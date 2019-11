Resultado León 2-1 América en Liguilla Apertura 2015

Gracias por seguir con nosotros el minuto a minuto, no dejen de seguir la mejor cobertura de la Liguilla del futbol mexicano en VAVEL.com

93´¡Se acabó el partido! León gana 2-1 el partido de vuelta, pero América avanza a las semifinales por el marcador global 5-3 a favor de las águilas.

90´ Se añaden tres minutos de compensación

89´Benedetto quizó finiquitar el partido con un tiro bombeado que atajo William de buena forma. Global 5-3

87´Los esmeraldas asfixian a los azulcremas con rebotes al área, centros y la total posesión del balón, cambio de León entró Leonel Lopez y salió Carlos Peña.

84´Cambio del América salió Rubens Sambueza y entró Osmar Mares, por la Fiera entró Diego Novaretti y salió Efrain Velarde.

83´Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de la Fiera! Gol de Elías Hernández, pase de Luis Montes para Elías Hernández, hace un recorte a Paul Aguilar y tira al otro poste de Moises Muñoz. Global 5-3

80´ El León pelea cada balón, busca hacer centros que terminen en centros, el América defiende muy atrás de su arco.

77´GOOOOOOOOOOLAAAAAAAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO de Dario Benedetto saca un riflazo desde fuera del área que pega en el ángulo, imposible para William Yarsbrough. Se empató el marcador en León, la fiera necesita tres goles. Global 5-2

75´Cambio por las águilas del América, se va Oribe Peralta, entra Dario Benedetto.

72´Disparoooooooooo de la Fiera que pasa por un lado, Elías Hernández sacó un trallazo que pasó por el lado izquierdo del marco de Muñoz.

69´Atajadooooooooooooooooooooon de William Yarsbrough!!! Evitó que el disparo de Darwin entrará al área esmeralda. Esto sigue 1-0, León necesita dos goles.

68´Cambio del América Entra Darwin Quintero, Sale Osvaldo Martinez. Por la fiera se fue Fernando Navarro, entra Marco Bueno.

67´América comienza a tener el balón en medio campo, deja que pasen los minutos y los contragolpes para que maten este juego los de Ambriz.

63´Tiro libre de Osvaldo Martinez que pasa muy por encima de la porteria de William Yarsbrough

62´Mano de Ignacio Gonzalez!!!!! El defensa se barre y toca el balón con la mano, tiro libre a favor del América! Oportunidad para las águilas.

60´ Ha bajado de forma notoria la adrenalina de los primeros minutos de este segundo tiempo, los esmeraldas son dueños de la posesión, las águilas no han tenido chance de atacar.

54´El América sigue buscando el gol que le pueda asegurar una mayor ventaja, los ataques de Osvaldo Martinez no dan frutos, saque de meta para el León.

51´Faltaaaaaaaaaaaaaa!!! de Fernando Navarro por una fuerte barrida por detrás ante Rubens Sambueza, amarilla para el esmeralda.

50´La banca de las águilas comienza a calentar, Benedetto y Darwin pueden ser opciones para Ignacio Ambriz

48´Luis Moooooooooooooooooooooooontes!!!!! sacó un fuerte disparo que pasó rozando el palo de Muñoz, el América está rebasado en mediocampo

46´Moises Muñoz salió mal, para la fortuna de los azulcremas no hubo una jugada de peligro, la fiera va con todo por el segundo gol.

45´Cooooooooooooooooooooooooooomienza el segundo tiempo entre la fiera y las águilas. Global 4-2

El equipo del América se vio rebasado en los últimos minutos desde el cambio de posición de Elias Hernández hacía el lado izquierdo

45´ Peñaloza dice con su silbato, esto no va a más, León lo gana 1-0 al descanso. Global 4-2

44´Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Darío Burbano, disparo razo despúes de aprovechar un manotazo de Moises Muñoz. Global 4-2

43´Booooooooseliiiiiiiiiiiiiii!!! Un gran centro que da Elías Hernández para que llegara Mauro Boseli y la conectara, desafortunadamente no puede conectar y aprovechar la mala salida de Moises Muñoz.

39´ El balón no tiene un dueño en especifíco, ambos equipos han sufrido muchas equivocaciones a la hora de la precisión. Las marcas de Samudio y Aguilar han neutralizado todo ataque esmeralda.

36´ Choque entre Michael Arroyo y Carlos Peña en la búsqueda del balón, esta ha sido la constante en este partido que está llegando a los últimos diez minutos, seguimos sin emociones en los arcos.

33´ Burdisoooooooooooo!!! salvó a la Fiera de la eliminación, Osvaldo Martínez se estaba quitando a todos en el área pero el defensa sacó un gran cabezazo para evitar la caída de su arco.

30´El planteamiento de Ignacio Ambriz hacia el funcionamiento del equipo de Juan Antonio Pizzi le ha servido en los primeros 30 minutos de este encuentro, León necesita tres goles y que no reciba ninguno.

27´Disparo de Rubens Sambueza que pasa por arriba del arco esmeralda, seguimos sin goles en este encuentro.

26´El conjunto esmeralda busca a toda costa el gol que los acerque en el marcador global, pero una mala salida de Fernando Navarro, William Yarsbrough la despeja mal y se provoca una falta a favor del América.

22´ Las faltas de ambos conjuntos han sido notorias, el arbitro no ha sacado más que una sola amarilla con lo que facilita las posibilidades de seguir pateando y provocando faltas para ambos conjuntos.

20´ El partido no tiene espacios para el descanso, los dos equipos juegan por sus intereses, el América no muestra relajación a pesar de la gran ventaja que tiene en el marcador global.

17´ Mauro Boseli!!!! el delnatero del León intentó romper el cero pero Moises Muñoz lo ataja de forma adecuada.

16´ León ha tratado de sofocar a las Águilas del América, por su parte los azulcremas han buscado con contragolpes

13´ Michael Arroyo cobrará tiro libre directo y William Yarsbrough la detiene con gran categoria

9" Gooooooooool anulado para León! existe fuera de juego de Guillit Peña

1" ¡Coooooooooooooooooooomienzaaaaaaaaaaaaaaaaa el partido entre América y León! Alfredo Peñaloza hizo sonar su silbato.

20:02 Los equipos comienzan a salir de los vestidores para hacer la ceremonia de protocolo previa al encuentro, el Nou Camp está mostrando su total apoyo hacia los esmeraldas, los cánticos de los americanistas son disminuidos.

20:00 Entre las curiosidades del encuentro está la designación arbitral, la cúal es de Alfredo Peñaloza, el mismo silbante que pitó el partido de la fecha 11 en la que los esmeraldas ganaron por un marcador de 3-0, justamente lo que hoy necesita la fiera.

19:58 El Nou Camp está a su máxima capacidad, los aficionados esmeraldas no pierden la esperanza de buscar el regreso. En varias partes del inmueble se muestran aficionados americanistas que se ven tapados por la totalidad verde.

19:55 Los equipos han terminado el calentamiento y regresan a los vestidores para iniciar el protocolo previo al partido

19:32 Por su parte, Ignacio Ambríz tendrá como variantes a Hugo González, Erik Pimentel, Ventura Alvarado, Osmar Mares, Israel Rivera, Darwin Quintero y Darío Benedetto.

19:27 Como opciones de cambio, Juan Antonio Pizzi contará con Christian Martínez, Diego Novaretti, Jonny Magallón, Aldo Rocha, Leonel López y Marco Bueno.

19:25 Por su parte, León inicia con William Yarbrough, Fernando Navarro, Ignacio González, Guillermo Burdisso, Efraín Velarde, Carlos Peña, José Juan Vázquez, Darío Burbano, Luis Montes, Elías Hernández y Mauro Boselli.

19:20 Listas las alineaciones oficiales del partido, América salta al terreno de juego con: Moisés Muñóz, Miguel Samudio, Pablo Aguilar, Paolo Goltz, Paul Aguilar, Javier Güémez, José Daniel Guerrero, Osvaldo Martínez, Rubens Sambueza, Michael Arroyo y Oribe Peralta.

Aunque no hay que dar por eliminando al León que hoy lanzará su mejor arma, la afición, esa que ha convertido en un campo duro para el América que ya ha sido aplastado en el campo de Guanajuato y que que tendrá que ir por un tanto que le dé tranquilidad

América y Tigres ya jugaron una final en la que al final el felino se desplomó de manera horrible, no obstante, en esta ocasión el cuadro del norte se ve sobrio y poderoso.

En este momento Tigres y su artillero Francés están jugando contra Chiapas, luciendo como uno de los más fuertes para llegar a la final.

En los últimos encuentros los duelos entre León y América han sido poderosos pues han terminado en más de tres goles en total, el pasado 4-0, antecedido por el 3-0 leonino de la jornada y previo el 3-2 a favor de los de Coapa.

Si la historia se repite, el resultado de esta noche será un empate a un tanto entre los locales y los capitalinos, no obstante, la ultima goleada en eliminatorias fue de León que hizo el 2-0 y luego el 1-3 sin piedad.

El América ya en una ocasión goleó 4-1 la Fiera en cuartos de final pero en aquella ocasión fue en la vuelta, luego de empatar a un tanto con León en su casa.

A pesar de las declaraciones de Rubens, propios y extraños al americanismo reconocieron que el 'Rifle' engañó al silbante, por lo que fueron pocos los que pusieron peros a la decisión de la Comisión.

El pasado viernes, Sambueza habló para los medios antes de viajar a León, el jugador de Coapa dejó ver su molestia luego de que la comisión de arbitraje decidiera suspender a Andrade: “Han pasado cosas en el torneo y no ha habido suspensiones y justo le toca al 'Rifle' en un partido tan importante para nosotros, es injusto”.

En breve daremos a conocer las alineaciones del encuentro León - América.

El 29 de septiembre América visitó a León en la jornada 11. En ese duelo, los Esmeraldas se impusieron por marcador 3-0 con goles de Boselli, Vázquez y Montes.

Rubens Sambueza también habló con la prensa y dijo que era importante ganar en casa, pero que ahora deben pensar en el siguiente duelo: "Era importante ganar hoy, arrancar con el pie derecho y más con nuestra gente. Disfrutar este momento y también descansar, alimentarse bien porqueel sábado tenemos que correr el doble. Pensar que todavía no estamos del otro lado, dimos un paso importante hacia todo lo que falta".

Tras la derrota, el arquero del León, William Yarbrough, admitió que el resultado fue doloroso, sin embargo, considera que no es imposible darle la vuelta y dijo que irán con todo: “Claro que duele perder, creo que tenemos que gozar este resultado negativo a nuestro favor para lo que viene en León, nos picaron el orgullo, a mí en lo personal, entonces simplemente usarlo a nuestro favor, saber que es difícil lo que tenemos que hacer ahora pero que no es imposible y bueno este es el mensaje muy claro que nos dejó el profe al final del partido, saber que no podemos bajar los brazos, que ahora yo siento en mí punto de vista que no tenemos nada que perder, tenemos que ir al frente con todo y tratar de revertir eso”

El escenario de este enfrentamiento León - América será el Estadio León, que cuenta con capacidad para poco más de 33 mil espectadores.

Pese a la desventaja en el marcador, León tiene una buena noticia, pues Boselli volverá a la actividad tras la molestia muscular que había presentado previo al partido de ida.

Atentos en el partido León - América a: Darío Benedetto. El delantero de las Águilas marcó en el partido de ida por la vía penal, pero seguramente esto no fue suficiente y querrá ayudar a su equipo a aumentar la diferencia numérica.

Atentos en el partido León - América a: Mauro Boselli. El argentino compartió el liderato de goleo con su compatriota Emanuel Villa, tras marcar 13 tantos en este Apertura 2015. Boselli se perdió el partido de ida debido a una sobrecarga muscular, pero todo parece indicar que el partido de vuelta lo jugará y buscará seguir aumentando su cuenta goleadora.

Pese a la ventaja 4-1 con la que llega América al próximo encuentro, el entrenador Ignacio Ambríz sabe que en el fútbol no hay nada seguro: “Hay que tener los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada". Y aseguró que aún no se ve en la siguiente ronda: "No me veo en semifinales, faltan 90 minutos, es la ilusión de todos y no nos vamos a echar para atrás".

Juan Antonio Pizzi no da todo por perdido pese a estar en desventaja, tras la derrota en el Estadio Azteca dijo que confía en que se pueda remontar en casa: “Con optimismo levantaré esto, yo confío plenamente. Por naturaleza, soy optimista y estoy seguro, confío en que esto me saldrá bien. Ya me pasó una situación similar en Valencia, que perdimos tres cero fuera de casa y en casa ganamos cinco a cero, ¿por qué no puede pasar lo mismo acá? Lo que sí, es que necesitamos que todos tengan optimismo, creer en las proezas, en partidos heroicos".

Esta es la cuarta ocasión en que Águilas y Esmeraldas se enfrentan en fase eliminatoria, la primera fue en semifinales del Invierno 1997, donde el marcador global favoreció 3-2 al cuadro leonés que avanzó a la final y la perdió con Cruz Azul. La segunda fue por los cuartos de final del Verano 2001, ahí los de Coapa se impusieron 5-2 en el global. La tercera fue la final del Apertura 2013, donde León se coronó campeón tras vencer a los azulcremas por marcador 5-1.

Ambos equipos se han enfrentado en 60 ocasiones, la ventaja en el historial es para América con 29 victorias, por 13 del León, las 18 restantes terminaron empatados.

León se clasificó a la Liguilla en el tercer puesto con 30 unidades, mientras que América fue sexto con 28 puntos.

En su anterior participación como visitante, el conjunto americanista cayó 2-1 contra Rayados de Monterrey.

América con la ventaja anímica y en el marcador, llega a este partido con la confianza en poder avanzar a las semifinales.

En su última actuación como local, los ‘Panzas verdes’ derrotaron a Dorados de Sinaloa por marcador 3-0.

El León llega a este partido tras una dolorosa derrota 4-1 en la cancha del Estadio Azteca en el juego de ida de estos cuartos de final. Sin embargo, buscarán aprovechar el cierre de la eliminatoria en condición de local para remontar el marcador adverso.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido León - América, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio León a partir de las 20:06 horas.