Ya se nos fue el 2015 y entre tantas satisfacciones que me trajo, una de ellas va a ser el poder contar a partir de hoy y durante el 2016, con este espacio para conectarme con todos y cada uno ustedes. Bienvenidos a esta columna de opinión, ‘A la yugular’.

La idea es clara, manifestar opinión sobre la actualidad futbolística, compartir ideas, conceptos y por qué no, contarles alguna que otra anécdota relacionada con este hermoso deporte que nos une y al cual adoramos no solo los que jugamos profesionalmente alguna vez sino también aquellos que lo hacen por diversión y mismo que aquel que no da una en las cáscaras de los domingos.

Aquí todos tenemos algo en común y es la pasión por la pelota. Tal vez algunos se estarán preguntando porque titulé este espacio de opinión ‘A la yugular’. Debo confesar que es una frase que me agrada, muy futbolera y que he escuchado a lo largo de los años para describir al jugador fuerte, rudo, ese que no te daba ni un centímetro al momento de la marca y que entraba a cada pelota dividida con toda la enjundia.

¿Quién no escuchó algún día decir "fulanito te mataba, la patada más baja te la ponía en la yugular"? Pues de ahí el título de esta columna que manifiesta esa fortaleza y hombría en el juego, pero de una vez aclarando, aquí no vamos a entrar de mala leche. Jugaremos fuerte, opinaremos duro, meteremos la pierna como se debe y seremos claros e implacables en los diferentes aspectos del juego pero nunca con mala intención. Siempre desde el respeto al rival y sobre todo a la maravillosa pelota que nos genera un cúmulo de sentimientos indescriptibles cada vez que rueda en algún campo.

Desde ya están invitados a leerme, manifestarse y debatir todas las opiniones que aquí se expresen. Los espero cada quince días y recuerden que aquí pasa la pelota o el jugador pero nunca los dos juntos.

Tengan ustedes un excelente 2016 lleno de éxito y salud, nos leemos nuevamente muy pronto.

Atentamente, su amigo Damián ‘El Ruso’ Zamogilny.