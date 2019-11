Resultado Pachuca - Santos Laguna en Liga MX 2015 (0-0)

VAVEL México agradece tu preferencia. Te invitamos a leer las reacciones y crónicas de este juego. ¡Gracias y hasta la próxima!

22:00 Para Santos es un punto de oro, para Pachuca una unidad decepcionante, ambos deberán mejorar si desean trascender en el Apertura 2015

93' ¡Finaliza el partido! Empate sin goles en un encuentro dominado por Pachuca

92' No pasa a mayores el balón parado

91' Falta del 'Burrito' Hernández sobre Rentería cerca del marco hidalguense

90' ¡Palo! Hirving Lozano mandó centro que tomó efecto con dirección a portería e impacta el travesaño

90' Se agregarán tres minutos

89' Muy arriba del disparo de Jara

88' Fuera de lugar de Jara

88' Centro de Lozano que nadie logra impactar

87' Lo estrella en la barrer Rentería

86' Tiro libre cercano para Santos

86' Parecía penal sobre Jara pero no decreta algo el árbitro

85' Amarilla para Ceballos por falta sobre Penilla

85' Tiro de esquina para Santos

84' Santos con poca idea ofensiva, gana saque de manos

84' Centro de Pachuca que rechaza bien Álvarez

83' Con el ingreso de Ceballos, Santos mantiene su misma formación, 4-3-3

82' Álvarez se barre excelente y le roba una jugada de peligro a Penilla

81' Se va Diego González, entra Sergio Ceballos

81' Falta a favor de Santos

80' Tiro de esquina para Pachuca

78' Escoboza se queja de un codazo de Pizarro

77' Raso disparo de Penilla que ataja sin complicaciones Agustín Marchesín

75' Penilla entrará al campo por Rubén Botta, igualmente será un movimiento de hombre por hombre

74' Potente disparo del caboverdiano Tavares que se va por encima

71' Cuando se enfilaba Djaniny en el área es desarmado por la zaga tuza

70' Franco Jara sustituirá a Nahuelpán, refrescará la zona Diego Alonso

68' Rentería manda tiro lejano de los tres postes

66' ¡Nahuelpán! Por poco y el sudamericano anota el primero de la noche, pero la erra de cabeza

65' Impacta Diego González y sin problemas detiene Blanco

63' Rentería dispara demasiado curzado

63' Pasado centro de Lozano por lo que no encuentra destino

62' Tavares pasará de delantero

61' Sale Javier Orozco por Alonso Escoboza y Santos cambiará de esquema

60' Se prepara Escoboza para entrar

59' Amarilla para Javier Abella

58' Rabello impacta el tiro en la barrera

57' Falta de Martínez sobre Tavares

56' Tenue disparo de Lozano que tiene sin problemas Marchesín

55' Disparo del 'Guti' alejado de causar algún peligro

52' ¡Pizarro la deja ir! Gran jugada de Lozano, que logra mandar un sevicio, remata desviado Pizarro

50' Falta de Rentería sobre Alfonso Blanco

49' Marchesín corta centro de Erick Guitérrez

47' Falta de Rabello sobre el 'Shaggy' Martínez

21:10 ¡Inicia la segunda mitad!

21:08 Alfonso Blanco sustituye a al 'Conejo' Pérez, no puede seguir por una lesión

21:07 Ya regresan los futbolistas a la cancha

21:04 En Pachuca también hay fiel afición lagunera

20:59 Del lado de los de la Bella Airosa, Botta sigue siendo el más creativo generando contragolpes y jugadas de peligro así como sus cobros de balón parado

20:58 Kristian Álvarez ha llevado un partido perfecto, interviniendo en centros y pases filtrados

20:52 ¡A descansar! El árbitro marca el final del primer tiempo

45' Abella saca un disparo muy desviado

40' Diego González es atendido por asistencias tras un choque con Hernández

39' Tras un balonazo de Lozano, Kristian Álvarez se queja de un dolor y va al suelo

37' ¡Se la pierde Tavares! ¡No pudo controlar el centro de Rabello!

36' Posición adelantada de Hirving Lozano

34' Botta saca centro y Kristian Álvarez lo corta mandándolo a tiro de esquina

34' Ahora es Botta a quien se le sanciona posición adelantada

33' Tavares es pillado en fuera de lugar

32' Falta de Molina sobre Botta

31' Fuera de lugar de Pachuca

28' Falta sobre Orozco y balón parado para los de la Comarca

26' ¡Se la pierde Hugo Rodríguez de cabeza!

25' Falta a Nahuelpán, oportunidad para Pachuca

24' Remate de Tavares muy alejado

22' Saque de esquina para Santos

18' Disparo de Lozano muy alejado del arco defendido por Marchesín

17' ¡Centro de Pachuca muy pasado! En el área estaba sólo Nahuelpán, pero Botta mandó el servicio muy por arriba y desviado

14' Tiro de esquina para Santos

11' Falta a favor de Santos que cobrará el chileno Rabello

10' Disparo de González que va muy por arriba del marco rival

8' ¡Por un lado! Error de la defensa lagunera, quien le da el balón a Botta y éste erra el disparo ante Marchesín

6' Entran las asistencias para atender a Erick Gutiérrez tras un choque con el 'Pulpo'

6' Rentería intentaba cruzar un disparo pero es bien rechazado por la zaga tuza

3' ¡Poste! Bryan Rabello saca un gran disparo que impacta el travesaño, luego le rebota a Pérez y es tiro de esquina

2' Remate de Mosquera que se va alejado

1' Tiro de esquina por la izquierda para Pachuca

20:06 ¡Pita el árbitro y arranca el cotejo!

20:02 Jesús Molina y Aquivaldo Mosquera los respectivos capitanes

20:01 Inicia el protocolo de la Liga Bancomer MX

20:00 Saltan los equipos a la cancha

19:54 El Celtic de Glasgow, Escocia le desea suerte al cuadro lagunero

19:52 Pachuca buscará armar una segudilla de victorias y alegrar a su afición, mientras que Santos comenzar a sumar de tres para ganar la confianza que de momento está perdida

19:47 En la Sub-20, Pachuca y Santos igualaron a uno

19:46 Santos realiza trabajos de calentamiento

19:42 Pachuca se posiciona en el lugar 15 de la tabla general, en cambio, Santos es 18 con apenas 7 unidades.

19:40 Alineación Santos Laguna: Marchesín, Javier Abella, Kristian Álvarez, Néstor Araujo, Adrián Aldrete, Jesús Molina, Diego González, Bryan Rabello, Andrés Rentería, Javier Orozco y Djaniny Tavares.

19:38 Alineación Pachuca: Pérez, Aquivaldo Mosquera, Hugo Rodríguez, Omar Esparza, Joaquín Martínez, Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano, Rubén Botta, Erick Gutiérrez, Jorge Hernández y Ariel Nahuelpán.

19:31 A continuación las alineaciones confirmadas:

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Pachuca - Santos Laguna, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Hidalgo. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

En el campamento de Santos, habló el caboverdiano Djaniny Tavares y se mostró inconforme con el presente por el que pasan, asegurando que no les gusta sufrir las derrotas, sobre todo porque ellos son los actuales campeones. También destaca que quiere seguir anotando para ayudar al equipo: “Sabemos que tenemos otro partido en México que va a ser muy importante ganar, vamos a estar tranquilos para buscar esta victoria. A nosotros no nos gusta perder, no nos gusta estar donde estamos, el sábado vamos a entrar con todo, muy listos para ganar este partido. Venimos de perder muchos partidos y no queremos continuar así, tenemos una responsabilidad grande porque somos los campeones", señaló el atacante.

De igual forma considera necesario dar todo su potencial en cada cotejo y mantener el nivel en todos los minutos: “Más actitud de cada uno de nosotros, el entregarse los 90 minutos, a lo mejor el equipo lo hacía durante momentos bien en los partidos, y después bajábamos, y creo que ese nivel es el que tenemos que tomar dentro de los partidos; desde el primer minuto hasta lo que se compense”, mencionó.

Jorge el 'Burrito' Hernández cree que será importante tener un control del juego, tanto como cuando van arriba como cuando no van ganando, puesto que van varios partidos en que pierden la ventaja: “El equipo lo debe de saber manejar siempre, estar bien parados, nos sacaron muchos resultados con dos goles a favor, nosotros ya estamos conscientes de todo eso y ahora tenemos que enfocarnos en este partido y si se saca una ventaja así, saber manejar y sacar el resultado”, habló el mediocampista.

En la semana, Alejandro Irarragorri, dio una conferencia de prensa, comentando que se encuentran en una situación alarmante, de la cual el se hace cargo y asume responsabilidad: “Estamos viviendo una situación que no me apena, de ninguna manera, calificarla como una crisis, es una crisis profunda, fuerte, difícil, comprendemos y sentimos, de la misma manera que lo siente nuestra afición, el dolor y la decepción que nuestra afición vive. Me parece que no tuvimos la cordura, la inteligencia emocional de digerir adecuadamente el éxito, y asumo el 100% de la responsabilidad de lo que esto conlleva, y asumo la responsabilidad descartando responsabilidad alguna de nuestro plantel, de Pako Ayestarán como Director Técnico y de su Cuerpo Técnico”, señaló el presidente del club.

Tras el partido de Copa MX, en contra de Cruz Azul, Diego Alonso se mostró feliz por la participación de los canteranos, así mismo, mencionó que Santos cuenta con un muy buen plantel en general y que Pachuca debe estar equilibrado tanto en el sector defensivo como en el ofensivo: "Tenemos que tener un buen cierre, parecido a lo que hicimos el semestre pasado. En cuanto al juego no solo tenemos que atacar, sino también defender correctamente", admitió.

"Santos tiene un grandísimo entrenador. Tiene un muy buen equipo. Vamos a tratar que ser mejores de ellos y ganar", aseguró el estratega uruguayo.

Como historial, Pachuca y Santos Laguna se han enfrentado en 42 ocasiones con saldo a favor de los de la Comarca, 17 ganados para ellos, en cambio, los de la Bella Airosa, han logrado la victoria en 13 oportunidades. Existen 12 empates entre ambos, 63 goles a favor para los norteños y 48 para los 'Tuzos'. En liguilla se han encontrado en 3 veces. Una final, una semifinal y unos cuartos de final. La final se la llevó Santos en el Verano 2001, donde figuraba Jared Borgetti, el marcador global fue de 4-3, en Torreón, Santos remontó el 2 a 1. En cuartos, Pachuca avanzaba por mejor posición en la tabla, dado que en el global se empató 2 a 2. Por último, en el Clausura 2014, los 'Tuzos' volvieron a eliminar a los guerreros ésta vez en el TSM.

Por otra parte, en la CONCACAF Liga de Campeones, los albiverdes sacaron un triunfo de Trinidad y Tobago, con el gol del 'Topo' Andrés Rentería, y viven una situación más agradable en éste certamen, aunque falta que aseguren la calificación en contra del Saprissa de Costa Rica.

En la Angelópolis se sucitó el último enfrentamiento de Santos como local, obteniendo su primer triunfo en la era Ayestarán y el segundo en lo que corre del Apertura 2015 gracias a un autogol del central 'camotero' Mario de Luna.

Santos, sufre de 'campeonitis', la escuadra lagunera no ha levantado a pesar de cambiar de estratega. Y es que, Pako Ayesterán aún no encuentra la fórmula para sacarlos del sótano general. En el Corona, su último cotejo disputado, cayeron ante los 'Zorros' del Atlas de Gustavo Matosas 2 a 0, siendo Alfonso González y Gonzalo Bergessio los verdugos que hundieron a los santistas.

En cambio, en la jornada nueve, su pasado partido, visitaron Culiacán con la intención de recomponer el camino, y así fue. Héctor Mancilla adelantaba con un testarazo al 'Gran Pez'. Pero Hirving Lozano y Erick Gutiérrez se encargaron de remonar el marcador adverso. Un gran alivio para Alonso, quien se rumoraba podía salir si no obtenía ése triunfo. Incluso, se sigue diciendo que si hoy no gana ante los 'Guerreros', estará en la cuerda floja.

Pachuca en casa, viene de sufrir una dolorosa derrota ante los Diablos Rojos de Toluca, partido en el cual, el colombiano Fernando Uribe salió con la mira de sus botines fija, con la intención de sacar los tres puntos del Hidalgo, anotando nada más y nada menos que un pókar de goles, que ayudaron en momentos a empatar o a remontar un marcador que favorecía a los Tuzos, sin duda Diego Alonso vivió una noche amarga ése día. Aquivaldo Mosquera, Ariel Nahuelpán e Hirving el 'Chucky' Lozano fueron los anotadores.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pachuca - Santos Laguna, correspondiente a la 10ª jornada del Clausura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo a partir de las 20:06 horas.