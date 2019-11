Resultado Chivas - Toluca en Copa MX 2015 (1-0)

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Chivas 1-0 Toluca. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas noches!

MF. Con gran gol de Omar Bravo, las Chivas derrotan al Toluca y de esa forma, acceden a la Gran Final de la Copa Corona MX, edición Apertura 2015.

¡TERMINA EL PARTIDO!

90+2'. Dura falta de Paulo Da Silva que termina en cartón preventivo para el capitán de los mexiquenses.

90+1'. ¡CERCA! Gran disparo de Cisneros que pasa a centímetros del poste izquierdo de Talavera.

90'. Se añaden tres minutos.

87'. Tercer cambio de Toluca: entra Lucas Lobos por Moisés Velasco.

85'. En los últimos minutos, Toluca continúa insistiendo, pero sus elementos no han estado finos.

81'. Fernando Uribe no aprovecha estar de frente al arquero y saca un testarazo muy débil, que controla Rodolfo Cota.

80'. ¡INCREÍBLE! Toluca se pierde el empate.

79'. Último movimiento de Chivas: sale Juan Basulto e ingresa Carlos Salcedo.

74'. Marco Fabián asiste a Carlos Fierro y éste desaprovecha la oportunidad de asistir a Omar Bravo.

70'. ¡CASI! Paulo Da Silva remata dentro del área, pero el balón pasa apenas a un lado de la cabaña local.

69'. Segundo cambio de Chivas: sale Raúl López e ingresa Isaac Brizuela.

68'. Marco Fabián intenta y el balón pasa muy desviado del arco de Talavera.

66'. Saucedo intenta desde afuera del área y Cota manda a tiro de esquina.

64'. Le anulan una anotación a Fernando Uribe por una supuesta posición adelantada.

62'. Buena jugada colectiva de Chivas que termina con un tiro desviado de Pérez.

61'. ¡CASI! Bravo se barre pero no alcanza a rematar el esférico; se salvó la visita.

68'. ¡COTA! El arquero del Rebaño se queda con el remate de Uribe.

58'. Nuevo disparo de Darío Bottinelli que también sale desviado.

55'. Primer cambio de Chivas: sale Javier López e ingresa Marco Fabián.

53'. Cobro de tiro libre por parte de Darío Bottinelli que, nuevamente, sale muy desviado de la portería de Chivas.

51'. Los Diablos Rojos realizaron dos cambios: salieron Omar Arellano y Antonio Ríos e ingresaron Roberto Saucedo y Moisés Velasco.

48'. Disparo de media distancia por parte de Darío Bottinelli que, en dos tiempos, controla el arquero de Chivas.

47'. El primer amonestado del cotejo fue Moisés Velasco.

46'. ¡CERCA! Carlos Fierro estuvo a punto de aumentar la ventaja para la localía.

¡COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT. Con anotación de Omar Bravo, las Chivas están derrotando al Toluca.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

43'. ¡Cota! Se acuesta y ataja el disparo de Carlos Gerardo Rodríguez.

42'. Remate de cabeza de Salcedo que controla Talavera.

40'. Los comandados por José Cardozo intentan generar peligro, pero carecen de creatividad.

37'. Buen cruce de Alanís que corta el peligro del cuadro visitante.

36'. ¡CERCA! Cisneros intenta con un disparo de larga distancia que pasa apenas del arco de Toluca.

33'. Gran anotación de Omar Bravo que define de volea el gran centro de Raúl López.

¡GOOOL DE LAS CHIVAS!

29'. Centro de Darío Bottinelli que, sin mayor problema, Rodolfo Cota se queda con el esférico.

27'. Contragolpe de Toluca que termina en falta cometida por Omar Arellano; la visita dejó ir una oportunidad.

24'. Carlos Esquivel se quita a un par de adversarios para sacar un tiro que también se va por arriba de la cabaña de Cota.

21'. Servicio de Raúl López que Omar Bravo termina rematando de mala forma.

15'. Omar Arellano se anima y saca un tiro potente que sale bastante desviado del arco local.

14'. Disparo de Cisneros que se estrella en poste derecho defendido por Talavera. Llegó la primera jugada peligrosa del partido.

13'. ¡POSTE! ¡Se salvó el Toluca!

11'. Darío Bottinelli se quita a un rival, para posteriormente sacar un disparo que sale muy por arriba de la portería de Chivas.

8'. Por ahora, ni Chivas ni Toluca han podigo generar alguna acción de peligro.

5'. En los primeros minutos, son las Chivas quienes han tomado la posesión del balón.

2'. Disparo de López que sale muy desviado del arco defendido por Talavera.

1'. Las Chivas fueron quienes rodaron el esférico.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

18:55. Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego; en instantes dará inicio el partido entre Chivas y Toluca.

18:40. Los conjuntos de Chivas y Toluca ya se encuentran realizando ejercicios de calentamiento en la cancha del Omnilife.

18:30. La afición rojiblanca comienza a hacerse presente en el Estadio Omnilife.

18:20. Banca de Toluca | L. Sánchez; F. Gamboa, C. Pérez, M. Velasco, E. Trejo, L. Lobos y R. Saucedo.

18:18. Banca de Chivas | J. Rodríguez; C. Salcedo, I. Castro, J. Ramírez, I. Brizuela, M. Fabián y Á. Zaldívar.

18:16. Once de Toluca | A. Talavera; O. Rojas, J. Silva, P. Da Silva (C), C. Rodríguez, D. Bottinelli, A. Ríos, C. Cueva, O. Arellano, C. Esquivel y F. Uribe. DT: J. Cardozo.

18:13. Once de Chivas | R. Cota; R. López, J. Basulto, O. Alanís, M. Ponce, C. Salcido, J. López, M. Pérez, C. Fierro, C. Cisneros y O. Bravo (C). DT: M. Almeyda.

18:10. ¡Definidas las alineaciones de Chivas y Toluca! En un momento las compartimos.

18:05. Ambas escuadras ya se encuentran instaladas en el Estadio Omnilife.

18:00. Resta una hora para que dé inicio el enfrentamiento entre las Chivas y el Toluca, en partido correspondiente a las Semifinales de la Copa Corona MX, edición Apertura 2015.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Chivas - Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Omnilife. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Hombre a seguir en este partido Chivas vs Toluca: Omar Arellano. Su arribo al conjunto rojo le vino de maravilla. Su carrera se había estancado en Rayados y ahora vestido con la plyera de Toluca está recibiendo oportunidades que no ha desperdiciado. Jugador que tiene las condiciones para jugar como delantero y recargado a una banda; velocidad, rapidez y agilidad son sus principales cartas de presentación. Omar Arellano tratatá de aplicar La Ley del Ex y marcarle al Guadalajara, equipo donde tuvo pasajes contrastantes.

Hombre a seguir en este partido Chivas - Toluca: Javier López. El jovencito que se ha ganado la confianza de Almeyda y que parecía había quedado en el olvido. Ha demostrado tener enormes cualidades para lograr sobresalir en el máximo circuito. Su toque de balón y disparo de media distancia, lo hacen una de las nuevas joyas en la cantera de Chivas.

En contraparte, Jordan Silva comentó que confía en la calidad de la plantilla escarlata para obtener resultados positivos: “Los semifinalistas son equipos de Primera División, creo que hoy en día se tomó importancia a este torneo, y está demostrado, hay que darle importancia como tal, y Toluca va a pelear cada torneo que se le ponga enfrente”.

De cara a este partido, Carlos Fierro declaró que en el campamento del 'Rebaño Sagrado' se encuentran entusiasmados para disputar en las Semifinales: “Nosotros llegamos al 100 por ciento en forma y motivados, nos declaramos listos, se trabajó bien durante la semana, pensando en el Toluca y viéndonos en la Final; nuestra confianza está a tope, vamos con todo a salir a ganar”.

Hasta el momento, en liga, Chivas se ubica en la duodécima posición tras cosechar 17 puntos; mientras tanto, Toluca es el sublíder con 26 unidades.

Por su lado, los dirigidos por José Cardozo cayeron en su visita al Estadio Luis Pirata Fuente, tres anotaciones a dos. Los goles del descuento de los 'Rojos' fueron anotados por Omar Arellano y Darío Bottinelli.

Los comandados por Matías Almeyda tenían que haberse enfrentado a los Zorros del Atlas, pero la cuestión climatológica lo impidió; el duelo se reprogramó para el 11 de noviembre.

Durante el fin de semana pasado, tanto jaliscienses como mexiquenses tenían que disputar la Jornada 14 de la Liga Bancomer MX.

Cabe resaltar que Toluca junto con el León (otro semifinalista del certamen), son los únicos clubes que no han perdido ningún encuentro de la competencia.

En la ronda pasada también aprovecharon estar en casa para derrotar contundentemente al cuadro de Alebrijes de Oaxaca, tres goles por cero; las anotaciones corrieron a cargo de Darío Bottinelli, Omar Arellano y Lucas Lobos.

En contraparte, los Diablos Rojos se situaban en el Grupo 5 de la Copa MX, junto a las escuadras de Xolos de Tijuana, Rayos del Necaxa y Caeros de Zacatepec. De igual forma, los 'Choriceros' consiguieron su pase a Cuartos de Final tras ser los líderes con 15 puntos.

Ya instalados en los Cuartos de Final, se encargaron de aprovechar su condición de local para derrotar dramáticamente en penales (6-5) a los Tiburones Rojos del Veracruz; en el tiempo regular habían igualado a un tanto.

Cabe recordar que el conjunto de Guadalajara estaba en el Grupo 4 de la competencia, en donde se enfrentó a Monarcas Morelia, Mineros de Zacatecas y Coras FC. El 'Chiverío' logró acceder a la siguiente ronda tras quedar como líder de dicho sector con 16 unidades.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas - Toluca, correspondiente a las Semifinales del Apertura 2015 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Omnilife a partir de las 19:00 horas.