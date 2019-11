Resultado América - Jaguares Chiapas en Liga MX 2015 (2-1)

19:02. Así damos por finalizada esta retransmisión del partido América - Jaguares Chiapas. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor y más comppleta información del deporte en VAVEL. Buenas noches.

19:00. En dos semanas, América viajará a Tijuana para enfrentar a Xolos, mientreas que Jaguares Chiapas recibirá en la selva a Monterrey.

18:59. América sufrió de más pero sacó tres unidades importantes en su camino hacia la Liguilla. Con este resultado, las Águilas llegaron a 21 puntos y Jaguares Chiapas se quedó con 16 unidades.

18:57. ¡Finaliza el partido! América derrota 2-1 a Jaguares Chiapas y vuelve a la senda del triunfo.

90+2' Ignacio Ambríz realiza su último cambio. Abandona la cancha Andrés Andade y entra Carlos Rosel.

90+1' América vuelve a desaprovechar un contragolpe. Paolo Goltz no supo qué hae en el área felina.

90' Se añaden cuatro minutos.

86' Recta final y América apuesta a esperar en propio campo y tratar de liquidar a base de velocidad. Jaguares Chiapas trata pero no genera acciones de peligro.

85' Contragolpe a cargo de Darwin Quintero pero Francisco Silva logra frenarlo cuando el cafetero había cedido el balón para Oribe Peralta, quien se enfilaba al arco.

80' El partido agoniza y es cuando Jaguares Chiapas empieza nuevamente a pisar territorio enemigo. Con las modificaciones, Ignacio Ambríz pareciera que busca cerrar la victoria.

78' Doble cambio de América. Michael Arroyo y Darío Benedetto dejan el terreno de juego. Javier Güémez y Darwin Quintero tendrán minutos.

77' ¡Cerca! Avilés Hurtado se abre el espacio y saca potente disparo que pasa apenas por un lado del poste derecho.

76' Tiro de esquina para Chiapas. Pasaron más de 10 minutos para que la visita volviera a incomodar a las Águilas.

75' Un total de 19.017 personas se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula para presenciar el juego entre América - Jaguares Chiapas.

72' Última modificación de Jaguares Chiapas. Sale William Paredes y entra Mathías Vidangossy.

70' Francisco Silva y Javier Mustafá son amonestados. La discusión entre los jugadores de ambso equipos no pasó a mayores.

68' Michael Arroyo se queja de un golpe sobre la cara y muestra sangre en el rostro. Los ánimos se calientan sobre la cancha del Azteca.

67' Tiro de esquina para América.

63' Remate con la cabeza de Paolo Goltz que sale a las manos de Jorge Villalpando.

63' Córner favorable para América.

60' Tiro de esquina para Jaguares Chiapas.

58' ¡Pipa! Darío Benedetto deja ir la tercera anotación de América en un mano a mano con Jorge Villalpando, quien le achicó bien al delantero argentino y el americanista mandó su disparo a la red frontal.

53' Pillan a Oribe Peralta en fuera de lugar cuando había quedado manao a mano frente al arquero.

51' Cambio de Chiapas. Silvio Romero deja su lugar para Darío Carreño.

47' Gran atajada de Jorge Villalpando pero su rechace cae en los botines de Michael Arroyo, que dispara machucado para vencer al arquero.

¡GOOOOOOOOOOOOL del América!

45' Cambio de Jaguares. Salió Luis 'Chaka' Rodríguez e ingresó Gabriel Farfán.

¡Arranca el complemento en el Estadio Azteca!

¡Termina el primer tiempo en el Coloso de Santa Úrsula! Con goles de Paul Aguilar y Diego de la Torre, América y Chiapas empatan a un gol.

43' América controla el esférico pero no logra penetrar la cabaña chiapaneca.

36' ¡ORIBE! El delantero americanista falla de manera increíble cuando queda solo frente al arquero.

29' ¡Se salva Chiapas! Villalpando de nuevo evita la caída de su marco luego de una serie de rebotes en donde en más de una ocasión se hizo presente el arquero felino.

25' ¡Villalpando! El arquero chiapaneco ataja de manera espectacular un disparo de Oribe Peralta.

24' Poco le duró el gusto a los locales, Diego de la Torre dispara desde los linderos del área y cuelga el balón en el ángulo superior derecho, lejos del alcance de Moisés Muñóz.

¡GOOOOOOOOOOOL de Chiapas!

20' Enorme servicio de Osvaldo Martínez que encuentra a Oribe Peralta dentro del área, el 'Cepillo' no logra definir de buena forma ante la atajada de Villalpando pero el rebote cae para Paul Aguilar, que empuja el balón al fondo de las redes.

¡GOOOOOOOOOOOL del América!

19' ¡Arroyo! El ecuatoriano cobra de tiro libre pero su disparo pasa rozando el larguero, se salva Chiapas.

17' Falta de David Muñoz Mustafá sobre Peralta en los linderos del área, tiro libre de mucho peligro a favor de América.

12' ¡Cerca América! Gran jugada individual de Arroyo que culmina en un pase filtrado que no logró controlar Benedetto cuando se perfilaba frente al arco.

11' Jugada similar pero ahora de Francisco Silva, el mediocampista chiapaneco prueba con un disparo de media distancia que no inquieta a Moisés Muñóz.

8' Riflazo del 'Pipa' Benedetto que termina por arriba del arco que defiende Jorge Villalpando.

6' Ambos equipos luchan por hacerse de la posesión del esférico, sin embargo aún no logran generar ninguna opción clara de peligro.

¡Arranca el partido en el Estadio Azteca!

17:00 Ambos equipos saltan al terreno de juego, se lleva a cabo el protocolo de la Liga Bancomer MX.

16:50 Ya falta muy poco para que arranque el partido en el Azteca, donde América recibe a Chiapas en la fecha 12 de la Liga Bancomer MX. La entrada sigue sin ser la mejor.

16:30 En el banquillo americanista, Ambríz podrá echar mano de Hugo González, Ventura Alvarado, Osmar Mares, Javier Güémez, Carlos Rosel, Darwin Quintero y Martín Zúñiga.

16:20 Por su parte, Jaguares de Chiapas salta al terreno de juego con Jorge Villalpando, Javier Muñoz, William Paredes, Luis Venegas, Diego de la Torre, Francisco Silva, Silvio Romero, Avilés Hurtado, Félix Araujo, Luis Rodríguez y Carlos López.

16:05 El cuadro de América confirma su alineación oficial para este encuentro; Ignacio Ambríz manda al campo a Moisés Muñóz, Paul Aguilar, Paolo Goltz, Pablo Aguilar, Miguel Samudio, Osvaldo Martínez, Daniel Guerrero, Andrés Andrade, Michael Arroyo, Darío Benedetto y Oribe Peralta.

16:00 Así lucen las tribunas del Coloso de Santa Úrsula a una hora de que inicie el partido entre América y Chiapas.

Al momento se espera una baja entrada para este partido, mientras tanto, ambos equipos ya se encuentran en el Estadio Azteca.

Con la ausencia de Rubens Sambueza por expulsión, se espera que Michael Arroyo entre al quite, el cuadro de Coapa posiblemente inicie con: Muñóz, Paul Aguilar, Goltz, Pablo Aguilar, Samudio, Osvaldo, Guerrero, Andrade, Arroyo, Benedetto y Peralta.

La mayor goleada de Águilas sobre Jaguares se dio en el Apertura 2007 por marcador de 6-1 donde los azulcremas exhibieron un juego vistoso, alegre y sobre todo contundente. Aquella tarde sería sin duda el mejor partido del recién llegado Insúa convirtiendo un gol y llevándose en la bolsa cuatro asistencias.

Otros jugadores del primer equipo azulcrema que tuvieron minutos con el cuadro Sub-20 fueron Hugo González, Erik Pimentel, Israel Rivera y Alejandro Díaz, por lo que estarían prácticamente descartados para tener participación esta tarde en la Liga Bancomer MX.

Previo a este encuentro, se enfrentaron las categorías menores de América y Chiapas, en la Sub-17, el cuadro de Coapa se impuso 3-1, mientras que en la Sub-20, donde apareció como titular y capitán Rubens Sambueza, vapulearon 5-0 al cuadro chiapaneco.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América - Chiapas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

La última derrota del América ante Chiapas se presentó el 17 de septiembre del 2011 cuando se vieron humillados de manera estrepitosa con marcador de 5-3 en el hoy denominado Estadio Zoque.

Y es que cómo no tener confianza cuando el equipo azulcrema tienen cuatro años sin perder ante Chiapas tanto de local como visitante.

Los números, esas cifras que hablan más que cualquier otra cosa, favorecen ampliamente al América cuando enfrenta al rival de esta tarde: Jaguares Chiapas.

Jugador a seguir del partido América - Jaguares Chiapas: La ofensiva chiapaneca recae sobre la espalda de Avilés Hurtado y Silvio Romero, sin embargo, es el argentino quien posee un mayor olfato goleador. El Chino patenta siete anotaciones en lo que va de temporada, ubicándolo entre los mejores romperredes del certamen doméstico. El pampero es uno de los pocos futbolistas de la nómina felina que ha tenido acción en todos los partidos y ante los emplumados tratará de afilar sus colmillos para cazar al ave.

Jugador a seguir del partido América vs Jaguares Chiapas. El capitán de América, Rubens Sambueza estará ausente del encuentro ante Chiapas y esto le abrirá camino a Michael Arroyo, quien se perfila para suplirlo por el costado izquierdo. Micky Jr. ha sido un cambio recurrente de Ignacio Ambríz y cuando le ha tocado ingresar al terreno de juego ha respondido de buena manera. Con el tiempo, el ecuatoriano ha dejado el individualismo de lado y se ha visto más solidario con sus compañeros, por lo que su aporte en el ataque crema ha aumentado.

América ha perdido tres de sus últimos cuatro duelos ligueros, sobre esto, Ignacio Ambríz fue claro y piensa que no deben hacer una tormenta en un vaso de agua: "Llevamos dos derrotas consecutivas que no nos han dejado nada bueno, junto a la de Tigres, y lo único que puedo decir es que no éramos tan buenos cuando ganábamos y ahora creo que no somos tan malos, simplemente no hemos aprovechado los lapsos de los partidos en donde hemos tenido opciones de gol".

Ricardo Antonio La Volpe, director técnico de Chiapas, habló previo al encuentro de este sábado y resaltó la relevancia del juego debido al rival que estará del otro lado del campo: "Son partidos que deben ilusionar por los jugadores que tienen. Son de esos partidos que califico de ‘fuertes’, sin duda alguna. Por lo individual y colectivo, no les vas a ganar porque llevan dos derrotas seguidas. Hay que respetarlo y nosotros hacer nuestro trabajo". Asimismo, añadió que "Tenemos que ganar, no me planteo otra cosa. Al mismo tiempo debemos ir formando al equipo. Porque el tiempo es lo que se necesita para poder afrontar con garantías a equipos con historia y tradición. Son grandes por el tiempo. Son tradiciones de años. A nosotros nos falta esa tradición y tiempo para consolidarnos. Si nos la dan, qué bueno, pero si no... así es el fútbol".

América y Jaguares Chiapas se han visto las caras un total de 26 veces en torneo de Liga. El historial de cotejos entre ambos clubes favorece a las Águilas, quienes presumen 13 victorias por siete conquistas de los felinos, mientras que hubo paridad en seis emparejamientos. Asimismo, la estadística beneficia nuevamente a los azulcremas cuando se miden en la cancha del Estadio Azteca, pues únicamente el Jaguar ha rugido un par de veces en la capital de 13 partidos efectuados.

Jaguares se ha caracterizado por ser una escuadra hogareña, esto se refiere a que de visitante no suele sacar las garras y tampoco devora a su preza. El conjunto dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe no ha podido sumar de a tres lejos de Tuxtla Gutiérrez, pero tampoco ha visto la derrota en sus últimas dos salidas. El 25 de septiembre volaron de frontera a frontera para enfrentarse a Xolos de Tijuana, oncena con la que repartieron puntos tras empatar a un gol en el Estadio Caliente.

En contraparte, Jaguares Chiapas no ha caído en sus últimas cuatro presentaciones, aunque sus tres batallas más cercanas no han tenido un ganador. Al inicio de la Jornada 12, el cuadro felino apareció en zona de Liguilla, no obstante, necesitará sumar unidades contra América para mantenerse entre los primeros ocho lugares de la Tabla General. En la fecha pasada, Chiapas no logró beneficiarse de su condición de local y terminó igualando sin anotaciones frente al Querétaro, viendo quebrantada su inercia ganadora que tenía en la selva.

En el Apertura 2015, el Coloso de Santa Úrsula le ha pesado más al América que a sus invasores. Esto se traduce a los tres descalabros que registran los emplumados jugando como locales, el más reciente sucedió el sábado pasado y no fue en un escenario cualquiera. Guadalajara conquistó la capital mexicana en la edición 220 del Clásico Nacional, siendo Omar Bravo el verdugo de las Águilas, pues con un doblete del mochiteco, los rojiblancos se impusieron 1-2.

Luego de 11 jornadas completas se podría decir que América ha tenido un torneo regular, esto si nos guiamos por la racha positiva que ligó de cinco triunfos consecutivos. Sin embargo, la campaña de las Águilas está lejos de rozar la excelencia como el aficionado crema quisiera, ya que de 11 encuentros jugados han perdido cinco. El empate no está asociado con los de Coapa, dado que hasta el momento no registran igualadas. Los capitalinos suman un par de descalabros en fila, el último ocurrió a mitad de semana en su visita al Bajío. León les propinó una goleada de 3-0.

VAVEL México les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en minuto a minuto del partido América - Jaguares Chiapas hoy, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. Dicho emparejamiento abrirá la jornada sabatina y se disputará en el Estadio Azteca, hogar del conjunto azulcrema.