Resultado Jaguares Chiapas - Veracruz en en Liga MX 2016 (1-1)

Agradecemos tu preferencia y te invitamos a que sigas con nosotros y vivas la emoción del fútbol con VAVEL México.

Siendo un buen partido y sobre todo duelo muy parejo para ambas escuadras, el cambio de sede se hizo pesar para el equipo de Jaguares ya que tuvo las oportunidades para finiquitar el encuentro y no lo hizo, caso que comparten con su rival los Tiburones Rojos de Veracruz quienes en diversas ocasiones tuvieron llegadas de peligro pero no fueron contundentes. Chiapas tuvo mayor control del esférico pero los jugadores no el olfato goleador para anotar los goles, por su parte Veracruz tuvo mayores llegadas al área rival pero tampoco se encontraron con el gol.

Termina el encuentro con un empate 1-1.

93´ Tiro de esquina para Jaguares que cobra Armenteros pero Julio Furch rechaza la jugada.

90´Se agregan 3 minutos al encuentro.

89´ Saque lateral para Jaguares que no genera ningún peligro.

89´ Está por terminar el encuentro y aun con los cambios realizados por ambos equipos el marcador sigue manteniendo el empate 1-1.

85´ Cambio por parte de Veracruz, sale Juan Albín e ingresa Martínez Borja.

79´ Ingresa al terreno de juego por parte de los Tiburones: Carlos calvo y sale Emilio López.

76´ Diego Chávez se encuentra frente al portero Chiapaneco y tira directo al arco pero Oscar Jiménez sale de manera oportuna y evita la caída del marcador.

74´ David Andrade genera una jugada de peligro que casi pone adelante del marcador a los Chiapanecos, pero Melitón ataja la jugada y mantiene el marcador 1-1.

72´ tarjeta amarilla para el Jaguar Insurralde.

71´ Por parte de los Chiapanecos sale del terreno de juego Verón y entra Araujo.

64´ Jugada de peligro por parte de los jarochos, un tiro de esquina que rematan y solo alcanza a pasar muy cerca del arco rival, parecía ser el segundo gol de la noche.

62´ Primer cambio por parte de los Tiburones, sale Meneses e ingresa el joven Diego Chávez.

56´ Cambio por parte de Jaguares, sale Vigón ingresa al terreno de juego Alexis Canelo.

56´ Tarjeta amarilla para Rodrigo Noya.

52´ Tiro de esquina de Veracruz que remata de cabeza Noya pero sale desviado por un costado del arco.

49’ Sale William Paredes e ingresa David Andrade por parte de Jaguares.

¡Arranca la segunda parte de esté encuentro!

Así el equipo de los Tiburones celebro al abrir el marcador.

¡Goooool de Jaguares! Armenteros aprovecha el tiro libre para igualar el marcador

Vine by Televisa Deportes

¡Gooooool de Veracruz! Cervantes abre el marcador

Vine by Televisa Deportes

45´ Termina el primer tiempo de esté encuentro, con un marcador 1-1.

42´ Centro de Jaguares por el sector derecho que termina con una gran jugada que salva Melitón y contrarremata Chiapas y Melitón vuelve a salvar su arco.

32´ El mal paso de Melitón, beneficia que el disparo parte de Armenteros por el sector derecho, termine en el fondo de sus redes.

¡Goooooooooool de Jaguares!

29´ Con un gran gol de Cervantes, rematando y mandando el esférico al fondo de las redes.

¡Goooooooooooooooooooool del Veracruz!

26' Servicio de Paganoni por el sector izquierdo que termina en un centro sin tener quien lo remate, pero si quien lo despeje por parte de la defensiva de jaguares.

22´ Falta sobre Juan Pablo Vigon que termina en tarjeta amarilla para Emilio López del Veracruz.

16' Autopase de Silvio Romero que controla en el área, se despeja a los defensas veracruzanos y manda un tiro directo que termina muy lejos de la portería.

13' Disparo directo a porteria de Hutado que termina arriba de las redes.

11' Tarjeta amarilla para Francisco Silva de Jaguares.

10' Segudo tiro de esquina de Jaguares, que termina arriba del arco de Veracruz.

6' Tirro de esquina de Armenteros de Jaguares.

4' Saque de porteria para Melitón Hernández.

3' primer tiro de esquina para Veracruz.

¡Arranca el partido!

Veracruz saldrá a la cancha con: Hernández, Cervántes, Peñalba, Albin, Furch, López, Meneses, López, Noya, Paganoni y Cid.

Chiapas saldrá a la cancha con: Jiménez, Muñoz, Paredes, Venegas, Romero, Verón, Hurtado, Vigon, Silva, Insurralde y Armenteros.

Así se encuentra el vestidor de los Tiburones Rojos de Veracruz previo a su duelo contra Jaguares.

Los Tiburones Rojos fueron despedidos por la afición antes de partir rumbo al estadio Cuauhtémoc para enfrentar su duelo contra Chiapas.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Jaguares de Chiapas - Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto en VAVEL.

Los Tiburones y Jaguares saben que deben entregar todo en el terreno de juego, porque ambos vienen de dos derrotas consecutivas, pues a pesar de que Chiapas ya conoció la victoria en la primera jornada, ambos equipos perdieron sus últimos duelos en la jornada 2 y de igual manera su primer encuentro en la Copa MX donde debemos destacar que estas dos escuadras se encuentran en el mismo grupo junto con Alebrijes de Oaxaca y Lobos BUAP.

El último encuentro que disputo el conjunto Jarocho estuvo envuelto en la polémica debido al arbitraje, pero el defensor de los Tiburones Rodrigo Noya afirmó: "No. Con el arbitraje no pasa nada. Ellos se equivocan como nos equivocamos nosotros. Ellos tendrán que hacer su autocrítica y nosotros la nuestra, porque también nos equivocamos. Así es el fútbol".

Los jugadores de Jaguares saben que será difícil ser locales en un estadio, una ciudad que no es la suya y lejos de su afición, es por es que Juan Manuel Insaurralde menciono: “Lamentablemente por una cuestión que no depende de nosotros tenemos que ir a jugar en otra cancha sabiendo que nosotros nos hacemos muy fuertes de local, el campeonato que pasó quedó demostrado, no hemos perdido un partido en la fase regular pero bueno, lamentablemente es así, tendremos que ir a buscar el partido sabiendo que va a ser muy difícil".

Debido a que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se llevara a cabo la visita de papá Francisco, se encontrara ocupado su estadio el Víctor Manuel Reyna. En su lugar Chiapas usara como estadio local: el Cuauhtémoc, estadio del Puebla de la Franja. El cual acaba de ser inaugurado el 18 de noviembre de 2015 en un duelo en el Puebla y el equipo argentino River Plate.

Por parte de Veracruz, habrá algunos cambios en su alineación debido a que esta jornada se dará el regreso de Gabriel Peñalba al conjunto después de su expulsión, caso que ahora vivirá el delantero Daniel Villalva quien será baja para los tiburones debido a que ahora se encuentra expulsado después de ese encuentro ante León de la jornada número 2.

Atentos en este Chiapas - Veracruz a: Edgar Andrade mediocampista que a pesar de no ser su principal función dentro de la cancha el meter goles, ya se ha encontrado con ellos en este Clausura 2016, en el último duelo que disputo el conjunto Jarocho en contra de León donde logro poner el marcador 2 goles por 1, y le dio a la afición la oportunidad de soñar con un triunfo pero esto no fue así, aunque esto no demerita el gran trabajo realizado por este jugador jarocho en a media cancha.

Atentos en este Chiapas - Veracruz a: Silvio Ezequiel Romero delantero argentino que porta el número 10, ya ha logrado perforar las redes en este Clausura 2016, marcando un espectacular gol en el duelo disputado en la primero jornada en contra de Dorados de Sinaloa, siendo este el único gol con el que cuenta el conjunto chiapaneco y el que en esa ocasión les dio los tres puntos.

Por su parte, López Chargoy hablo acerca del hecho que tendrán que dejar su estadio para disputar este encuentro como locales en Puebla, debido a la visita que tendrán en Tuxtla Gutiérrez del papá: "Se está viendo la posibilidad de unos camiones para que vengan aficionados desde Tuxtla, también invitamos a la afición poblana, pusimos una promoción de 2x1, el chiste es ver fútbol".

El delantero de los Tiburones Rojos, Julio Furch al finalizar su último encuentro declaro que estaban conscientes que la derrota que tuvieron en contra de León fue responsabilidad del equipo: “Somos totalmente responsables de la derrota, estuvo parejo el partido”.

Veracruz sabe que la última vez que enfrentaron a los Jaguares de Chiapas lograron llevarse la ventaja 2 goles por 1 en el Apertura 2015, pero actualmente los Tiburones no han probado la victoria en lo que va de este Clausura 2016 y tiene la obligación de ganar este encuentro para poder sumar esos 3 puntos que le ayudaran a subir en la tabla de posiciones.

Los últimos nueve partidos entre estos equipos, incluyendo Copa MX, marcan una tendencia muy pareja: dos triunfos por bando sumados a cinco empates. Es el saldo de estos duelos desde 2013, año en que Veracruz volviera a la Liga Bancomer.

Jaguares deben hacer todo lo posible por sumar en esta jornada y hacer valer que no les pesa el tener que cambiar de sede por unos partidos y encontrarse lejos de sus afición ya que debemos recordar que Jaguares viene de dos derrotas consecutivas una la jornada anterior ante Santos Laguna y la más reciente en la Copa MX ante Lobos BUAP.

Los Tiburones Rojos de Veracruz, el viernes pasado, recibieron en su estadio al equipo de León, quienes lograron robarle los tres puntos de esa segunda jornada, dejando un amargo sabor de boca para los jarochos por el resultado, la expulsión de uno de sus jugadores y los demás sucesos que envolvieron ese peculiar encuentro.

Por otro lado, el conjunto de los Tiburones suman sólo una unidad y se posicionan en el lugar número 15 de lo que va del Torneo del Clausura 2016, con un partido perdido, un empate y aún sin sumar ninguna victoria.

El último partido disputado para el equipo de Jaguares fue ante el Santos Laguna, donde en calidad de visitantes, dejaron ir los tres puntos de esa segunda jornada y los locales lograron sumarlos a su lista.

Jaguares marcha en la décima posición de la tabla general de lo que va de este Clausura 2016, con dos jornadas jugadas, el conjunto chiapaneco suma una victoria y una derrota que le dan como total tres puntos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido de Jaguares de Chiapas vs Tiburones Rojos de Veracruz, correspondiente a la jornada número 3 del torneo de Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El duelo tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc, sede del Puebla de la franja, que en esta ocasión fungirá como casa de los Jaguares por motivos ajenos al equipo, el enfrentamiento dará inicio a partir de las 21:00 horas.