¿Qué necesita Monarcas Morelia para llegar a liguilla?

Han pasado 16 fechas, nos acercamos a los encuentros que cierran la fase regular del Torneo apertura 2015, un torneo que para Monarcas Morelia ha sido un sube y baja de resultados, puesto que con 7 partidos ganados, mismo número de derrotas, además de dos empates, los michoacanos se ubican en la novena posición de la tabla, sumando un total de 23 puntos.

Desde el inicio de este certamen en particular, se conocía el principal objetivo del ‘Equipo de la Fuerza’: tener un buen desempeño para librar la situación porcentual, aspecto que hasta la fecha sigue pendiente, sin embargo, teniendo en puerta la posibilidad de acceder a la fiesta grande del balompié nacional, es evidente considerarlo como un propósito más.

Para ingresar a la liguilla, el cuadro moreliano no depende por completo de su próximo partido, que por entendibles razones es obligatorio ganar, en contra de Veracruz, quienes los empatan en unidades y se encuentran apenas un sitio abajo por diferencia de goles; no obstante, la victoria no es todo para asegurarse el lugar a la contienda por el título: deben esperar a lo que haga Monterrey, que igualados en la tabla, se encuentran arriba por goles, por lo cual Morelia debe aguardar la derrota de los regios frente a Toluca o en su defecto, ganar por una diferencia de 5 tantos o más, mientras ‘Los Rayados’ no ganen por una gran diferencia.

Suponiendo la caída de ‘La Pandilla’ y un empate ante 'Los Tiburones', la preocupación rojiamarilla caería en Pachuca, Querétaro e inclusive Chivas. Los primeros dos con 21 unidades, en caso de salir abantes, podrían arrebatarle el boleto a ‘La Monarquía’, en especial ‘Los Tuzos’, quienes tienen un encuentro pendiente, mientras que los tapatíos, con menores oportunidades, también tiene un juego en espera, lo que en una combinación de resultados, significaría el pase.

Recapitulando, lo que es importante para los dirigidos de Enrique Meza es: sacar adelante el cotejo venidero, de ser posible con una buena ventaja en el tanteador y esperar por la nula suma de Monterrey, Pachuca y en cierta forma de Chivas. En caso de perder se esfumaría toda chance de avanzar a los 8 primeros.