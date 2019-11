Toluca buscará aprovechar estar en casa para sellar su pase a la Final

A​sí damos por finalizado este minuto a minuto del partido Tigres 0-0 Toluca. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor información del deporte mexicano a través de VAVEL México. ¡Buenas noches!

¡TERMINA EL PARTIDO!

92'. Nahuel Guzmán y Enrique Triverio son amonestados.

90+1. Tercer movimiento de Toluca: sale Enrique Triverio por Roberto Saucedo.

89'. Se añaden tres minutos.

87'. Remate de Sobis que se marcha desviado del arco de los Diablos Rojos.

86'. Segundo cambio de Toluca: sale Christian Cueva e ingresa Omar Arellano.

82'. Potente disparo de 'Juninho' que sale muy desviado de la portería de Toluca.

78'. Se detiene el partido, porque Javier Aquino se encuentra lesionado.

75'. Israel Jiménez tambien es amonestado.

74'. Por una dura falta, Antonio Ríos se pinta de amarillo.

72'. La intensidad del duelo ha bajado un poco.

60'. Primer cambio de Tigres: entra Damián Álvarez por Jürgen Damm.

59'. Gran barrida de Hugo Ayala que termina con la jugada individual de Enrique Triverio.

58'. ¡ATAJADÓN! Gran jugada de Enrique Triverio que termina con un disparo que se estrella en la pierna de Nahuel Guzmán.

55'. Jugada colectiva entre Aquino y Sobis, que la defensa mexiquense termina por cortar.

52'. Primer cambio de Toluca: sale Oscar Rojas e ingresa Francisco Gamboa.

49'. Los locales continúan tomando la iniciativa del partido.

46'. Centro peligro de Javier Aquino que Gignac y Damm no logran rematar.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | El conjunto de Tigres ha sido bastante superior a Toluca, pero no ha sabido concretar sus llegadas.

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE!

45'. ¡ATAJADÓN! Alfredo Talavera evita la anotación de penal por parte de Juninho.

44'. ¡PENAL PARA TIGRES!

43'. Nuevamente, Gignac intenta fuera del área, pero el balón sale por arriba del arco rojo.

41'. Gran jugada individual de Damm que culmina con un gran cobertura de la zaga de Toluca.

38'. Nahuel Guzmán se estaba metiendo en problemas en su propia área, pero el silbante señaló falta sobre el guardameta de Tigres.

37'. ¡CERCA! Disparo de media vuelta de Gignac que sale apenas a un lado de la cabaña visitante.

36'. La velocidad de Damm y Aquino le han generado mucho malestar a la defensa de Toluca.

35'. Gignac controla, corre y dispara, pero Talavera vuelve atajar la redonda.

34'. Buena salida de Alfredo Talavera que se queda con el balón y corta el peligro de los locales.

33'. Javier Aquino continúa desbordando y creando peligro por parte de Tigres.

31'. Enrique Triverio controla y saca un disparo que sale apenas desviado del arco defendido por Nahuel Guzmán.

27'. Contraremate de Sobis que también sale desviado del arco escarlata.

26'. ¡TRAVESAÑO! Remate de Gignac que se estrella en el metal. ¡El Toluca se salvó!

24'. José Rivas se lleva el cartón preventivo por una dura falta sobre Christian Cueva.

23'. Centro de Damm que es rematado por Aquino, pero Talavera luce atento y corta el peligro.

22'. Oscar Rojas se convierte en el segundo amonestado del encuentro.

21'. Los comandados por Ricardo 'Tuca' Ferretti continúan mostrándose muy superiores.

19'. Javier Aquino se anima y realiza un buena jugada individual que es cortada por la zaga de Toluca.

17'. Rafael Sobis ingresa al área y saca un tiro que Alfredo Talavera detiene sin mayor problema.

14'. Disparo de André Gignac que sale muy desviado de la portería de Toluca.

11'. Por el momento, Tigres ha mantenido la posesión del balón.

7'. Darío Bottinelli desaprovecha el cobro de tiro libre, tras meter un servicio muy desviado.

6'. El primer amonestado es Hugo Ayala, por una falta sobre Fernando Uribe.

4'. Disparo de André-Pierre Gignac que es controlado por Alfredo Talavera.

3'. Fernando Uribe intentaba asistir a Enrique Triverio, pero el esférico no le llegó balón al argentina.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

20:40. El conjunto de Tigres reconoce la cancha de su casa.

20:30. Banca de Toluca: L. Sánchez; J. Silva, F. Gamboa, M. Velasco, L. Lobos, O. Arellano y R. Saucedo.

20:28. Banca de Tigres: E. Palos; A. Briseño, J. Torres, E. Arévalo, D. Álvarez, G. Lugo y J. Guerrón.

20:26. Once de Toluca | A. Talavera; O. Rojas, P. Da Silva (C), A. Galindo, C. Pérez, D. Bottinelli, A. Ríos, C. Esquivel, C. Cueva, F. Uribe y E. Triverio.

20:23. Once de Tigres | N. Guzmán; I. Jiménez, Juninho (C), H. Ayala, J. Rivas, J. Dueñas, J. Damm, J. Aquino, G. Pizarro, R. Sobis y A. Gignac.

20:20. Listas las alineaciones del partido entre Tigres y Toluca. En un momento las compartimos.

20:15. La escuadra de Toluca ya se encuentra en la cancha del Estadio Universitario.

20:05. Resta una hora para que dé inicio el choque entre los conjuntos de Tigres y Toluca en el Estadio Universitario.

19:55. Al momento, en la otra Semifinal del Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX, Pumas y América están empatando 0-0 al medio tiempo en la cancha del Estadio Azteca.

19:50. De igual forma, la indumentaria de Tigres ya se encuentra lista.

19:40. La indumentaria del Toluca ya se encuentra lista en su vestidor.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres - Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Hombre a seguir en Toluca: Fernando Uribe | En el Apertura 2015, el colombiano ha hecho un excelente trabajo. El delantero ha marcado varios goles, pero uno que marcó gran diferencia fue el que logró anotar en los Cuartos de Final contra el equipo poblano, mismo con el que los dejó fuera, y logró que su equipo avanzara en esta fiesta grande.

Hombre a seguir en Tigres: André-Pierre Gignac | El delantero francés de los felinos ha sido un referente para el conjunto dirigido por 'El Tuca', marcando goles en momentos decisivos, como los dos que marcó en los Cuartos de Final contra Jaguares, uno en calidad de visitante y el siguiente en casa, anotaciones que fueron fundamentales para ahora estar en Semifinales.

La última ocasión en que Tigres y Toluca se enfrentaron fue en la Jornada 1 de este torneo (Apertura 2015). Dicho partido se desarrolló en el Estadio Universitario y el resultado fue 1-0, a favor de los Diablos, quienes salieron victoriosos como visitantes tras la anotación de Enrique Triverio.

Mientras que en la cancha, será vistoso el choque de artilleros que habrá. Por parte de Tigres se encuentra André-Pierre Gignac, mientras que por Toluca está Enrique Triverio. Ambos atacantes son los actuales goleadores de sus respectivos equipos.

Sin duda, será interesante el duelo que habrá entre los estrategas: Ricardo 'Tuca' Ferretti de Tigres y José 'Diablo Mayor' Cardozo de Toluca. Dicha rivalidad ya tiene historia en la Liguilla, en donde el timonel nacido en Brasil ha salido victorioso en las dos llaves en las que se han enfrentado.

Asimismo, Omar Arellano dejó en claro que tienen la obligación de proponer todo los partidos: “Pesar no, el equipo es un plantel muy experimentado que no le pesa ni el Universitario, ni el Azteca, ni ningún estadio. Toluca es una institución que debe ser protagonista y tiene que hacer partido en cualquier estadio. La personalidad que tiene el plantel es lo que nos saca adelante, durante el torneo creo que tuvimos buenos partidos de visitante y me atrevería a decir que jugamos mejor de visitante, que en muchas ocasiones de local”.

A su vez, Oscar Rojas declaró que Toluca deberá mostrarse precavido ante Tigres: “Un buen resultado sería una victoria para nosotros, sabemos también que no podemos desbordarnos ante Tigres que es un equipo que en contragolpe lo hace bien, tenemos que ser cautelosos, proponer el partido pero también tener la precaución de no ir desbordados. Lo mejor para tener la ventaja, sería la victoria”.

Además, José Cardozo se dijo consciente de lo que será enfrentar al cuadro felino: "Estamos bien, la gente está convencida y nosotros también; sabemos que enfrente vamos a tener a un gran rival que es Tigres, con grandes jugadores, un equipo sólido que sabe a qué juega. Ya lo analizamos a profundidad y sabemos la exigencia que vamos a tener en estos 180 minutos que se van a jugar".

En contraparte, Paulo Da Silva resaltó la ofensiva con la que cuenta el cuadro de Tigres: "Gignac y Sobis, son jugadores muy peligrosos; (Gignac) es un jugador que hay llegado a la liga y ha marcado diferencia. Tenemos que estar atentos, pero no estamos acostumbrados a hacer marcaje personal".

Asimismo, Nahuel Guzmán resaltó el buen momento que viven en el campamento de Tigres: “Estamos en un buen momento, sabemos que la Liguilla es otro torneo y creo que hicimos unos buenos partidos con Jaguares, fuimos a mi entender dominadores tanto en la Ida como en la Vuelta y claro que sirve para generar confianza”.

De cara a este partido Tigres - Toluca, Damián Álvarez reconoció la peligrosidad que tiene Toluca: “Estamos contentos por haber eliminado a Jaguares, estamos en una instancia muy próspera y digna. Toluca ha hecho muy bien las cosas y ha pasado merecidamente a Semifinales, esta clase de partidos implica la importancia de los 180 minutos”.

En Cuartos de Final, los mexiquenses chocaron ante la Franja del Puebla. En la Ida, lograron igualar a dos anotaciones; entretanto, en la Vuelta aprovecharon estar ante su afición para confirmar su pase a la antesala de la Final, tras ganar 1-0.

En contraparte, la escuadra de Toluca accedió a la 'Fiesta Grande' como sublíder, después de haber cosechado 32 puntos, producto de 10 triunfos, dos igualadas y cinco descalabros.

En Cuartos de Final, los de la UANL enfrentaron a Jaguares de Chiapas. En la Ida, lograron aprovechar su condición de local para ganar 2-1; mientras que en la Vuelta sellaron su pase tras vencer 0-1.

El conjunto de Tigres se clasificó a la Liguilla de la Liga MX en el quinto puesto, tras haber sumado 28 unidades, producto de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres - Toluca, correspondiente a la Ida de las Semifinales del Apertura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 21:00 horas.