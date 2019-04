Rubens Sambueza: "Que se la aguante el árbitro"

El mediocampista Rubens Sambueza no tuvo un buen sábado, ya que antes de que terminara la primera parte del encuentro con Tigres, el árbitro César Ramos lo expulsó. Al finalizar el partido, el capitán del América habló de lo ocurrido. Admitió que le gusta hablar fuerte porque así lo hacen los silbantes: "Yo hablo fuerte, como me gusta hablar a mí, como te hablan los árbitros; entonces si yo me lo aguanto, que soy jugador, y se lo aguantan otros compañeros, que ellos también sean conscientes de que no porque tienen un silbato o unas tarjetas, te van a expulsar en cualquier momento, porque también te faltan al respeto muchas veces y uno se tiene que aguantar".

Para Sambueza el partido estaba pajero hasta su expulsión, porque ambos jugaban con intensidad, pero el árbitro lo complicó: "Creo que complicado lo hizo el árbitro. Nosotros entramos a jugar igual que ellos, con mucha intensidad... Todas las divididas eran para ellos. Nos cobra un penalti, que no voy a hablar si es penal o no, porque no he visto la repetición todavía y después con mi expulsión".

El 14 azulcrema dijo que le da bronca que lo echara Ramos e hiciera señas, porque también ellos se dirigen mal hacia los jugadores: "Entonces me da bronca porque después, cuando me expulsa, hace gestos de que uno le habla y le habla mal, y ellos también te hablan mal, entonces que se la aguante después, cuando se le tienen que decir algunas cosas".

Negó tener un pedido especial para la comisión de árbitraje: "No pido nada porque me ha tocado hablar dos veces al gremio arbitral, con los que manejan a ellos y después parece todo lo contrario. Sólo que nosotros sigamos jugando con mucha intensidad, con gran actitud".

El argentino que siempre se ha visto implicado en temas de indisciplina, no cree que esto sea casualidad: "No es casualidad que la semana con Cruz Azul en todos los medios salía que yo tenía que estar suspendido por el tema de Marc Crosas, pero yo hablé con él y está todo bien. No es casualidad que en una semana sea un Clásico Nacional y no vamos a poder tener a dos jugadores, y no es casualidad de que la final contra León hubo varias jugadas en la que no fue justo con nosotros".

Por último, aunque siente que lo tienen en la mira trata de olvidarse del tema y cumplir con su trabajo para evitar más problemas: "Trataremos de no pensar en eso, porque a veces parece que hablas de los árbitros y se molestan, se hablan entre ellos y a uno lo van a suspender y lo tiene en la mira", concluyó.