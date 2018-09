El arranque de Chivas en el Clausura 2016

La tercer jornada de la Liga Bancomer MX comenzó este viernes, en esta ocasión Chivas enfrentará a Tigres en el Estadio Omnilife. Los Rojiblancos llevan 2 encuentros empatados en la Liga, mientras que en su debut en la nueva edición de la Copa Corona MX perdieron frente al equipo de Juárez. Hecho que entristeció a sus seguidores.

El ‘Rebaño Sagrado’ comenzó de mala manera el año con los resultados mostrados, tanto en la Liga como en la Copa, eran muchas las esperanzas de los aficionados de ver jugar al equipo de una manera totalmente distinta, pero han quedado desilusionados después de unos cuantos partidos al ver los resultados obtenidos. Chivas venía con una actitud ganadora, con ánimo para encarar este torneo de la mejor manera, sin embargo, la entrega de los jugadores no ha sido del 100%.

El equipo debe de despertar y pensar que se están jugando el descenso, partido tras partido. Los admiradores del Club Deportivo Guadalajara se sienten decepcionados de este equipo que pintaba para mejor. Desde el momento que se anunció que no habría más refuerzos para Chivas, se veía venir que esto no iba a funcionar del todo bien. Hubiera sido sorprendente que simplemente algunos bastaran para levantar el equipo.

El Club ya no puede seguir fallando, el plantel debe de aclarar sus objetivos. No se puede permitir fallar de esta manera cuando estas en peligro de descenso, de lo contrario otra cosa sería. La afición Rojiblanca aun así se dedica a animar al equipo, conoce claramente su situación, pero no pierden la fe de que las cosas cambiaran para bien del equipo.

Por otra parte, el torneo apenas va comenzando y a Chivas le queda bastante tiempo para demostrar que sí se puede salvar del descenso. No queda más que alentar al equipo y esperar a ver resultados positivos.