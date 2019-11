La Franja y Toluca empatan a dos tantos

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Puebla 2-2 Toluca. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas noches!

MF | En gran partido, Puebla y Toluca empatan a dos tantos. Los Diablos tenían la ventaja de dos goles con anotaciones de Omr Arellano y Fernando Uribe, pero La Franja reaccionó y empató con dianas de Luis Rey y Robert Herrera.

¡TERMINA EL PARTIDO!

90+3'. Disparo flojo de Roberto Saucedo que controla Campestrini.

90'. Se añaden tres minutos.

87'. R. Herrera aprovecha una serie de rebotes y remata de frente al arco para anotar el tanto del empate.

¡GOOOL DE PUEBLA!

82'. ¡Otra vez! Campestrini evita otra anotación de Toluca, ahora estuvo cerca Cueva.

81'. Último cambio de Toluca: sale Fernando Uribe e ingresa Roberto Saucedo.

78'. Grandes minutos se han vivido en el segundo tiempo; ambos cuadros han sido muy intensos.

75'. ¡CERCA! En dos ocasiones más, Campestrini evita la anotación de los Rojos por conducto de Ríos y Uribe.

74'. La Franja continúa mostrádose muy peligroso.

​71'. Remate de cabeza de Fernando Uribe que la defensa poblana evita que sea gol, tras reventar el esférico.

68'. Primer cambio de Puebla: entra Rescaldani por Toledo.

64'. Remate de Alustiza que Talavera termina atajando una vez más.

62'. Segundo movimiento de Toluca: ingresa C. Cueva y sale D. Bottinelli.

59'. Cartón amarillo para Antonio Ríos.

58'. Buen disparo de Luis Rey que Alfredo Talavera termina controlando.

56'. ¡TRAVESAÑO! Se salvó el Puebla tras el potente disparo de Fernado Uribe.

54'. ¡CERCA! Error de Talavera que por poco termina en el tanto del empate.

53'. Primer cambio de Toluca: ingresa Moisés Velasco por Omar Arellano.

52'. ¡Campestrini! El arquero de Puebla achica y evita la tercera anotación de Toluca, por conducto de Omar Arellano.

51'. De cabeza, Luis Gabriel Rey anota por La Franja y acorta distancias en el marcador.

¡GOOOL DE PUEBLA!

50'. ¡CASI! De forma increíble, Fernando Uribe se pierde su doblete y el tercer tanto de los Diablos.

48'. Se detiene el encuentro por un choque dentro del área de Toluca.

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!

MT | Los Diablos Rojos están consiguiendo una gran ventaja para la Vuelta de los Cuartos de Final.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

44'. Gran centro de Esquivel que Uribe remata de cabeza para aumentar la ventaja de los Diablos Rojos.

¡GOOOL DE TOLUCA!

43'. Los jugadores poblano pedían mano de Da Silva en el área de los Diablos, pero el silbate dice que continúe el partido.

40'. Tiro de 'Paco' Torres que sale muy por arriba del arco escarlata.

39'. Testarazo peligroso de Rey que sale desviado de la portería visitante.

37'. Centro de Enrique Triverio que no encuentra rematador.

36'. Tiro de larga distancia de Gutiérrez que detiene Talavera.

33'. Disparo de Alustiza que se marcha desviado de la portería defendida por Talavera.

26'. El encuentro ha bajado en intensidad, además de que ambos equipos comienzan a mostrarse muy imprecisos.

21'. En los últimos minutos, los comandados por Pablo Marini han empareja la posesión del esférico.

17'. Tiro potente de 'Paco' Torres que Talavera ataja sin mayor problema.

15'. Omar Arellano aprovecha el rebote dentro del área, para sólo empujar la redonda a las redes.

¡GOOOL DE TOLUCA!

12'. ¡Talavera! El arquero corrige el error de Silva y corta el peligro de los locales.

10'. La ofensiva de la visita continúa tocando la puerta contraria.

8'. Hasta ahora, el conjunto de los Escarlatas se ha visto mejor que La Franja.

4'. ¡CERCA! Disparo de Carlos Esquivel que pasa cerca de la cabaña defendida por Campestrini.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

20:50. Banca de Toluca | L. Sánchez; M. Quezada, C. Pérez, M. Velasco, L. Lobos, C. Cueva y R. Saucedo. DT: J. Cardozo.

20:48. Banca de Puebla | F. Villaseñor; M. de Luna, I. Díaz, F. Santos, R. Arias, A. Acosta y E. Rescaldini. DT: P. Marini.

20:46. Once de Toluca | A. Talavera; J. Silva, P. Da Silva (C), A. Galindo, E. Trejo, C. Esquivel, D. Bottinelli, A. Ríos, O. Arellano, F. Uribe y E. Triverio.

20:43. Once de Puebla | C. Campestrini; R. Herrera, C. Gutiérrez, L. Robles, C. Bermúdez, G. Alustiza (C), O. Rojas, J. Toledo, L. Rey, P. Araujo y F. Torres.

20:40. Listas las alineaciones de ambos equipos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla - Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último partido Puebla - Toluca fue en temporada regular; el equipo de la Franja venció por la mínima a los Diablos Rojos con un solitario gol del 'Hobbit' Bermúdez en el Universitario BUAP. Todo esto en actividad de la Fecha 4.

El recién renovado Estadio Cuauhtémoc vuelve a la vida. Con una capacidad que aumentó en más de diez mil asientes, la afición del Puebla regresará a colmar las cincuenta y un mil butacas en este estreno de lujo que será la Liguilla.

Atentos en este Puebla - Toluca 2015 a: Enrique Triverio, el refuerzo choricero terminó la fase regular con un doblete, acumulando 10 anotaciones en 17 fechas. Números excelentes en su primer torneo en México y buscará seguir con su racha esta noche.

Atentos en este Puebla - Toluca 2015 a: Luis Gabriel Rey, el 'Canguro' se ha convertido en el referente de los camoteros y sus goles serán fundamentales si es que quieren sacar una ventaja importante para seguir con vida en esta liguilla.

Para Cardozo, la calificación de su rival a estas instancias es de respetar al igual que su nivel. "Puebla con justa razón, con trabajo, con entrega, con profesionalismo llegaron a la liguilla y lógicamente va a ser un rival de mucho cuidado".

El técnico de la institución de Toluca, José Cardozo, confía en que tienen las armas suficientes para cumplir el objetivo de ser campeones. "Estamos convencidos de nosotros mismos y a base de eso vamos a ganar, ganar hará que la gente reconozca tu lugar".

Además, el técnico contará con plantel completo ya que Flavio Santos y Matías Alustiza podrán ver acción luego de estar sancionados en el último partido de la fase regular. "Tener en este momento el plantel como está, no sólo en el nivel de competencia, sino completo, nos ayuda muchísimo", comentó Marini.

El timonel de la Franja, Pablo Marini, sabe que ante Toluca será un partido difícil, pero aseguró que "Puebla es un candidato igual que los otros siete", por lo que no se achicarán y saldrán a dar lo de mejor de si para acceder a las semifinales.

Mientras que los Diablos Rojos vencieron en casa a su similar de los Rayados de Monterrey. Dicha victoria le sirvió al Toluca para conseguir el pase como México #2 a la próxima Copa Libertadores.

El conjunto de La Franja viene de empatar ante el conjunto de Gallos Blancos en calidad de visitante. A pesar de la igualada sin goles, le bastó al Puebla para acceder a la liguilla.

Por su parte, el cuadro de Toluca finalizó como el segundo mejor equipo del campeonato gracias a sus 32 puntos, producto de 10 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

El equipo de Puebla terminó como séptimo en la clasificación general con 27 unidades, producto de 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Toluca, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final en el Torneo Apertura 2015. El encuentro tendrá lugar en el renovado Estadio Cuauhtémoc a partir de las 21:00 horas.