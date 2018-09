Este partido acaba de comenzar

Tres meses, un poco más de 95 días en los que pareciera que no se pueden hacer cosas que marquen diferencias, pero en ese tiempo se puede hacer una Copa MX en su totalidad, la fase regular de la Liga MX así como una cuarta parte de las ligas europeas.

Tres meses es lo que llevo en VAVEL pero más allá de eso, es primero, agradecer la confianza de todo un equipo que cada día crece más con multiples ideas y con ingredientes que pocos lugares se tienen: Formar un equipo como tal, que todos se apoyen que todos se escuchen y que todos propongan sin importar roles.

VAVEL me ha dado la oportunidad real de entrar al mundo del deporte a tráves de la fotografía, de los audios y de las notas que todos los días informan a los miles de lectores que se unen al trabajo de cada uno de los que aquí trabajamos.

Uno de los problemas más comunes que se tienen va relacionado hacia el aspecto económico, es verdad, es necesario el poder tener cierto respaldo adquisitivo, sin embargo, un estudiante de comunicación como yo apenas empieza a sacar las alas, no está de más el comenzar en un medio serio, en el que quizá no te ofrece satisfacer esas necesidades, pero a cambio, te otorga una riquza que no se mide ni se toca, sólo se ve al paso del tiempo y es más valioso que cualquier salario; la experiencia, el trabajo constante, el crecimiento personal en aspectos periodísiticos y fotográficos, eso nadie te lo otorga.

VAVEL ya me ha dado más que un retweet, más que un like, me ha dado un 2015 lleno de experiencias, de apoyo, de aprendizaje y de ambición en la búsqueda de la información para que llegue de primera mano y de forma fidedigna hacia nuestros lectores.

Dicen que los pequeños pasos son grandes saltos al paso del tiempo y el estar con VAVEL es uno de ellos, los más experimentados lo saben, los que vamos creciendo nos damos cuenta y los nuevos podrán sorprenderse pero si algo es seguro es que esto no es un trabajo, tampoco un hobbie, esto es una GRAN FAMILIA.

En 2016 nos daremos a conocer aún más, estaremos en todos los hechos que conciernan el mundo del deporte, los protagonistas serán los deportistas, los que harán hablar de ellos, NOSOTROS.

En este 2016, ¡HAZLO VAVEL!