de Villapando! Boselli metió disparó desde fuera y el arquero vuela para evitar la anotación.

79' Amonestación | Francisco Silva mete una fuerte falta sobre Fernando Navarro,

78' El sonido de la tambora local acompaña a los toques de Chiapas sobre el ancho del campo, aunque después equivocan en un trazo largo.

77' GOL | En doble remate de cabeza, Marco Bueno se estrena y marca el 6-2 en el Zoque.

75' ¡GOOOOL! ¡GOOOOL DE LEÓN! ¡MARCO BUENO SE ESTRENA!

74' Pillaron en fuera de lugar a Mauro Boselli cuando ya se saboreaba un remate frente a Villapando.

72' Elías Hernández mete un disparo muy por encima del marco de Villapando.

71' Cambio de Jaguares | Reinaldo Díaz entra en el sitio que abandona por lesión Carlos López.

70' El cotejo se encuentra detenido; se realizará la sustitución de López.

68' Carlos López queda tendido por un aparente calambre en la pierna derecha.

66' León muestra ya poca imaginación al frente, mientras Jaguares sigue atacando mediante Avilés Hurtado.

65' Cambios de León | Aldo Rocha y Miguel Ibarra ingresan en lugares de Luis Montes y Darío Burbano.

64' Burbano mete barrida cuando Avilés nuevamente intentaba contragolpear ahora sobre la banda.

63' Avilés emte un nuevo disparo que esta ocasión sí termina en manos de Christian Martínez. ¡Jaguares no se cansa de insistir!

60' GOL | Hurtado contragolpea entre cinco, abre para Romero y éste lo habilita dentro del área para que remate a bocajarro para que llegue el 6-1.

59' ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOL DE JAGUARES! ¡AVILÉS HURTADO!

58' Hernández aparece por la banda derecha para conseguir un saque de esquina ante la marca de Araujo.

57' Remate de Boselli a centro de Hernández que se va apenas por encima del marco de Villapando.

55' Cambio de León | Sale Carlos Peña para el ingreso de Marco Bueno.

54' Con un semblante poco agradable, la Fiera intenta reponerse de este duro golpe con algunos toques en ofensiva.

53' La Volpe hace ingresar a Chiapas al campo intentando controlar las acciones, imprimiendo además más tranquilidad a sus jugadas.

52' Cambio de Jaguares | Emiliano Armenteros cede su lugar a Jehú Chiapas.

51' GOL | Avilés abre para de la Torre y éste fusila a Martínez para el 5-1.

50' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOL DE JAGUARES! ¡DIEGO DE LA TORRE! ¡5-1!

48' Amonestación | Luis Rodríguez baja a Darío Burbano con falta por detrás y se gana la preventiva.

46' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL DE JAGUARES! ¡HAT TRICK DE ROMERO!

45' ¡Arranca el complemento! León tiene desventaja de dos goles ante Jaguares. ¡3-1!

22:02. Los equipos regresan al campo para reiniciar las acciones.

DATO | En los 6 cotejos anteriores, Chiapas y León se anotaron 20 goles, promedio de 3.33 por partido. Hoy, ya superaron esa cifa.

DATO | La ultima vez que León recibió tres anotaciones en los primeros 45 minutos fue el 27 de julio contra Tigres. Burbano marcó doblete (11' y 22') y Villa despedía las acciones con su tanto al 44'.

47' ¡Terminó la primera mitad! En primer tiempo de locura, Jaguares vence 3-1 a León.

46' Juan Antonio Pizzi reclama fuertemente una acción que parecía falta sobre Montes, pero el silbante lo tranquiliza.

45' ¡Tiempo cumplido en el Zoque! Se añaden dos minutos.

43' Burdisso mete remate desviado a centro largo de Montes. Mustafá después queda tendido por un aparente sofocón.

42' Cambio de Jaguares | Sale por lesión el ya citado Julio Nava; en su lugar, David Andrade.

42' Fuerte falta sobre Navarro por parte de Rodríguez en el tercer cuarto de terreno.

41' Mientras Jaguares espera para hacer su cambio, Montes y Hernández manejan intentando armar peligro.

40' El cotejo se reanuda con un bote a tierra en el primer palmo de terreno del cuadro jaguar.

39' El partido se detiene para que Julio Nava salga del campo por lesión, según señas de los servicios médicos de Chiapas.

37' Buena jugada de Avilés sobre la banda que cierra Silva con un disparo que envía Martínez al córner.

37' Tremendo corte de González a centro de Avilés que buscaba la cabeza de Romero. ¡Se salvó León!

35' ¡Peña! El 'Gullit' se quedó cerca de concretar una anotación en remate de cabeza que atrapa bombeado Villalpando.

34' GOL | Boselli cachetea un centro de Burbano y acorta distancias de una gran manera. ¡3-1 y se acerca la Fiera!

32' ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOL DEL LEÓN! ¡MAURO BOSELLI!

DATO | Silvio Romero marcó hoy su noveno doblete como profesional, el más rapido de su carrera.

31' Nava aparece sobre la banda, centra para Hurtado pero Burdisso alcanza a rechazar.

30' Vázquez falla en un pase de trámite para Elías sobre la banda.

29' Villalpando revienta a medias y permite Elías llegar a la pelota por la banda, éste recupera y cede a Navarro, quien resbala y hace que se pierda el posible peligro.

29' Elías hace de manera muy defectuosa el cobro de un tiro de esquina.

28' ¡Villalpando! Hernández aparece por fuera del área y manda un disparo potente que tapa recostando el arquero chiapaneco.

27' Desde atrás del medio campo, Montes intentó habilitar a Hernández en un cambio de juego, pero éste es anulado en un corte aéreo de Mustafá.

26' ¡Peña se la perdió! Carlos llegó hasta línea final y manda un disparo muy por encima del arco de Villalpando luego de ser servido por Hernández.

26' Silva cambia de juego para Nava, quien por falta de técnica se ve impedido para controlar el esférico. Christian tiene saque de arco.

24' Silva no puede conectar con Hurtado cuando éste intentaba hacer el pique por el centro del campo.

23' Nava amagó en dos ocasiones al límite del área grande, luego intenta servir a Romero, pero éste no entiende la jugada y Martínez aprovecha para controlar.

22' ¡Villalpando! Vázquez mete centro a Boselli, éste sirve a Peña en primera ocasión; al 'Gullit' se le alarga la pelota, pero alcanza a sacar un remate que tapa el arquero.

20' Vázquez mandó trazo largo para Hernández, quien hace el esfuerzo en correr pero se ve cortado por la salida de Villalpando.

19' Navarro se abre espacio y manda un disparo flojo desviado del arco de Villalpando.

19' Montes centró en tiro libre, Burdisso recentra y Vázquez intenta rematar a su llegada, pero se estorba con Peña y el peligro se esfuma.

18' Peña recibe falta de Mustafá apenas pasado el círculo central, del que León no avanza en la mayoría de ocasiones.

17' Si no es por un cruce de González en tres cuartos de cancha, a Burbano casi le cuesta caro un error en el medio campo.

16' Gran intervención de Martínez cuando Avilés ya se saboreaba el cuarto en un centro corto de Romero.

15' Los locales muestran control y dominio del campo, generándose espacios para atacar.

14' Oportuno cruce de Burdisso antes de que Romero conectara con la pelota dentro del área, luego de un pase largo de Hurtado.

13' GOL | Romero se encuentra con el balón en la media luna, acomoda y dispara potente ante la salida de Martínez. ¡3-0!

11' ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOL DE JAGUARES! ¡SILVIO ROMERO DE NUEVO!

9' ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOL DE JAGUARES! ¡SILVIO ROMERO!

DATO | Avilés Hurtado está disputando su cuarto partido contra León y le ha marcado dos veces en fila; ambas anotaciones en el primer tiempo.

7' Prudente corte de Araujo a servicio bombeado de Navarro que buscaba a Hernández por derecha. Jaguares maneja y se muestra mejor en este inicio de partido.

6' Por choque con Hurtado, González queda tendido en el campo, aunque rápidamente se reincorpora.

5' ¡Cerca el segundo! Silva centró y Araujo mete remate que se va por un lado del arco de Martínez. ¡Se salvó León!

4' Hay tiro de esquina en favor de Jaguares, luego de que Armenteros estrellara un centro en González.

3' GOL | Avilés aprovecha la duda defensiva de Velarde dentro del área y con un punterazo abre el marcador. ¡1-0!

2' ¡GOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOL DE JAGUARES! ¡AVILÉS HURTADO!

1' Peña intentaba hacer su primer pase filtrado hacia Boselli, quien se ve interrumpido gracias a un corte de Muñoz.

0' ¡Arranca el partido en el Zoque! Chiapas busca reivindicación ante el líder.

20:59. Los conjuntos hacen el tradicional 'team back' previo al pitazo inicial bajo un intenso calor y humedad.

20:58. Las escuadran ya hicieron su aparición en la cancha del Víctor Manuel Reyna y comienzan a distribuirse en ella.

20:55. Los equipos ya se encuentran listos para saltar al terreno de juego en medio del protocolo correspondiente. El estadio por su parte, luce semivacío.

El mejor pasador jaguar es Fancisco Silva con 86% de precisión (314 pases totales).

20:47. Una buena cantidad de aficionados leoneses hace acto de presencia en el Zoque con la ilusión de ver triunfar a su equipo esta noche ante el cuadro de la Volpe.

20:45. En imagen, jugadores suplentes de León se entretienen con el balón mientras los titulares calientan motores para el encuentro.

Suplentes Chiapas | Vidangossy, Chiapas, Carreño, González, Jiménez, Andrade y Díaz.

Suplentes León | Yarbrough; Novaretti, Sabah, Bueno, López, Ibarra y Rocha.

Alineación León | Christian Martínez; Fernando Navarro, Guillermo Burdisso, Ignacio González, Efraín Velarde, José Juan Vázquez, Carlos Peña, Luis Montes, Elías Hernández, Darío Burbano y Mauro Boselli.

Alineación Chiapas | Jorge Villalpando, David Muñoz Mustafá, Diego de la Torre, Francisco Silva, Julio Nava, Silvio Romero, Avilés Hurtado, Néstor Araujo, Luis Rodríguez y Emiliano Armenteros.

Un mediocampista que seguramente celebra, es Luis Montes, quien este día estará superando la marca de los 100 partidos en primera división, algo que hizo contra Toluca, por lo que éste ante Jaguares será su cotejo 101.

Un dato que se debe tomar en cuenta esta noche, es que Mauro Boselli podría convertirse en histórico al marcar su gol 50 con la camiseta de León en todas las competiciones; un factor más a su elección como el jugador esmeralda a seguir.

20:12. Así luce la tribuna central del Estadio Víctor Manuel Reyna cuando faltan cincuenta minutos para el inicio de partido. Se espera una gran entrada esta noche.

20:10. ¡Ya estamos en el Zoque! VAVEL México ya se encuentra en el estadio en el cual se desarrollará este Jaguares - León para llevarte todos los detalles de lo acontecido. ¡Síguenos!

En su último encuentro, en el Clausura 2015, ambos felinos sacaron las garras pero sin tener ningún vencedor, pues igualaron a un gol en el Nou Camp. Boselli volvío a hacerse presente en el marcador, esta vez desde la vía penal, mientras que Avilés Hurtado igualó el marcador tras un buen pase de Matías Vuoso.

En el torneo siguiente, el Apertura 2014, parecía que la historia se repetiría, pues al minuto 37 la Fiera ya ganaba con goles del 'Gullit' Peña y del argentino, Mauro Boselli. Pero Chiapas no se quedaría con los brazos cruzados, y lograría la remontada con las anotaciones de Bruno Pires, Emiliano Armenteros y Franco Arizala, en una disputa trepidante llena de emociones.

En el certamen posterior, el Clausura 2014, León haría lo propio y se llevaría los tres puntos del Estadio Zoque con una contundente victoria con las anotaciones de Elías Hernández, Miguel Sabah y Mauro Boselli, todas marcadas en la primera parte ante una frágil marca de la defensa chiapaneca.

Un año después, en el Apertura 2013, Chiapas se vengó y logró salir victorioso de Guanajuato gracias a un gol de Carlos Ochoa, y de nueva cuenta desde los once pasos. Oportunidad que también tuvo Matías Britos, pero que no pudo concretar debido a la atajada de Óscar Jiménez.

Para el Clausura 2013, un buen partido fue el que disputaron ambos conjuntos. Los goles cayeron en la segunda parte, primero Leiton Jiménez y Luis Gabriel Rey descontaron por la localía; el 'Gullit' acercó a la Fiera y al final el 'Aris' Hernández anotó el tanto del empate para los esmeraldas.

Además, un Jaguares vs León es un sinónimo de espéctaculo, pues en cuatro de sus seis partidos disputados, se han anotado 3 goles o más en el marcador.

En la primera edición entre chiapanecos y esmeraldas en el Apertura 2012, la afición leonesa pudo presenciar un partido verdaderamente espectacular, lleno de expulsiones, errores y goles que tuvieron a la Fiera como el vencedor. Aquella noche anotaron para los locales Matías Britos, Luis Montes, Darío Burbano y 'Gullit' Peña, mientras que para los visitantes descontó Luis Gabriel Rey vía penal.

Desde su primer encuentro en el 2012, Chiapas y León se han repartido puntos de manera equilibrada en los diferentes partidos que han disputado en la Liga Bancomer MX. Con seis partidos jugados, el balance es parejo, pues ambas escuadras han ganado en dos ocasiones y empatado en otras dos, reflejando fuerzas similares al momento de chocar.

19:40. Los vestidores del Zoque están listos para la llegada de los Jaguares de Chiapas. ¡Esta noche hay futbol!

19:30. Mientras se oficializan las alineaciones, te invitamos a que leas la previa que preparamos para este cotejo: Jaguares - León: por la cuarta victoria consecutiva.

Al igual que con Pizzi y Mustafá, nos pusimos a investigar sobre los jugadores que conforman la lista de historias compartidas entre León y Jaguares para hacer este especial: Entre manchas y melenas.

Esta noche se dará el reencuentro de Juan Antonio Pizzi, estratega de los Panzas Verdes, y David Muñoz Mustafá, quienes coincidieron en su etapa como profesionales y sobre los que te hablamos en este especial: Pizzi y Muñoz Mustafá, viejos conocidos.

Jaguares de Chiapas sucumbió 0-1 y empató 1-1 ante la Fiera, en partidos correspondientes a la categoría Sub 17 y 20, respectivamente.

Mediante las redes sociales, la institución esmeralda eligió a Elías Hernández como el jugador a seguir para este encuentro. El mediocampista registra 62 balones recuperados, 13 pases para remate, 629 minutos jugados, 454 toques de pelota, 5 asistencias y 77% de efectividad en pases.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Jaguares de Chiapas - León, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Zoque. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El estadio Victor Manuel Reyna será la sede de este encuentro entre felinos, tiene una capacidad para 26,000 aficionados que se dan cita cada 15 días a apoyar a los Jaguares.

Diego Novaretti sabe que en León está prohibido relajarse: “Siempre creo que en un parate de un trajín tan largo y tan fuerte como fue el de este periodo, creo que hay que saber continuar por la misma senda y no relajarse, que muchas veces pasa eso y que espero no sea el caso nuestro".

Luis Loroña quiere más minutos con Jaguares aunque sabe que León no es un rival a modo: "No he tenido demasiados minutos, pero estoy disponible al 100% en la causa, para lo que necesite La Volpe. León no es un rival a modo, pero si jugamos como lo hemos hecho en los encuentros anteriores en casa, podremos sacar algo positivo".

El jugador a seguir de León es Mauro Boselli, el delantero que está ahí para meterla es un futbolista con mucho peso a la ofensiva y que pasan muchos balones por sus botínes siempre con posibilidad de anotar para su equipo.

El jugador a seguir de Jaguares es Abraham Carreño con sus constantes buenas actuaciones y sus definiciones parecen haberle dado un segundo aire en el torneo pues ha sido fundamental para el equipo chiapaneco.

Juan Antonio Pizzi cree poder ganar a Jaguares en calidad de visitante: “Creo que podemos ganar, hacer un buen partido y aprovechar las falencias del rival. Lógicamente que tendremos que ser cuidadosos con algunos aspectos, pero tengo confianza en que las cosas saldrán bien”.

Ricardo Lavolpe sabe que los partidos no se ganan con la camiseta "Los partidos no se ganan con la camiseta. Eso ya hace mucho tiempo que no ocurre, pero por supuesto hay que respetarlos. No se trata de miedo".

Su último duelo de liga antes de la fecha fifa, fue su visita a los Diablos Rojos de Toluca que sorprendentemente no pudieron superar al equipo esmeralda y cayeron en casa por marcador de 3 goles a 1, con gran actuación de 'Gullit' Peña.

Por su parte, León es el equipo marca la pausa en el torneo pues los de Pizzi son un equipo completamente sólido tanto en la defensa, media y delantera, es un equipo equilibrado que marcha como único líder general de la competencia.

En el partido pasado ante Chivas, el equipo chiapaneco se vió muy mal en todos los aspectos en el terreno de juego, quizá en la zona defensiva es la que más carece el equipo de Ricardo Lavolpe pues los cuatro goles recibidos en ese partido fueron errores de la parte baja del equipo.

Los Jaguares encararán este compromiso después de haber sido goleados por las Chivas en la jornada 7 del presente torneo de Apertura 2015, y que los ubica momentáneamente en el lugar número 9 de la tabla general.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Jaguares de Chiapas vs León, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Zoque en Chiapas a partir de las 21:00 horas.