Atlas y Rafa Márquez podrían volver a encontrarse

Tras su llegada a tierras tapatías, el nuevo mandamás de los Rojinegros del Atlas, Gustavo Costas, aseguró que ya habló con la directiva de los zorros para ver la posibilidad de poder repatriar a Rafael Márquez, hombre que actualmente forma parte del Hellas Verona, de la Serie A.

“Si me dices si me interesa, seguro que interesa, lo hablamos con los dirigentes, interesa mucho, es un jugador con mucha calidad, jerarquía y que le daría jerarquía enorme al plantel. No depende de mí nada más”, mencionó el entrenador.

A pesar de que el oriundo de Zamora, Michoacán, ya tiene 36 años de edad y las lesiones se han hecho presentes de manera constante en su última etapa como futbolista, el técnico argentino se dio tiempo para detallar la gran jerarquía que tiene Rafa tanto dentro como fuera del campo, algo que sería de gran ayuda para el nuevo diseño del plantel.

Sobre las probabilidades de que Rafa vuelva a defender la zaga rojinegra, el periodista de Univisión, Alejandro Pelayo, anunció a través de su cuenta de twitter que la llegada de Márquez está cerca de poder concretarse.

Rafael Márquez, quien es uno de los hombres más emblemáticos de la cantera del conjunto tapatío, debutó con esta escuadra en el Torneo Invierno de 1996 frente a los Pumas de la UNAM, tres años después, el michoacano partió al A.S Mónaco, institución donde comenzó su excelsa carrera deportiva en el viejo continente.

No promete mucho espectáculo

En relación al sistema de juego que implementará con el Atlas, el ex entrenador del Independiente de Santa Fe, aseguró que primero buscará darle un orden y equilibrio a todas las líneas, situación que batalló bastante el torneo pasado tanto Gustavo Matosas y Hugo Castillo, hombres que estuvieron al frente del banquillo durante el Apertura 2015.

“Mis equipos los busco bien ordenados primero que mantengan equilibrio y que sean con dinámica y mucha presión. Seguro el equilibrio es fundamental, puedes jugar espectacular, pero si no sabes defender no sirve de nada”, recalcó el de Buenos Aires.