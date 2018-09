Los hinchas de Chivas han demostrado su aprecio por el Club en todo momento, uno que otro se han bajado del barco, pero los verdaderos amantes siguen alentando a su equipo en toda ocasión. Desde que el ‘Rebaño Sagrado’ empezó a fallar y a caer en peligro de descenso, los aficionados han estado preocupados por esta condición, les ha tocado tolerar burlas y desprecio por parte de los admiradores de otros equipos.

No es fácil escuchar las burlas de otros hacia tu equipo y menos tratándose de un club con tanta historia como Chivas. En ocasiones resulta frustrante el hecho de no poder defender a tu equipo porque sabes que en parte tienen razón. Los rojiblancos no están dando su 100%, mientras que la afición está dando su 200%.

El apoyo hacia el Club Deportivo Guadalajara ha sido incondicional, pero también ha habido manifestaciones pidiendo que se respete la historia del equipo y su grandeza. Expresando su inconformidad con el hecho de que manchen la grandeza del ´Rebaño’ por un plantel que no hace nada ante tal crisis.

El descenso es una situación que se debe de arreglar inmediatamente, esto el equipo al parecer no lo entiende. No se han mostrado los resultados esperados en la cancha. Mientras tanto, en la tribuna están los amantes de Chivas sufriendo por verlos así. De momentos parece que su juego va mejorando, meten gol y todo va bien. Pero transcurren los minutos del partido y les empatan. Es la historia de nunca acabar.

Entre tantos cambios ya no se sabe que es lo que está mal en realidad. Por lo menos la afición no se raja, aunque el plantel ya lo haya hecho. Lo que en realidad buscan son hechos y no palabras por parte de los jugadores y directivos. Como dicen, las palabras se las lleva el viento.

En el último entrenamiento, previo al encuentro de este Domingo, varios seguidores del equipo asistieron con mantas de apoyo para animarlos a jugar mejor y a no rendirse en esta lucha contra el descenso. Alegres respondieron los jugadores.

Por lo pronto, no queda más que seguir alentando sin dejar de exigir buenos resultados. El Guadalajara tiene que jugar por esa afición que lo único que ha hecho es demostrarles su apoyo incondicional.