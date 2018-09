Cumpliendo un sueño

Antes de comenzar, quisiera citar una frase de un gran futbolista italiano que yo admiro con todo el corazón. Me refiero a Andrea Pirlo, jugador que ya fue campeón del mundo con Italia.

"Para jugar al fútbol no tienes que ser el mejor, sólo amar al fútbol" - Andrea Pirlo.

Hace un año, el medio al que yo pertenecía desapareció y yo tuve la alegría de integrarme a VAVEL. Hice todo lo que tuve que hacer para poder entrar a este medio y a los pocos días, el director de VAVEL México, Alan Nuñez, me dio la oportunidad de pertenecer a no sólo un medio, si no una gran familia que me ha permitido crecer cada día.

Comenzó el 2015 y sabía que tenía que superarme a mí mismo para lograr mis objetivos; veía desde la televisón los partidos de Pumas de la UNAM y me asombraba el cómo los reporteros hacían su trabajo con mucha entrega y pasión. Fue así que me propuse el terminar mi curso de Crónica Deportiva en el Centro de Capacitación Raúl del Campo, en donde conocí a grandes compañeros y amigos que me enseñaron que en este medio hay que saber hacer las cosas bien y no rendirse en ello.

Cuando yo entré a la redacción de Pumas, una gran persona supo que yo podía lograr cosas impresionantes en el 2015. José Iván Ruiz Trejo confió en mí en cada momento del año y supo que yo podría cumplir este sueño que apenas comienza.

Esta gran familia está llena de talento y de gente capaz de lograr un trabajo con calidad, humildad y pasión; en vivir desde un partido de Segunda Premier, a ir a uno de la Liga Bancomer MX. Alan Nuñez y María Luisa Chagoya han sido dos grandes personas que me han apoyado en cada momento, han confiado en mí desde un principio y supieron que, junto con el equipo de Pumas VAVEL, podríamos cubrir a uno de los grandes del fútbol mexicano, el Club Universidad.

Cada entrenamiento y cada partido lo he trabajado con pasión, entrega y amor a un deporte que amo con todo mi corazón, como amo a una persona que me apoyado desde que finalicé mi carrera hasta ahorita. Mi novia, esa persona a quien yo le agradezco a la vida de pornerla en mi camino y de saber que tengo una mujer noble, humilde, tierna, bella y de un gran corazón a mi lado.

Sobre todo, quiero agradecer a la gente de la redacción de Pumas VAVEL, ya que sin ellos este torneo no hubiera sido de los mejores que he vivido; yo sé que lo que viene será lo mejor para todos y sólo nos queda hacer lo que mejor sabemos hacer, y es informar a la gente de todo lo que pase en el fútbol mexicano, vivirlo con pasión y luchar por seguir este sueño que comenzó en un FIFA y hoy se está haciendo realidad.

Sé que esta redacción se seguirá matando por el equipo que amamos con pasión y locura, haremos que la gente vibre de emoción en cada nota, llore por sus héroes en cada gol, grite de emoción el ver a su equipo levantar un título y festejar con cada grito de amor al fútbol.

Sólo me queda el dejarles esta frase que siempre he llevado conmigo toda mi vida. Les pido que no se rindan en cumplir sus sueños, luchen por ellos para hacerlos realidad algún día.

"El que quiere lograr las cosas, puede hacerlas".