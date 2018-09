Una Franja foránea y con poca asistencia

El partido contra los Xolos de Tijuana por la Jornada 16 del Torneo de Apertura 2015 representará el fin, al menos en temporada regular, de la estancia que los camoteros del Puebla realizaron en la cancha de sus rivales de ciudad, Lobos BUAP. No obstante, aún habiendo cosechado resultados importantes en ese terreno, el Puebla es uno de los equipos con peor promedio de asistencia en sus partidos como local.

Para comenzar, de los ocho partidos disputados por los camoteros en el Universitario de la BUAP, seis de ellos acabaron por ser el de asistencia más baja en la jornada en la Liga Bancomer MX. Es decir, los duelos ante América y Santos Laguna fueron los únicos encuentros donde la concurrencia total sobrepasó a otro de la misma fecha. El dato cobra mayor relevancia si se considera que el partido contra América se jugó en la Fecha 1 cuando el Jalisco estaba vetado y, por ende, fue la peor entrada.

Ahora bien, la estadística anterior podría parecer ser engañosa al ser el Universitario BUAP el estadio con la segunda menor capacidad de acoger aficionados, sólo por encima del Banorte en Culiacán, sin embargo al comparar el porcentaje de asistencia respecto al aforo máximo del inmueble, se muestra que en cinco ocasiones la entrada en Puebla estuvo por debajo del promedio nacional. Los datos oficiales de la Liga MX comprueban que el 62.5% de las veces, la asistencia para ver a los blanquiazules no estuvo a la altura de las demás plazas.

Asistencia en Liga Bancomer MX (Apertura 2015) Fecha Rival Asistencia Porcentaje Promedio de la Jornada Jornada 1 América 15,808 78.38% 58.34% Jornada 3 UNAM 14,329 71.05% 72.21% Jornada 4 Toluca 18,015 89.33% 58.45% Jornada 6 Pachuca 7,283 36.11% 58.89% Jornada 8 Santos Laguna 9,801 48.60% 56.81% Jornada 10 Cruz Azul 12,877 66.78% 72.77% Jornada 12 Monarcas Morelia 14,438 74.87% 46.66% Jornada 14 León 8,584 44.52% 44.63% Promedio 12,642 63.71% 58.59%

No obstante, cabe aclarar que la Franja no es el peor de los locales en esta comparativa. Si bien está claro que Puebla no compite con las aficiones de Monterrey, Tigres y Xolos quienes tiene promedios superiores al 90%, es posible compararla con facciones como la de Cruz Azul o Guadalajara que, a pesar de su popularidad, padecen de una de las peores entradas relativas a la capacidad de sus estadios.

Mejores promedios de asistencia:

1. Tigres con 40,607 aficionados por partido (100%)

2. Tijuana con 23,929 aficionados por partido (99.76%)

3. Monterrey con 45, 539 aficionados por partido (90.51%)

Peores promedios de asistencia:

18. Atlas con 23,517 aficionados por partido (42.18%)*

17. Cruz Azul con 15,705 aficionados por partido (47.5%)

16. Chivas con 26,935 aficionados por partido (58.26%)

15. Puebla con 12,646 aficionados por partido (63.71%)

*Sin contar el partido sin afición por veto resultado de los incidentes en la vuelta de las Semifinales del Clausura 2015.

​​Así pues, con solo una fecha restante para el Puebla como local, se antoja dificil que pueda subir en la clasificación de asistencia como local. Queda esperar cómo responde la afición poblana a un resultado complicado como el obtenido en Chiapas y cómo se manifiesta ante los fronterizos. Además, habrá que analizar si en caso de haber liguilla las entradas mejoran.

Con la reapertura del Cuauhtémoc será interesante ver si la baja asistencia se debió al Estadio Universitario por sí mismo o, si bien, la tendencia se mantiene y el coloso ubicado al norte de la capital del Estado de Puebla también sufre para agotar sus localidades.