Resultado Pumas - Veracruz en Liga MX 2015 (3-0)

¡Muchas gracias por acompñarnos en este minuto a minuto! Pumas ha derrotado 3-0 a Veracruz. Recuerden que en VAVEL México tenemos la mejor información del fútbol mexicano. ¡Buenas tardes, hasta pronto!

FT Por su parte, Pumas tuvo una actuación redonda. Dominó el partido, liquidó al rival, fue contundente y se instala en la cima del fútbol mexicano. La afición universitaria puede soñar con cosas grandes.

FT A Veracruz le pesó la altura, nunca se encontró en el medio campo y marcó de forma pésima en la primera mitad. Reinoso modificó para el segundo tiempo y eso evitó una goleada escandalosa.

92' ¡Se acabó! Pumas golea a Veracruz y se convierte en nuevo líder de la Liga Bancomer MX.

89' ¡Atajadón de Saldívar! Salva el del descuento.

85' Cambio de Pumas: se marcha Herrera con doblete, ingresa Dante López.

81' Cambio de Pumas: sale Britos e ingresa Torales.

80' Juan Albín cobra un tiro libre a las manos del arquero universitario.

76' ¡Disparo de Sosa por encima del arco!

72' ¡Servicio largo que Eduardo Herrera no logra conectar!

66' Cambio de Pumas: entra Ludueña y se marcha Cortés.

64' ¡Gol anulado para Veracruz! El árbitro señala una mano ante los reclamos de los escualos. Mala marcación arbitral, la mano de Andrade no fue a propósito.

62' El partido cae en un bache, apoyado por un mejor orden de Veracruz. El balón circula más en la media.

57' Veracruz ya se arrima al área de Pumas, pero no logra generar peligro alguno.

53' ¡Cerca Pumas! Ismael Sosa encaraba a Melitón, pero García lo incomoda y su disparo se va por un lado.

51' Cambio de Veracruz: sale Villalva e ingresa Andrade.

50' El partido no cambia de tónica, Pumas se mantiene dominando el balón.

45' ¡Arranca la segunda mitad!

MT Y aquí el tercero de los universitarios. Eduardo Herrera por la vía del penal.

