Resultado Chivas 2-2 Tigres en Liga Mx 2016: El 'Rebaño Sagrado' empata en casa ante el campeón Tigres

FINAL | Gracias por seguir el minuto a minuto con nosotros, en breve podrás leer la crónica del encuentro en VAVEL.com. Buenas noches y hasta la próxima.

FINAL | Ambos equipos se reparten 1 punto en un partido en el que los errores los sentenciaron a ambos.

94' Finaliza el partido, Chivas 2-2 Tigres.

94' Torres Nilo envía un disparo que se va lejano a la portería para marcar la última acción del partido.

93' Tiro libre a favor de Tigres, jugada de peligro!

93' Brizuela se va por la banda pero no logra enviar el centro.

91' ¡Sobis se queda cerca del tercero de Tigres! mandó un tiro que se fue por un lado del ángulo y se perdió el de la victoria.

90' Se agregan 4 minutos al segundo tiempo.

88' El partido se detiene de nueva cuenta por un choque entre Salcedo y Dueñas.

87' Remate de Salcedo que se va por un lado desviado de la portería felina.

86' Tiro de esquina a favor de Chivas.

84' Tercer cambio para Tigres, sale Hugo Ayala y entra José 'Palmera' Rivas.

82' Amonestación para Castro, jugada detenida por un choque entre 'Gullit' Peña y Hugo Ayala.

80' Amonestación para Miguel Ponce tras cometerle falta a Jesús Dueñas en los linderos del área. Pelota parada de peligro para Tigres.

79' Rafael Sobis manda disparo potente que se va muy lejos de la portería de Chivas.

78' Tarjeta amarilla para Jorge Torres Nilo.

76' Cisneros sigue dándole oportunidad a la ofensiva de Chivas que se acerca a la portería felina.

72' Tras una serie de rebotes en el área de Tigres, Cisneros se encuentra el balón y lo empuja para anotar el empate.

72' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAS!

70' ¡Tigres vuelve a fallar! Sobis perdona y le tira una bola que se fue despacio hacia las manos del arquero.

69' ¡CERCA CHIVAS DEL SEGUNDO! Cisneros no logra darle dirección a un remate que se fue por encima del arco de Tigres.

67' Segundo cambio de Tigres, sale Javier Aquino y entra Damián Álvarez.

66' Se prepara el segundo cambio de Tigres.

64' Falta sobre Damm nuevamente a las afueras del área de Chivas, pelota de peligro para Tigres.

63' Falta de Omar Bravo sobre Damm en medio campo, pelota para Tigres.

61' Tiro de esquina a favor de Chivas que pasa de largo y logra detener el lateral de Tigres cuando enviaban un recentro.

60' Primer cambio de Chivas, sale Basulto y entra Ángel Zaldívar.

60' Primer cambio del equipo de Tigres, sale Fernando Fernández y entra Hector Mancilla.

58' Rafael Sobis recibe un balón el cual remató al fondo de las redes de pierna izquierda mientras llegaba a la marca Basulto y que 'Toño' Rodríguez no pudo detener.

58' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TIGRES!

57' ¡Disparo de Damm que se va por encima del arco!

56' Expectacular combinación entre Aquino, Pizarro y Fernández, el cual terminó por rematar de taquito para empatar el marcador.

55' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE TIGRES!

54' Centro de Rafael Sobis desde balón parado que detiene tranquilamente el arquero Rodríguez.

52' La defensa de los universitarios está otorgando muchas facilidades a la ofensiva de Chivas.

50' ¡SE SALVA TIGRES! Equivocación entre el portero y el defensa de Tigres generan un disparo de Chivas que logró sacar el defensor felino a tiempo.

49' Piden falta los jugadores de Chivas a las afueras del área de Tigres pero el árbitro deja correr la jugada.

47' ¡Cerca Chivas del segundo gol! el 'Dedos' López envía un centro parado que remata Bravo y tras una chilena del 'Gullit', Nahuél detiene el balón.

45' Inicia la segunda mitad. Chivas 1-0 Tigres.

MT | Los equipos salen al terreno de juego para dar inicio al complemento.

MT | Orbelín Pineda registra 2 goles y 1 asistencia en 3 partidos disputados en el torneo con el equipo de Chivas.

MT | Finaliza la primera mitad. Chivas 1-0 Tigres.

45' Se agrega un minuto al primer tiempo.

43' Centro de Damm que rechaza la defensa tapatía, Tigres mantiene la posesión.

41' Recta final de la primera mitad, la efectividad tiene a Chivas arriba pues en su primer llegada anotó el gol.

38' ¡Disparo de Tigres! El arquero 'Toño' desvió el balón a tiro de esquina.

37' Nuevamente Carlos Salcedo resuelve con una barrida un gran pase de Dueñas que buscaba a Fernando Fernández. Tigres se acerca al arco rival.

34' Amonestación para Jürgen Damm por falta sobre Orbelín Pineda.

34' ¡Cerca Tigres de la igualada! Damm desborda por la banda y envía un centro que no puede ser atacado por los delanteros felinos y se pasa de largo.

31' Balón para Chivas en el saque de banda, el rebaño aumenta sus posesiones después del gol.

29' Gran choque entre Torres Nilo y Brizuela, se detiene el partido para atender al jugador de Chivas que se llevó la peor parte.

27' Disparo potente del 'Dedos' López que termina por anotar Orbelín Pineda cuando el arquero Nahuél desvió el balón y rebotó en el poste. Chivas se pone arriba 1-0 sobre Tigres.

27' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAS!

26' Mano de 'Juninho' a las afueras del área de Nahuél, tiro libre a favor de Chivas.

25' Gran barrida de Torres Nilo para enviar el balón a saque de banda mientras se enfilaba gran ataque de Chivas.

22' Chivas mantiene control momentáneo del esférico en el medio campo, sin encontrar mucha claridad a la ofensiva.

20' ¡Excelente barrida de Salcedo! Llegó a tiempo a la marca para evitar que el delantero de Tigres se fuera solo hacia la portería.

19' Raúl López fue el encargado de disparar el tiro libre, desafortunadamente lo estrelló en la barrera, pelota para Tigres.

18' ¡Falta a favor de Chivas a las afueras del área de Tigres!

17' Guido Pizarro perdona al rebaño y se pierde la primer anotación enviando el balón fuera con la cabeza.

14' Tiro libre a favor de Chivas que detiene de manera tranquila el arquero Guzmán.

13' Se reclamaba un empujón sobre Damm al borde de la línea de meta de Chivas pero el árbitro señala saque de meta.

12' Fuera de lugar a favor de Tigres.

11' El 'Gullit' dispara al arco felino pero el balón se fue desviado del arco defendido por Nahuél Guzmán.

10' Tigres presiona fuertemente en la salida del equipo tapatío y en repetidas ocasiones ha logrado robar la posesión sin lograr profundidad.

8' Falta en el medio campo a favor de Chivas.

7' ¡Fernando Fernández cerca de anotar! recorta a un defensor de Chivas y envía un disparo que atrapa 'Toño' Rodríguez.

5' Disparo de Jesús Dueñas que se va por encima de la portería del rebaño.

3' Se reanuda el encuentro, el equipo de Tigres controla la posesión del balón.

2' Partido detenido por choque entre Orbelin Pineda y Damm.

0' Arranca el partido! Chivas y Tigres se enfrentan en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Bancomer Mx

Destaca la ausencia en el cuadro dirigido por Ricardo 'El Tuca' Ferreti de André-Pierre Gignac, el delantero francés que ha venido participando como titular en los partidos pasados, se le brindará la oportunidad al nuevo refuerzo paraguayo Fernando Fernández.

Banca de Tigres: D. Álvarez, A. Briseño, M. Viniegra, H. Mancilla, J. Torres, E. Palos, J. Rivas.

Banca de Chivas: C. Salcido, E. Hernández, H. Marín, R. Vázquez, A. Zaldívar, M. Pérez, R. Cota.

Once de Tigres: N. Guzmán, I. Jiménez, A. Vendrechovski, H. Ayala, F. Fernández, J. Torres, R. Sobis, G. Pizarro, J. Aquino, J. Dueñas, J. Damm.

Once de Chivas: J. Rodríguez, O. Pineda, O. Bravo, I. Brizuela, C. Salcedo, R. López, M. Ponce, I. Castro, C. Cisneros, C. Peña, J. Basulto.

Con los nuevos elementos que llegaron y se fueron de Tigres, "hay que terminar de adaptarse y hacer el equipo más fuerte para el Bicampeonato”, aseguró el extremo derecho felino.

Uno de los hombres más autorizados para hablar en Tigres abordó el tema Chivas previo a viajar a la Perla Tapatía. Jürgen Damm explicó que "es un equipo complicado, con mucho arrastre y siempre va a vestir vencer a Chivas. Estamos conscientes de lo que estamos enfrentando, mentalizados en seguir con el paso ganador y bueno iniciar el torneo de la mejor manera".

En unos momentos más les compartiremos las alineaciones iniciales del Chivas - Tigres, además de las más reciente información que surja desde el Estadio Omnilife. No pierdas detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El estadio Omnilife será testigo de todas las acciones, cuando en punto de las 17:00 horas ruede la pelota.

Con estos dos uniformes estarían saltando ambos equipos. Guadalajara con su típica vestimenta a rayas rojas y blancas con pantaloncillos azules. Mientras que Tigres con Playera, Short y medias en color amarillo.

Chivas - Tigres

Atentos a: Andre-pierre Gignac. El francés será uno de los hombres claves en el partido, fue el máximo rompe redes de Tigres en el pasado torneo con 11 goles en la fase regular, 15 contando liguilla, en la que se coronó campeón con los Universitarios. Contra Morelia anotó uno de los goles que dieron la victoria.

Atentos a: Carlos Peña. El mediocampista Carlos Peña ha tenido un buen inicio de torneo con su nuevo equipo. El centrocampista se estrenó con un gol frente a Veracruz en el primer partido, y parece encajar y funcionar en el esquema táctico de Matías Almeyda, por lo que será uno de los referentes en este partido. Sin mencionar la expectativa que hay en este refuerzo.

Chivas - Tigres 2016

El técnico del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda, declaró luego de perder el pasado miércoles su primer partido de Copa frente a Juárez FC que buscarán la victoria el día de hoy: "No podemos descuidar la Copa, pero nuestra prioridad es el campeonato (Liga MX), necesitamos seguir sumando y nos debemos la victoria, todos trabajamos para una victoria y Dios quiera sea el domingo”.

Durante la semana, Ricardo 'Tuca' Ferretti habló sin enaltecer el partido frente a Chivas. El entrenador de origen brasileño recalcó que, en caso de vencer al Guadalajara, esto no era sinónimo de que su equipo iría en ascenso en el presente torneo, ya que para él el rival le daba lo mismo: "No es porque sea Chivas, puede ser el 'Mentolato Rayo' que al final es lo mismo para mí; no menosprecio a nadie, ni tampoco pongo en un pedestal a nadie, todos somos iguales. No tenemos miedo a nadie, pero tampoco nos sentimos más que nadie".

Resultado partido Chivas vs Tigres online

Como dato importante se registra que, en los últimos cuatro duelos que han tenido ambas escuadras en territorio tapatío, los Universitarios no han podido ganar. Dos empates es lo máximo que le han sacado a los de Guadalajara.

El último partido que el cuadro felino disputó como visitante fue en la jornada 1 donde salió derrotado por la mínima diferencia frente al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, en la cancha del Nemesio Diez.

Por otro lado, Tigres llega a este partido posicionándose en el lugar número siete, producto de una victoria y una derrota. Marcando dos goles a su favor por uno en contra.

Liga MX

El último partido como local de Chivas fue en la jornada 1, donde el club rojiblanco recibió a los Tiburones Rojos de Veracruz. El partido culminó con un marcador 2-2.

Chivas buscará este día conseguir su primera victoria en el torneo, pese a que no ha perdido en el actual certamen, su situación no ha sido del todo favorable ya que ha empatado en las dos primeras jornadas de este Clausura 2016. En la fecha 1 con Veracruz, y en la 2 con Cruz Azul, donde, pese a tener ventaja, el cuadro rojiblanco ha descuidado el resultado y terminó llevándose en cada partido sólo uno de 3 puntos disputados.

Una fecha más se termina y diversos equipos cada vez van tomando más ventaja que otros. En esta ocasión Chivas y Tigres buscarán quedarse con tres puntos que les servirán de mucho en búsqueda de posicionarse dentro de los mejores ocho equipos de la competición.

Minuto a minuto del partido Chivas vs Tigres

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs Tigres , correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Omnilife a partir de las 17:00 horas.