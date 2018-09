Un partido desde la perspectiva del aficionado

A todo buen aficionado le gusta estar al pendiente de todo lo que tenga de ver con su equipo, y no se pierde ningún partido a menos de que sea necesario por alguna razón de la vida cotidiana. Ese momento en el cuál te pierdes de un partido de tu equipo es espantoso. Y es que muchas veces los amigos o familia nos piden no ver el partido, y en su lugar convivir con ellos saliendo a algún lugar en el cuál por supuesto no te permiten ver el fútbol. ¡Aterrador! ¿No?

Siendo aficionado de Chivas no te quieres perder absolutamente ningún partido, por lo menos no de la Liga Bancomer MX, la Copa MX y los amistosos son otra cosa aparte. Con esto del tema del descenso hay que estar viendo al 'Rebaño Sagrado' para ver cómo anda y si va a subir o bajar en la tabla del descenso. Es algo que no te quieres perder.

Afortunadamente existen esos amigos con los que puedes hablar, jugar y ver fútbol sin cansarte. Esos amigos futboleros que en caso perfecto son aficionados del mismo equipo que tú. Tener amigos “rojiblancos” es lo mejor que te puede pasar, como aficionado de Chivas. Es lo más cercano a la perfección. Por lo tanto el plan perfecto es una salida con tus amigos a ver un partido del Club Deportivo Guadalajara. Tú los llamas “Chiva hermanos”, con los que puedes sufrir, y gozar por el mismo equipo.

La salida ideal con tus amigos para ver un partido del “Rebaño” es a un lugar de buen ambiente donde puedas disfrutar de una buena bebida y algunos snacks, para salir un poco de la típica ida a la casa de alguno de ustedes. En este lugar puedes pasar un rato agradable con tus amigos, incluso si pierde Chivas. Debes recordar no ser la típica persona “mala copa” que arruine la salida, nadie quiere escucharte decir lo mal que piensas que esta el equipo, se supone que eres un fiel aficionado que está ahí en todo momento. Tampoco te abstengas de gritar esos goles tan queridos, siempre y cuando tengas respeto por las demás personas del lugar y no hagas un desastre al festejar. Ahora sí que todo con medida.

También es buena idea organizar alguna carne asada en casa, si de plano no te gusta salir de tu hogar, puedes invitar a tus amigos y disfrutar del partido de Chivas. Este plan está perfecto para los días domingo que juega el 'Rebaño Sagrado'.

Pero si tus amigos son del tipo al que no les interesa ver los partidos de Chivas, y te invitan (más bien te obligan) a hacer otra cosa a la hora del partido ¡no te preocupes! Se vale hacer trampa, siempre puedes estar al pendiente del partido en los “Lives” que se llevan a cabo en VAVEL, así puedes estar con tus amigos y disimuladamente checar cómo va el partido, súper fácil desde tu celular en la página de VAVEL. Así estás con tus amigos y no te pierdes los detalles del partido. E incluso si quieres evitar ser descortés, pues al llegar a tu casa puedes de igual manera checar el “Live” ya cerrado y leer tal cual los detalles del partido sin ningún problema, de manera fácil y rápida.

Aunque nunca nada se va a comparar a la felicidad que te da ir al Estadio y presenciar un partido de Chivas, ganen o pierdan te queda la satisfacción de haber ido a alentar al equipo que más amas. Es una sensación inexplicable estar ahí presente y gritar y a todo color los goles del 'Rebaño Sagrado'.

En donde sea que veas el partido como buen rojiblanco debes de estar siempre alentando al equipo. Lo de menos es el lugar, lo importante es el apoyo.