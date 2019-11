Resultado Toluca - América en Liga MX 2015 (2-3)

14:02. Así termina esta retransmisión minuto a minuto del partido Toluca - América. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información de deporte en VAVEL. Buenas tardes.

14:00. Con este resultado, América tiene pie y medio en la Liguilla; por su parte, Toluca buscará amarrar su calificación en la siguiente jornada.

13:59. ¡Termina el partido en la cancha del Estadio Nemesio Díez! América se lleva tres puntos valiosos en uno de los encuentros más emotivos del torneo.

90+4' Pablo Aguilar ve la tarjeta amarilla. El jugador azulcrema se salva del cartón rojo.

90+' Se añaden cinco minutos.

90' ¡Hugo González! El portero suplente del América detiene el tiro de Fernando Uribe.

88' ¡Penal favorable para Toluca! Paolo Goltz empuja a Enrique Triverio y el árbitro concede la pena máxima.

83' ¡Tarjeta roja! Lucas Lobos es expulsado tras una fuerte entrada sobre Darío Benedetto.

81' Darío Benedetto, quien tenía poco tiempo en la cancha recibe un pase de Paul Aguilar y fusila a Alfredo Talavera.

81' ¡Gooooooooooooooooooooooooooooool del América!

78' Enrique Triverio saca disparo dentro del área que no logra detener Hugo González.

78' ¡Gooooooooooooooooooooooooool del Toluca!

76' La última modificación de América es obligada. Moisés Muñoz deja su lugar a Hugo González.

74' Segundo cambio del América. Sale Darwin Quintero y entra Darío Benedetto.

72' A base de riñones, Enrique Triverio queda de frente a Moisés Muñoz y lo supera definidendo por en medio de sus piernas.

72' ¡Goooooooooooooooooooooool del Toluca!

69' ¡Cerca! Christian Cueva hace una gra jugada individual y saca potente disparo que Moisés Muñoz rechaza.

65' Tiro libre de Lucas Lobos sin dirección a portería.

63' Ahora Rubens Sambueza prueba de larga distancia pero el balón sale desviado.

62' Andrés Andrade recepciona con el pecho y de aire prende la esférica pero ésta pasa arriba del travesaño.

62' Córner a favor del América.

61' El árbitro considera que Moisés Muñoz hizo tiempo para sacar de portería y lo pinta de amarillo.

58' José Saturnino Cardozo agota su último cambio. Abandona la cancha Darío Bottinelli; entra en su lugar Lucas Lobos.

57' Primer cambio del América. Se marcha adolorido José Daniel Guerrero; ingresa Javier Güémez.

54' Toluca tendrá un nuevo tiro de esquina.

52' Darío Bottinelli es el tercer amonestado del juego.

49' Buena jugada colectiva del América que termina con un tiro de Paul Aguilar que va a las gradas.

46' Segunda modificación del Toluca. Sale Carlos Gerardo Rodríguez y entra Christian Pérez.

13:07. ¡Inicia la parte complementaria!

12:50. ¡Culminan los primeros 45 minutos! América se va al vestidor con la ventaja. Darwin Quintero y Osvaldo Martínez los anotadores.

45' Tiro de esquina para Toluca.

44' América se queda cerca del tercer tanto. La redonda pasó rosando el poste izquierdo de la meta local.

42' La defensiva escarlata le regala espacio a Osvaldo Martínez y el mediocampista aprovecha la complaciencia de los rivales para sacar un tiro que dejó estático a Alfredo Talavera.

42' ¡Goooooooooooooooooooooool del América!

40' Recta final del primer tiempo. Toluca perdió punch en ataque.

36' Darwin Quintero conduce la pelota y saca disparo que es detenido por Alfredo Talavera.

34' La partida cayó en un pequeño bache. América se nota más relajado tras irse arriba en la pizarra y Toluca perdió generación y peligrosidad de mediocampo hacia adelante.

29' Carlos Gerardo Rodríguez es atendido luego de que el balón le impactó en la cara.

29' Sigue habiendo desconcentraciones en la zaga choricera. Los defensores locales deben meterse en el partido si no quieren permitir otro gol.

27' Potente disparo que sale de la pierna izquierda de Miguel Samudio y Alfredo Talavera rechaza a córner.

24' ¡Increíble! Fernando Uribe se pierde el empate tras enviar su testarazo por un lado del poste izquierdo.

23' Enrique Triverio es el primer amonestado del Toluca.

22' Enrique Triverio cae dentro del área americanista pero el árbitro deja correr la jugada. Acierto del silbante puesto que Paul Aguilar barrió limpiamente.

21' Nuevo córner para Toluca.

18' Se conjunta una desatención de Francisco Gamboa y la viveza de Darwin Quintero; el cafetero le quita el balón al defensor y define perfectamente ante la salida de Alfredo Talavera.

18' ¡Gooooooooooooooooooool del América!

16' Poco a poco, América empieza a nivelar el juego. En estos últimos minutos, el balón ha estado en posición de las Águilas.

15' Cabezazo de Paolo Goltz que se va muy desviado.

14' Primer tiro de esquina para América.

10' ¡Moisés Muñoz! El guardameta visitante impide la anotación escarlata. Mejor inicio del Toluca. Córner para los choriceros.

9' Rubens Sambueza es amonestado.

8' ¡Paul Aguilar! El lateral americanista rechaza en la línea un gol cantado para Toluca luego de un disparo de Fernando Uribe.

7' Tiro libre en zona peligrosa favorable para Toluca.

5' Primer cambio de Toluca. Se marcha lesionado Óscar Rojas, entra en su lugar Christian Cueva.

4' El defensor, Óscar Rojas se ve obligado a salir en camilla tras un golpe en la rodilla.

3' Se escucha el grito de guerra del americanismo, el 'Vamos América' que rápidamente intenta ser apagado con abucheos y rechiflas por la afición local.

1' Trazo para Fernando Uribe pero el sudamericano no logra llegar al balón.

12:02. ¡Arranca el juego entre Toluca - América!

11:58. Excelente ambiente en las tribunas. La afición alienta a los suyos antes de que comience el partido.

11:56. Los 22 protagonistas del partido junto con la terna arbitral saltan al empastado. Paulo da Silva y Rubens Sambueza los capitanes de Toluca y América, respectivamente.

11:50. Gran entrada en el Estadio Nemesio Díez. Se espera, como es una costumbre, una batalla entretenida y con goles garantizados entre Toluca - América.

11:45. Falta poco tiempo para que inicie el juego entre Toluca - América. La mejor retransmisión minuto a minuto del partido está aquí, en VAVEL.

11:42. Rubens Sambueza vuelve a la titularidad en América. El ecuatoriano, Michael Arroyo, es relegado al banquillo.

11:40. Los elementos choriceros se encuentran en la recta final del calentamiento. Falta poco tiempo para que arranque el duelo entre Toluca - América.

América suele pasarla mal cuando juega en el Estadio Nemesio Díez. Los azulcremas tienen marca negativa en La Bombonera. Nuestro autor, Federico Martínez, arrojó en su nota titulada 'La Bombonera' es un infierno para las Águilas', el historial que poseen los emplumados en el inmueble ubicado en el Estado de México.

En diciembre próximo, América representará a México y a la Concacaf en el Mundial de Clubes que se efectuará en Japón. La última vez que las Águilas habían asistido a esta competencia fue hace nueve años y, precisamente, obtuvieron su pase al Mundialito luego de imponerse al Toluca. Juan Carlos Monroy, autor y corresponsal de VAVEL recordó aquel enfrentamiento.

11:22. Alineación de América: Muñoz, Paul Aguilar, Goltz, Pablo Aguilar, Samudio, Guerrero, Martínez, Andrade, Sambueza, Quintero, Peralta.

11:20. Alineación de Toluca: Talavera, Silva, Da Silva, Rojas, Gamboa, Rodríguez, Bottinelli, Ríos, Esquivel, Uribe, Triverio.

11:15. Moisés Muñoz, arquero de América ya se ejercita sobre el tapete verde del Estadio Nemesio Díez.

11:05. Exactamente hace 11 años, Toluca le propinó una de las goleadas más escandalosas que se recuerden al América. Los Diablos Rojos jugaban como locales los sábado a las 15:00h, era un infierno -literal- el Estadio Nemesio Díez. En aquel juego, José Saturnino Cardozo, actual entrenador de la agrupación choricera se despachó con un hat-trick y patentó un gol de antología, el cual, en la actualidad sigue recordándose debido a la gran manufactura de la jugada.

DATO VAVEL | América no cae ante Toluca en fase regular de torneo desde hace media década. El último triunfo de los Diablos Rojos sobre los cremas en fase regular sucedió el 19 de septiembre del 2010; aquella tarde, la escuadra mexiquiense superó 2-1 al equipo capitalino. Las dos victorias más recientes de los escarlatas frente al conjunto de Coapa fueron en etapa de Liguilla, ambas en Semifinales.

10:55. Así luce el Estadio Nemesio Díez, escenario donde Toluca - América se medirán buscando asegurar su pase a la Liguilla.

Christian Cueva estará disponible para el duelo entre Toluca - América; la institución choricera apeló la expulsión que vio el atacante peruano frente a Querétaro y recibieron respuesta positiva, por lo que el sudamericano fue habilitado.

La última disputa que sostuvieron Toluca - América en La Bombonera sucedió en el Apertura 2014. En la Jornada 16 de aquel torneo, Diablos Rojos y Águilas igualaron a dos goles en un partido vibrante; las anotaciones del partido fueron obra de Pablo Velásquez y Oribe Peralta. Hoy el delantero paraguayo milita en Monarcas Morelia.

Otro futbolista que habló previo al encuentro fue Alfredo Talavera. El guardameta rojo espera un choque parejo debido al nivel de Toluca y América; asimismo dijo que le perderán el respeto a los cremas sobre la cancha: "Esperamos el partido más complicado este domingo, es en nuestra casa y los tres puntos son importantes. Vamos a enfrentar a un gran rival, de respeto, pero el respeto se pierde ganándole bien, en nuestra casa, con nuestra gente, y son tres puntos que a nosotros nos mantienen arriba, ellos también lo buscarán, también vienen de perder y creo que el partido va a ser muy parejo, pero nosotros tenemos la ventaja de estar en casa así que vamos a hacer lo mejor".

A continuación te presentamos las probables alineaciones de Toluca y América.

El antecedente más reciente entre Toluca - América es de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2015. Los azulcremas se impusieron en el césped del Estadio Azteca 3-1 sobre los mexiquenses. Pablo Aguilar, Osvaldo Martínez y un autogol de Richard Ortíz le dieron la victoria al cuadro entonces dirigido por Gustavo Matosas.

El otro delantero de América, Oribe Peralta igualmente está en condiciones para ver actividad esta tarde en La Bombonera. El Cepillo habló sobre el golpe que sufrió durante el partido contra Gallos Blancos: "La verdad que me siento muy bien, sí me asusté en ese momento porque no podía mover la pierna, fue algo como medio de 'shock', eso de salir en camilla e ir al hospital, pero gracias a Dios fue solo el golpe". Se espera que Peralta aparezca en la oncena titular de Ignacio Ambríz.

Darío Benedetto, atacante de América que padeció un desgarre en la pierna izquierda en la visita de las Águilas a Tijuana, confesó para ESPN que podría jugar ante Toluca pero no estará a plenitud: "Me estoy sintiendo muy bien y ojalá pueda tener minutos contra Toluca, no voy a llegar al cien contra Toluca". El Pipa salió de cambio en el duelo contra Xolos y se perdió el partido frente al Querétaro.

La eliminación sufrida en la Copa MX repercutió en el seno choricero, sin embargo, Nicolás Saucedo sabe que frente al América tienen una inmejorable oportunidad para levantarse por la jerarquía de su rival en turno: "Es un equipo importante, y va a ser un partido muy cerrado, lindo para jugar, para disfrutarlo, pero sabemos que hay que ganarlo, de local, es una linda oportunidad de levantarse por el rival que viene".

El capitán del Toluca, Paulo Da Silva reconoció la importancia que tiene el juego contra América. Para el experimentado zaguero, derrotar a los emplumados es indispensable pensando en amarrar su pase a la fiesta grande: "Urge (la victoria sobre América), más por el tema de que necesitamos meternos a la liguilla sea como sea. Con 26 puntos si bien estamos cerca, matemáticamente no lo estamos (clasificados). América es un equipo que juega bien; no ganó su último partido, pero es un rival de mucho cuidado y siempre lo manifesté, el hecho de enfrentar a mi paisano (Pablo Aguilar) siempre me motiva muchísimo y más todavía, después de esta derrota dolorosa ante Chivas, qué mejor que intentar ganarle al América que es un gran rival y es un equipo que siempre trae afición en todos los lugares donde juega".

La atmósfera del encuentro Toluca - América será el Estadio Nemesio Díez. El infierno donde los escarlatas hacen sus diabluras tiene más de 60 años de existencia y puede albergar a 27 mil aficionados. Se espera una excelente concurrencia para presenciar la confrontación entre dos de los tres clubes más ganadores del fútbol azteca.

En unos momentos más les compartiremos las alineaciones iniciales de Toluca - América, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nemesio Díez. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Jugador a seguir en el partido Toluca - América. Oribe Peralta tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad, pues al ser el único punta azulcrema, deberá hacerse notar en el campo para lograr los goles que den el triunfo. El Cepillo ha tenido un torneo de alti-bajos y de cara a la liguilla, deberá comenzar a retomar el nivel.

Jugador a seguir en el partido Toluca - América. Las esperanzas choriceras para este encuentro estarán puestas en Fernando Uribe, pues sus goles han dado puntos importantes a los mexiquenses en el pasado. El atacante colombiano deberá reconciliarse con las redes para poder estar casi asegurados en la fiesta grande del futbol mexicano

Ignacio Ambríz, en cambio, reveló a los micrófonos del Diario Récord que han quedado a deber en la temporada, sobre todo jugando en el Estadio Azteca, reconociendo que tienen una deuda con el americanismo: "No hemos tenido un buen accionar en casa, eso me ha descontrolado porque fuera del Azteca lo estamos haciendo bien, nos sentimos cómodos, con intensidad y creando. Sí hay esa deuda, es lo que más me duele, a lo mejor no soy un tipo muy expresivo con mi afición, pero sí me duele mucho".

José Saturnino Cardozo habló fuerte sobre el arbitraje tras la eliminación de su cuadrilla en la Copa MX a manos del Guadalajara. El Diablo Mayor afirmó que fueron afectados por el hombre de negro y dejó entrever que ante América se volvería a repetir la historia, puesto que el paraguayo ha considerado que los silbantes favorecen a los clubes de mayor arraigo en el país: "El arbitraje fue malo, nos anulan un gol y no es la primera vez; en Veracruz nos echan a uno y jugamos 60 minutos con uno menos, cuando ni lo toca, entonces ya esto me hace pensar mal, porque el árbitro se puede equivocar igual que yo, pero ver una mano que ve todo el mundo hoy, a los 42 minutos, y la vez pasada la expulsión de Cueva, te hace pensar mal. Y ahora viene el domingo América, nada más".

TORNEO INSTANCIA LOCAL MARCADOR VISITANTE Clausura 2015 Jornada 16 América 3-1 Toluca Apertura 2014 Jornada 16 Toluca 2-2 América Clausura 2014 Jornada 17 Toluca 1-1 América Apertura 2013 Semifinal América 2-0 Toluca Apertura 2013 Semifinal Toluca 2-1 América Apertura 2013 Jornada 17 América 1-1 Toluca Clausura 2013 Jornada 7 América 2-2 Toluca Apertura 2012 Semifinal Toluca 1-2 América Apertura 2012 Semifinal América 0-2 Toluca Apertura 2012 Jornada 7 Toluca 1-1 América

En la presente campaña, los pupilos de Ignacio Ambríz se sienten más cómodos jugando lejos del Coloso de Santa Úrsula. El conjunto emplumado presume de ser uno de los mejores visitantes de la competencia. Cinco conquistas y un par de derrotas son los registros del equipo capitalino en patio ajeno. Hace un par de semanas, América triunfó en La perrera más grande de México sobre Xolos de Tijuana con goles de Michael Arroyo y Oribe Peralta.

Por su parte, América ha sido una escuadra irregular en 15 jornadas disputadas. Su racha que tuvo de cinco enfrentamientos ganados de forma ininterrumpida, hoy día posiciona a las Águilas en los peldaños más altos del campeonato mexicano. Los cremas no han hecho pesar el Estadio Azteca y se comprobó nuevamente la semana pasada, luego de caer frente a Querétaro por la mínima diferencia. Este resultado impidió que amarraran su boleto a la Liguilla.

La casa de los choriceros ha representado un auténtico infierno para los rivales que la invaden; no obstante, en esta temporada no ha sido una aduana que haya hecho respetar el conjunto dirigido por José Saturnino Cardozo. Cuatro victorias, un empate y dos descalabros tienen los mexiquenses jugando en La Bombonera. La última vez que fungieron como locales fue el 18 de octubre en choque válido por la Jornada 13. En aquella oportunidad, la agrupación roja superó 4-2 al Querétaro.

Entramos en la recta final del torneo regular y cualquier desatención y caída se paga doble. A lo largo del certamen, Toluca ha estado compareciendo en la zona alta de la Tabla General; sin embargo, una de sus cuatro derrotas que exhibe en su marca la sufrió el juego pasado. En su visita al Puerto, los Diablos Rojos cayeron en un duelo entretenido ante Veracruz por marcador de 3-2. Gracias a que también los punteros tropezaron, el cuadro escarlata se mantuvo dentro de los cuatro primeros lugares.

VAVEL México les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en minuto a minuto del partido Toluca - América hoy, correspondiente a décimoquinta fecha del Torneo Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. Dicho cotejo es uno de los platillos principales del fin de semana por el presente que viven ambos equipos y la historia que envuelve a cada uno de ellos.