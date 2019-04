Resultado Chivas - Santos en Liga MX 2015 (0-3)

VAVEL México agradece tu preferencia. Te invitamos a leer las reacciones y crónicas de este juego. ¡Gracias y hasta la próxima!

93' ¡Finaliza el cotejo! Chivas se despide con una derrota ante su afición

92' Rabello dispara potente pero escupe Toño Rodríguez

91' Falta sobre Escoboza

90' Se agregan 3 minutos más

90' Ingresa Ulises Rivas sale Néstor Calderón

89' Ramírez centra pero rechaza Ibáñez

88' fuera de lugar de Tavares

87' Testarazo muy desviado de Pereira

87' Tiro de esquina para los jaliscienses

85' Fuera de lugar de Escoboza

84' Pase filtrado de Calderón que corta Rodríguez

84' Amarilla para Bravo por falta sobre Escoboza

83' Tavares remata muy elevado el servicio de Calderón

82' Sale Rentería y entra Alonso Escoboza

81' Ibáñez pisa constantemente el área rival y estuvo por dejar otro pase a gol

80' Tiro de Pereira muy desviado

80' Dedos López cobra el tiro libre

79' Chivas busca por la derecha pero no son precisos

76' Michel Vázquez no logra rematar el servicio, Izquierdoz queda lastimado

73' Tavares remata por encima del arco

72' Tiro de esquina que gana Néstor Calderón

72' Mucha impresición por parte de los jugadores rojiblancos

71' Michel Vázquez buscaba recentrar pero no encontró a nadie

68' Amarilla para Calderón por una fuerte entrada sobre Marco Fabián

68' Molina disparó lejos del área y le mete un susto a Toño quien manda a esquina

65' González adolorido tras un balonazo en el gemelo, saldrá en camilla

64' ¡Casi el cuarto! Primero Rabello y luego Rentería erran una gran oportunidad

63' Falta de Molina sobre Fabián y le sacan amarilla

62' Marco Fabián dispara muy desviado

60' Cisneros gana tiro de esquina y sale él mismo para darle su lugar a Michel Vázquez

60' Rentería vuela una gran oportunidad de marcar el cuarto

58' Disparo de Pérez que retiene Marchesín después Bravo lo intenta pero se va a tiro de esquina

56' Centro de Cisneros que rechaza Araujo

55' Falta sobre González y saca amarilla a Fabián por lanzar el balón de mala forma

54' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Ibáñez! Marca el tercero de la tarde tras una serie de rebotes

53' Los de Chivas pedían penal tras, pero el árbitro no lo decreta

52' Falta a favor de Santos que cobra Agustín Marchesín

50' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Abella! De cabeza Javier Abella marca el 0-2, Toño Rodríguez se desconcierta

49' Balón filtrado que no alcanza Ponce

48' Tavares retiene y le cometen falta

18:05 ¡Arranca la parte complementaria!

18:04 Chivas hace dos cambios, salen Carlos Fierro y Carlos Salcido, ingresan Ángel Zaldívar y el 'Avión' Ramírez

17:56 Rabello reafirma que su nivel en ésta temporada ha estado por encima de el de los demás

17:55 Ayestarán manda una formación habitual de Pedro Caixinha, el 4-3-3, donde ahora Rabello es el enganche y no Calderón como antes

17:52 Afición lagunera presente en Guadalajara

17:50 Un partido que inicio muy tranquilo, terminó en su primera mitad con muchas acciones, sobre todo del lado albiverde

46' Finaliza la primera parte, Santos se marcha contento con el triunfo momentáneo

45' Rentería pierde una gran oportunidad

45' Atajadón de Toño Rodríguez, impide el 0-2

44' Santos con más tranquilidad domina las acciones y el balón

43' Ambas bancas calientan rumbo al final de la primera parte

42' Atienden en el campo a Tavares tras un choque

41' Centro de Ponce muy bueno pero nadie alcanza a llegar

40' ¡Por poco Rentería! Pasó zumbando el palo su disparo

39' Falta a favor de Santos

38' Tiro muy malo de Pérez

33' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOLAZO! Bryan Rabello hace una gran jugada quitándose rivales y mandó el balón al ángulo

31' Marchesín corta lo que pudo ser un contraataque de Chivas

30' Tiro de esquina de Guadalajara

26' Lo estrella Rabello en un jugador del Guadalajara

25' Nueva falta a favor de los de la Comarca

25' Falta a favor de Santos

24' Tavares le pega pero Pereira tapa

22' Falta sobre Fierro

22' Tiro de esquina a favor de Santos

20' Fuera de juego de Tavares

19' Falta a favor de Chivas

18' Rabello cobra pero nadie remata

18' Tiro de esquina para Santos, Djaniny sale lastimado

15' Cisneros trató de filtrar pero el pasefue muy a la izquierda, se pierde sorpresa

14' Fabián le roba a Izquierdoz en la zona baja y al final resuelve de chilena tras rebotes pero pasa por arriba del marco

13' Los toques de ambos clubes son muy desacertados

12' Centro fallido de Cisneros, saque de meta lagunero

11' Disparo muy alejado de Diego González

10' Empellón sobre Araujo y falta a favor de Santos

10' Fuera de juego que le marcan a Calderón

6' ¡Gran atajada de Marchesín! Salcido mandó un bombazo pero Marchesín se extinde perfectamente

5' Cisneros comete falta y Rabello a centrar

4' Gran barrida de Izquierdoz que impide contragolpe de Cisneros, luego se le marcó fuera de lugar a Bravo

3' Falta a favor de Santos

2' Gran jugada de Santos que termina en disparo de Tavares bien retenido por Toño Rodríguez

1' Sin problemas para la zaga santista el tiro libre

1' Rápidamente Cisneros encara pero Izquierdozse barre fuertemente y marcan falta, recibe amarilla

17:02 ¡Pita el árbitro e inicia el último partido de la jornada!

17:00 Habrá minuto de silencio en honor a Francia, todos al centro de la cancha

16:57 Saltan los dos equipos a la cancha e inicia el protocolo de la liga

Celtic de Glasgow le desea suerte a Santos en su último partido de la temporada:

Alineación Chivas: Rodríguez, Pereira, Salcedo, Ponce, López, Fierro, Salcido, Pérez, Cisneros, Fabián y Bravo

Alineación de Santos: Marchesín, Abella, Molina, Ibáñez, Rentería, González, Rabello, Calderón, Araujo, Tavares, Izquierdoz.

Han corrido los rumores en éste fin de semana e incluso el diario Olé afirma que el argentino Luis Zubeldía será el nuevo estratega argentino de Santos

También queda confirmado que Pumas y Toluca representarán a México en la justa contnental de la Copa Libertadores como 1 y 2 respectivamente. Así mismo lo que ya sabíamos, Puebla irá como México 3 a repechaje

Así luce el Omnilife en ésta tarde:

En el Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX quedaron definidas las llaves tras terminado el Toluca-Monterrey y finalizó de la sieguiente manera, entre miércoles y jueves se disputarán estos partidos:

Por otra parte, la Sub-20 firmó su pase a liguilla ganaron 2-4 por la mañana en Guadalajara ya hora esperarán a saber quién es su rival.

A la 1 de la tarde finalizó el cotejo de la Sub-17 entre Chivas y Santos Laguna, llevado a cabo en Verde Valle, el marcador terminó 4 a 3 a favor de los locales.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Chivas - Santos Laguna en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Omnilife. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Esta tarde ante Santos, las Chivas buscarán aprovechar su condición de local, para conseguir su victoria número 1000 en la Primera División del balompié mexicano.

Hombre a seguir de Santos: Djaniny Tavares | Por parte de los de Torreón, el joven atacante parece haber tenido este torneo para terminar de adaptarse, pues ha sido el certamen con mayor participación en el equipo, con mil 226 minutos disputados. Además su promedio de gol ha sido el mejor desde que llegó a México, el africano suma siete goles en 15 partidos en los que ha visto actividad. Para su mala suerte, ha sido en el torneo más flojo de los laguneros.

Hombre a seguir de Chivas: Omar Bravo | Quedó claro que este torneo ha sido el enésimo aire en la carrera del experimentado delantero, quien hoy se posiciona como atacante de origen mexicano más productivo del Apertura 2015 con10 goles, está a tres anotaciones del máximo goleador, Mauro Boselli. El mochiteco ha logrado tantos importantes que han significado puntos para los rojiblancos, por lo que será el jugador clave del partido, del lado de los tapatíos.

El último encuentro Chivas - Santos también se dio lugar en el Omnilife el 24 de mayo del 2015 en las semifinales del Clausura 2015, las Chivas de José Manuel de la Torre no metieron ni las manos ante el autobús que manejaba Pedro Caixinha, Djaniny Tavares, Izquierdoz y una pincelada del 'Avión' Calderón sellaban un boleto express rumbo a la final que les daría la quinta estrella en su historia.

Bryan Rabello habló para los medios resaltando que buscarán la victoria a toda costa, también destaca que ganar frente a Chivas sería algo especial por lo que representa el club rojiblanco: "En todos los partidos uno quiere salir a ganar, quiere salir a proponer, éste no va a ser la excepción, saldremos a buscar el partido, por los tres puntos". Todos los partidos son importantes, sin duda que Chivas es un rival potente en la liga mexicana, ganar sería un buen resultado tanto para nosotros como para nuestra afición", expresó.

Así mismo se dijo que ha quedado a deber, toda la institución, aún así cerraran de lo mejor posible: "El equipo, el Cuerpo Técnico, el Club, todos sabemos que estamos en deuda, que no hemos hecho un gran campeonato, intentaremos sacar la máxima cantidad de puntos hasta el final, terminar de buena forma", expuso.

Jair Pereira se siente en un buen momento y expresa que ha evolucionado después de pasar la lesión y ve importante el juego frente a Santos pues quieren cerrar de buena forma ante su gente: "En lo personal creo que estoy cerrando bien el torneo porque ya estoy bien de la lesión que me había aquejado, estoy preparado para lo que viene, tenemos un partido muy importante para nosotros este fin de semana porque esos puntos significan mucho en el tema porcentual, queremos terminar de buena manera el certamen y estamos mentalizados en sacar el triunfo el domingo", dijo.

Comentó que el profesional suempre debe estar preparado para la oportunidad y está contento de que exista la competencia interna, pero sobre todo que hayan esas ganas y la calidad para triunfar, ve normal que no lo tomen tan en cuenta como titular porque necesita readaptarse tras la lesión: "Siempre tienes que estar listo, así como lo han hecho los que han tenido actividad, que se han visto bastante bien, algo para resaltar de este equipo es que todos tienen esa hambre y ganas de jugar, nadie afloja el paso, todos están bien preparados, por lo que si llego a ser requerido para este partido estoy con la mejor disposición y esforzándome para retomar el ritmo que tenía antes de la lesión, además de dar todo en la cancha como siempre intento hacerlo", culminó.

Por Santos, como habíamos mencionado, Pako Ayestarán vive sus últimos momentos al mando de los guerreros y de manera formal anunció su desvinclulación con el conjunto norteño: “Comunicarles que el de Chivas va a ser el último partido que voy a dirigir con Santos, una decisión que no ha sido fácil, muy meditada, lo mismo que fue venir, lógicamente cuando tomas una decisión que involucra mucha gente, tu persona, tu staff, tu familia, la familias del staff, involucra una responsabilidad con el Club que te contrata, no fue fácil tomar la decisión de venir, no es fácil para mí despedirme ni para ellos acabar con este proyecto”.

“En este proyecto todos teníamos ilusión de salir adelante, ellos tenían ilusión de que el proyecto fuera positivo, pero no ha sido así, no ha funcionado, llega un momento en el cual tienes que cuestionarte y valorar cuál es la mejor solución, está claro que les planteé a ellos una inquietud, en ningún momento renuncié, planteaba que teníamos que sopesar qué era lo mejor para todos, en base a esto hemos tomado la decisión de que lo mejor es que Pako Ayestarán no continúe aquí y que Santos Laguna busque otro camino”, resaltó.

Asímismo agradeció a toda la institución: “Mi máxima siempre ha sido que lo mejor para el Club o para la entidad es lo mejor para ti, para los jugadores y para los trabajadores del Club, pensar que lo bueno en lo individual es lo bueno para el Club muchas veces no funciona, en este momento he considerado que otro tipo de técnico puede ser más adecuado para Santos, la decisión está tomada y estamos totalmente de acuerdo”, expresó

“Agradecer al Club la confianza que ha demostrado incluso en las situaciones en las que los resultados no se han dado, es muy fácil apoyar a un técnico cuando los resultados se dan, pero es complicado apoyarlo cuando no se dan", concluyó el español.

En el campamento de Guadalajara, Matías Almeyda ve vitales los tres puntos que llegaran a conseguir frente a Santos y explica que es lo quiere para el conjunto rojiblanco: “En principio quedan tres puntos importantes, esos tres puntos nos van a servir para todo lo que viene y tenemos que ir en busca de ellos, el Chivas que pretendo es con una actitud de entrega total, de jugar en cualquier parte siendo protagonista por intermedio del juego colectivo y no tanto del individual, remarco una unión, que por intermedio de ella se logran cosas importantes”, recalcó.

Además se dijo seguro de que el seguir el camino como lo vienen construyendo los resultados se vendrán dando, así también para el no existe en mente otra palabra que no sea la de ganar: “Yo soy un convencido que jugando de esta manera vamos a conseguir más puntos que los que podemos llegar a perder, no podía transmitirle a otro juego, podría variar en una estrategia, pero respecto a la ambición de ir a ganar y buscar los partidos es lo que siento, es lo que puedo transmitir, por intermedio de este camino vamos a seguir creciendo”, finalizó.

Entre Santos y Chivas está el total de 43 encuentros disputados con saldo a favor de los de la comarca, 19 ganados para los del norte y 12 para los de Guadalajara, con 12 empates se complementan el resto de los cotejos. Se han visto la cara dos veces en liguilla, la primera en los cuartos del Verano 97, donde en el de ida se igualó a unos, pero en la vuelta en el Jalisco, Chivas encajó nada más y nada menos que 5 goles y los laguneros no fueron capaces de responder. La segunda vez se dio en el pasado Clausura 2015 donde los guerreros se proclamaron monarcas, en las semifinales eliminaron a los tapatíos, en el TSM empataron a ceros con gran actuación de Luis Michel, pero en el Omnilife, los de Caixinha no perdonaron y ganaron 3 goles a 0 con tantos de Tavares, Izquierdoz y el 'Avión' Calderón. En Copa MX también se enfrentaron por los cuartos de final para el Apertura 2014 y en el Corona, los jaliscienses se rindieron 5-0, siendo realmente humillados.

Santos Laguna también fuera de liguilla, no podrá defender su corona, con un torneo totalmente para el olvido y con dos directores técnicos cesados, así es primero fue Caixinha y el día de ayer, Pako Ayestarán renunció a su cargo como estratega del club, ahora bien, el encuentro frente a Chivas será el último del ibérico y Santos tendrá el mercado invernal para encontrar un nuevo director técnico, el discurso fue simple: no se obtuvieron los resultados esperados, y no hubo paciencia del proyecto por parte del español. El equipo lagunero ligó una racha nunca antes vista, fue la de no ganar ni un solo partido en Torreón hablando de liga, puesto que en Concachampions triunfó frente a W Connection y Saprissa. Los albiverdes culminan en la posición 18 con la escasa cosecha de 14 puntos.

En sí el último partido de Santos como visitante fue ante Cuba, donde cayó en la Habana 1-0 en un amistoso durante la fecha FIFA el pasado sábado 15 de noviembre. Y en el campeonato local, su último enfrentamiento fue ante Tigres, donde obtuvo un 2-2, inició perdiendo con tantos de Pierre Gignac y Egidio Arévalo, pero Djaniny Tavares y Javier Orozco rescataron el 'Volcán' un punto y sobre todo la confianza que les daba el volver a anotar después de mucho tiempo.

Chivas se despedirá en casa con su gente ante los de la Comarca con ganas de triunfar para dejar un poco tranquilos y contentos a sus seguidores, pues saben que no fue posible clasificar a liguilla y para un equipo grande y tradicional como lo es el 'Rebaño Sagrado' es un fracaso el no acceder a la 'fiesta grande', Almeyda empezará a plantear el Clausura 2016 que ya se asoma, el argentino desde que llegó ha sido del agrado de todos y cayó como anillo al dedo, hasta obteniendo ya un título, el de la Copa MX en calidad de visitantes ante León, algo que fascinó.

El último partido de los rojiblancos como locales fue ante Pachuca, donde presenciamos un abultado marcador de 4-4 y donde cualquiera pudo haber sacado las tres unidades, sorpresivo, de volteretas, de espectáculo, de no poder despegar los ojos del televisor, así fue dicho enfrentamiento. Muy temprano, los de Verde Valle se fueron abajo con tanto de Urretavizcaya, posterior, con dos de Zaldívar y uno de Michel Vázquez, se adelantaron 3 por 1, pero esto no quedaba ahí, Hugo Rodríguez y Franco Jara empataban. Para el 67' el argentino Jara volvía a imponer a su equipo, pero Omar Bravo de penal al 72' le dio vida y el empate definitivo a los de casa.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas - Santos Laguna , correspondiente a la última jornada de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Omnilife a partir de las 17:00 horas.