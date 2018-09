Tenemos la Copa, pero ¿qué con la Liga?

Chivas vivió uno de sus mejores momentos al ganar la pasada edición de la Copa MX, a pesar de que no era su principal objetivo, los "Rojiblancos" lograron coronarse campeones en esta competencia. La afición recuperó las esperanzas, han llegado a creer en la mejora del "Rebaño Sagrado", después de la mala rancha que ha acompañado al equipo desde hace varios torneos.

Recordemos que Chivas no ganaba una final desde el año 2006, esto aunado al hecho de la crisis del equipo dio como resultado la inconformidad de la afición hacia el Club. Pero ocurrió lo tan esperado por los seguidores del “Rebaño”, su equipo ganó una Copa.

El hecho de ganar esta Copa causó grandes esperanzas para los aficionados, si bien ya no para este torneo pero sí para el que viene. El objetivo de Chivas ha sido el no descender, ese peligro en el cual ha estado el Club desde hace varios torneos de la Liga. Estaban enfocados en eso, y no tanto en la Copa, eso fue un extra.

Sucedió, se ganó y ahora los aficionados quieren más, están dispuestos a ver campeón de Liga a su equipo el siguiente torneo, pues en este es prácticamente imposible que el Guadalajara entre a la Liguilla. También se va a seguir buscando el alejarse del descenso, pues terminará el Apertura 2015 en los últimos lugares de la tabla. ¡Se debe evitar el descenso a como dé lugar!

Parece ser que la restauración de Chivas está comenzando, nuevas esperanzas e ilusiones están presentes. Ya con mirada hacia el Clausura 2016 se contempla el salvarse del descenso, entrar en la liguilla, defender la Copa, y hasta llevarse el título de la Liga MX. Parece difícil pero no imposible, nos han demostrado que con arduo trabajo pueden conseguir levantar al equipo, y ser el gran Club que todos conocemos y extrañamos. Esto implica recuperar el buen nivel para así regalarnos de nuevo esos grades partidos que solían hacer en sus grandes épocas.

El 2016 ha de ser el renacimiento del Club Deportivo Guadalajara.