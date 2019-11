Resultado América - Cruz Azul en Liga MX 2016 (3-3)

Así fueron los goles del encuentro

96' ¡Se termina el cotejo! Lleno de todo tipo de situaciones, observamos un gran clásico que termina en empate

95' Falta sobre Aguilar

94' Se reanudaron las acciones y Jorge Benítez sacó centro pero se rechazó

92' Torrado también es expulsado

92' Boy es expulsado tras festejar efusivamente hacia la banca americanista y se hizo bronca con Benedetto

91' Desborda, y de campana se mete el tanto cementero

90' ¡GOLAAAAAAAAAZAZAZAZO! ¡JOAOOOOO!

90' Seis minutos más por jugar

90' Cayó en el área el capitán americanista, saque de meta

89' Es nuevamente falta sobre Sambueza

88' Osvaldito se saca una falta de la manga a favor

87' Paupérrimo centro de Joao

87' Despeje de Hugo a tierra de nadie

86' Paul Aguilar acalambrado

86' Benítez manda a volar su disparo

85' ¡América se pierde el contragolpe!

85' Con nueve hombres, todos atrás, se encuentran las 'Águilas

84' Los jugadores celeste tuvieron que sacar a Darwin

83' ¡Otra roja más! ¡Se marcha Quintero! Tras una muy fuerte barrida, aquí no ha duda

82' Remate de el 'Conejo' que toma González

82' Goltz despeja el esférico a lo lejos

81' Se fue Ariel Rojas, adentro Santos

80' Saque de manos para América

80' Gran partido de Da Silva que acarrea el balón

79' Cruz Azul encimado, regresa Sambu

79' Listo Fábio Santos para entrar al terreno de juego

78' Entra la camilla pero no será necesaria

77' Ingresan las asistencias para atenderlo

77' Sambueza se queja después de la jugada, al parecer está lesionado, no pudo incorporarse y está en el suelo

76' Al piso Sambueza, pero no se señala algo

75' Centros venenosos los que sacan los celestes pero nadie los remata

75' Es de Hugo, despeja a Quintero, pero éste no la logra tomar

74' Va 'Chaco'

74' Es ahora Goltz quien le comete infracción a Joao Rojas

73' Ambriz se molesta tras una desición arbitral

72' Se va Andrade, ingresa el 'Chepe' Guerrero

71' Falta con peligro a favor de Cruz Azul

70' ¡INCREÍBLE! ¡Doble palo en el marco americanista, primero Bnítez y luego Domínguez!

70' Paul Aguilar manda a saque de esquina

70' William excelente en defensa

69' Otra polémica desición arbitral

68' Adiós Oribe, es expulsado el elemento coapeño tras un codazo sobre el rostro del 'Maza'

68' Foul a favor de América

67' Total desatención de Mares en el tanto azul

66' Destacar que el 'Chaco' entró entre abucheos

65' La ley del ex se hace presente con Christian Giménez quien desvía el balón y la incrusta

64' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡CHACOOOOOO!

64' Se va Víctor Vázquez sin pena ni gloria, entra el 'Chaco'

63' América desperdicia un contragolpe, terminado por Oribe con un disparo sin fuerza

62' Tiro de esquina para la visita

62' Centro de Rojas que se pasea por el área

62' América más tranquilo

61' ¡Darwin! ¡Cerca su disparo!

60' Molestia de Rojas porque no se le otorga saque de esquina

59' América recupera rápido el balón, el factor clave es Da Silva

59' Benítez intentaba pero no pudo dentro del área

58' Cabezazo muy tenue, sin complicaciones para Hugo

58' Falta a favor de la 'Máquina'

57' Amarilla para Andrade por falta sobre Mendoza

56' Quintero consigue saque de esquina

56' Cae Vuosos en el área, pero no se sanciona nada

56' Discute Joffre con el 'Jefe' en la banca

55' Se va el ecuatoriano Guerrón muy enojado, entra el 'Toro' Vuoso

54' ¡Por poco Guerrón! ¡Buen testarazo!

53' Tiro de esquina para la visita

52' Jugadón del equipo azulcrema que inicia con Sambueza y la cierra el 'Cepillo'

52' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡ORIBEEEE! ¡ORIBEEEE!

51' Falta sobre Leao

50' Es ahora Corona quien toma un servicio amarillo

50' Centro cementero que llega a Hugo

49' Resbalón ahora de Darwin y la recupera Cruz Azul

49' Salen ambos y se reanuda el juego

48' Fue un choque de rodillas accidental ocasionado por el resbalón de Joffre

48' Benítez y Goltz tirados en el campo, entran las asistencias

47' Guerrón resbala, definitivamente no es su partido

46' Tiro de esquina para el 'Ame', hay contacto sobre Rubens pero no se sanciona eso

45' Pelotazo a Guerrón que no puede controlar y se le va una vez más

18:09 ¡Inicia la parte complementaria!

18:08 Parece ser que lo de Moisés no es de gravedad, por Benedetto la lesión es en la cara posterior derecha del msulo

18:07 Vuelven los equipos a la cancha

18:06 Sambueza confirma que vuelve a su nivel

18:04 Recordar que en ésta semana ambos clubes tendrán participación, América - Seattle Sounders y los de la Noria en Copa MX

17:55 Tomás Boy enfadado con su equipo por lo sucedido

17:54 Cruz Azul por su parte, después de la anotación fue relajándose poco a poco, terminando por costarle caro

17:52 América logró tomar la batuta para darle la vuelta al marcador, la clave fueron los embates de Sambueza por derecha

50' ¡Se acaba la primera mitad! Lo gana el anfitrión 2-1

49' Ley de la ventaja para Cruz Azul

49' William salva el marco americanista tras intervenir en un disparo de Benítez

48' Oribe intenta taconazo pero falla

48' Juego peligroso de Andrade sobre Rojas

47' Mal despeje de Corona, la toma Osvaldito pero se va muy lento su intento

46' Servicio que no encontró a Francisco Rodríguez

46' Infracción a favor de la 'Máquina'

45' Disparo de Joao muy desviado

45' Se agregan 5 minutos más

44' La vuela Andrade tras una muy buena jugada entre Quintero y Peralta

42' Falta azulcrema y la mueve rápido la 'Máquina'

41' Guerrón no recibe bien el balón y se escapa a saque de manos

41' Golpe de Sambueza al 'Chino' Rojas y le dan la amonestación al capitán

40' Sambueza pierde en el 2 a 1 entre Baca y Ariel Rojas

39' Cruz Azul intenta volver al partido pero surgen imprecisiones

38' Saque de manos celeste

37' Desconcentración en el balón parado y Pablo Aguilar remata sin problemas para remontar momentáneamente

37' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡DEL AMÉÉÉÉÉRICAAA!

36' Falta de Leao sobre Sambueza y le sacan la amarilla al colombiano

34' Excelso cobro penal, muy fuerte

33' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡OSVALDITOOOOOOOO!

33' Parece que no era penal, primero pega en el muslo del jugador

32' Amarilla para Mendoza

31' ¡PENAAAAAAAL! Se marca mano de mendoza y hay penal para el local

31' Para cobrar Osvaldo o Sambu

30' Falta de Rojas sobre Sambueza

30' Ya calienta el 'Chaco'

30' Dos faltas azules seguidas pero se da la ley de la ventaja

28' Falta azulcrema que cobrará Corona

28' Sale 'Pipa' por lesión, entra Darwin Quintero

27' Parece que América ya es más dentro del terreno de juego

27' Amarilla para Guerrón por fuerte entrada sobre Mares

25' ¡Oribe! ¡Por poco! Su disparo rosa el palo derecho

25' América erra el contragolpe, parece una lesión de Darío Benedetto además

24' Oribe remata a primer palo tras anticiparse al 'cata' pero Corona se encontraba bien ubicado

22' Juego de ida y vuelta el que estamos presenciando, equilibrado

21' La hizo individual el 'Rifle' pero es muy tenue su disparo, Corona tan sólo recuesta

19' Saque de meta americanista tras falla de Guerrón en un mano a mano frente a Mares

19' Rodríguez evita un bombazo de Benedetto

18' Gran duelo el de la banda derecha americanista entre Sambueza y Ariel Rojas

18' Cabezazo de Pablito que va muy por arriba

17' Tiro de esquina para América

16' Gran jugada personal de Oribe sin embargo su centro es interrumpido

15' Falta de Guerrón sobre Mares

15' Joao cae pero no se marca falta

14' Se reanudan las acciones

13' Entra ya al campo el arquero suplente Hugo González muy temprano en el cotejo

12' Habrá cambio, Muñóz no puede más tras el codazo de Joffre sobre su ojo

11' Ya calienta Hugo González por si las dudas

10' Sigue Muñóz tendido en el pasto con asistencias

9' Gana el balón Moisés, después Guerrón le comete falta

8' Falta de William Da Silva en las afueras del área

7' Es ahora Sambueza quien ingresa al área y asiste pero el balón es cortado por el 'Maza'

6' Centro de Rojas que rechaza bien la línea defensiva americanista

5' Túnel de Sambueza y cae pero no marcan la falta, posteriormente hay falta sobre un jugador cementero

4' Primera llegada de América pero Sambueza dispara muy despacio y desviado

'2 Tras varias desatenciones defensivas, cae el primero de la tarde tras un tiro de esquina, Benítez perforó la red a corta distancia

'2 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡ES CELESTE! ¡JORGE BENÍTEZ!

'1 ¡Moisés! Atajadón del mexicano en el mano a mano frente a Benítez

'1 América se multiplica en la zaga y evita varios pases rivales

17:01 ¡Arranca el partido!

16:59 América gana el volado y elige cancha

16:57 Sambueza y 'Maza' los respectivos capitanes

16:55 Los equipos saltan a la cancha para el tradicional protocolo de la liga

Sin duda alguna que hoy para Ambriz será un gran reto, por ser un clásico se debe dejar todo atrás, incluyendo las malas actuaciones en el Coloso de Santa Úrsula, para Boy no es más que motivación y seguramente lo veremos reflejado en el campo.

Ambos equipos saltarán al terreno de juego con sus tradicionales indumentarias de juego, los de Coapa con la casaca y el short en azul y amarillo mientras que los de Cruz Azul estarán jugando con el uniforme en azul y blanco.

La banca y los titulares cremas también calientan ya, de manera tradicional los jugadores portan el uniforme de calentamiento a diferencia de los de Cruz Azul quienes ya se colocaron las casacas de juego.

La cancha del Estadio Azteca se comienza a llenar poco a poco con los aficionados de uno y otros equipos, mientras que en el terreno de juego la 'máquina' ya manda a calentar a sus hombres para preparar el encuentro.

Mientras que a las afueras del Estadio el comercio informal ya se adelantó a los festejos del centenario azulcrema y ya vende la casaca del aniversario por la módica cantidad de 200 pesos para que los aficionados ya comiencen las celebraciones.

Mientras que los aficionados de Cruz Azul ya comienzan a hacer el arribo al Coloso de Santa Úrsula intentando no irse satisfechos esta noche y con la esperanza puesta en la mísitca del juego, propios y agenos a la 'Máquina' comienzan a hacer la peregrinación esperando que su equipo logre la victoria.

Y este es el XI que manda al campo Cruz Azul: Corona, Rodríguez, Domínguez, Vázquez, Lea0, A. Rojas, Baca, Mendoza, Guerrón, J. Rojas y Benítez.

Así sale al terreno de juego América: Muñoz, Goltz, Pablo Aguilar, Mares, Paul Aguilar, Da Silva, Andrade, Martínez, Sambueza, Benedetto y Peralta.

La sub 17 apenas reporta la variante de un gol para Cruz Azul, pero los tres de Coapa tambié se vieron reflejados en el marcador por conducto de Daniel Zamora, Iván Moreno y Enrique Bañuelos, mientras que por parte de los 'celestes' Arturo Rosales hizo el gol de lo que fue la igualada momentanea para la 'Máquina'.

El juego ya tuvo sus primeros chispazos con los juegos de fuerzas básicas, los cuales se decantaron de manera muy pronunciada para los de Coapa en la Sub 20 que terminaron con el marcador 3-0. Los tantos fueron obra de Diego Pineda, Francisco Rivera y Javier Rabadán, los tres llegaron en los últimos diez minutos de juego comenzando en el 82' para luego continuar en el 92' y cerrar la cuenta en el 93'.

Los jugadores de Coapa ya se reportan a su llegada al Estadio Azteca, todos con un porte muy elegante, haciendo cumplir la regla de etiqueta al más puro estilo del deporte en de alto rendimiento y los equipos de élite, demostrando con esto una vez más que no se juega un partido más esta tarde.

No obstante, se reporta que aún hay boletos disponibles en las taquillas del Estadio las cuales lucen muy sólas a una hora de comenzar el encuentro, la fiel de uno y otro lado declara declaran en redes sociales que la causa de esto es que los boletos resultan demasiado costosos para el encuentro de esta noche por lo que se pronostica que es posible que se vea una entrada pobre en el duelo de esta tarde.

Pero en ocasiones la pasión se puede confundir con la violencia y destrozar la armonía y paz que trata de hacer perpetuar el deporte del esférico, es por esa razón que en esta ocasión se ha montado un espectacular operativo de seguridad con más de 3 mil 500 elementos resguardarán la integridad de propios y ajenos al Coloso de Santa Úrsula.

Otro que hizo, hace y siente la pasión de este Clásico es Don Nacho Tréllez quien ahora sólo puede ver el juego desde las tribunas del Estadio y sufrir como un aficionado más, pero que sin duda vive la desesperación de la nación azul por no ganar un campeonato pues el pasado 2015 declaró:

"Quisiera regresar el tiempo y tener la energía para poder ayudar a volver a poner a Cruz Azul donde se merece estar".

El Clásico Joven es un juego que se disputa con pasiones completamente distintas, muestra de ello es la publicación de Carlos Tofolo Junior, mejor conocido como Alemao, quien en el pasado visitó la casaca azul y que a pesar de que ahora milita en el Figueirense de Brasil aprovechó las redes sociales para mostrar su amor por Cruz Azul y el apoyo para que Tomás Boy se imponga esta tarde al América.

Por su parte América también caería en la misma fase de eliminatoria por una derrota igual de desastrosa, pues luego de aplastar 5-3 a Santos en la ida los 'Guerreros' se repusieron para la vuelta y dejaron el global con un increible 6-6 en un verdaro carnaval de goles que, al igual que al León, le dio el pase a los laguneros por el criterio de gol de visitante.

Pero Cruz Azul termianría por cosechar un nuevo fracaso en su historia y engrandecer su maldición sin títulos, pues apenas en cuartos de final el futuro campeón León dio cuenta de los ya no tan poderosos celestes con un global de 3-3, pero que se ayudaría del criterio de gol de visitante para desempatar el global y asi llevarse el pase a la siguiente ronda.

Los 'Celestes' se colaron a la fiesta grande como los máximos líderes de la general con 36 puntos, cuatro sobre el segundo lugar, Toluca y 11 sobre el América que quedó en quinto lugar con apenas 25 puntos, con esto la 'Máquina' se veía como el destructor de la Liga e ilusonaba con el campeoanto.

El gol de Jiménez despertó en los aficionados de la 'Máquina' aquellos fantasmas de la final que marcará la historia 'centera' por el gol del arquero de Coapa, pero en esta ocasión no se dio la hazaña y Cruz Azul avanzó a la Liguilla a costa de América.

Cerca del final del encuentro, Andrade haría un tanto que le daría vida de nueva cuenta a los de Coapa, no obstante el silbante lo anularía y le daría una doble estocada de muerte a los emplumados al también expulsar al 'Rifle' dejándolos con diez hombres en el terreno de juego.

La segunda puñalada de la noche llegaría de nueva cuenta por un error de América, Pablo Aguilar no recorrió la marca y dejó en posición reglamentaria a Julio César Domínguez quien desvió apenas el disparo de tiro libre de Rogelio Chávez y con esto le movió el balón a Muñoz que poco o nada pudo hacer para evitar el 2-0.

Los errores comenzarían desde muy temprano en el juego, cuando al 17' un tiro de esquina que parecía de trámite se cobró en corto y Alejandro Castro centró, pero Rey no cubrió de buena forma a Formica quien hizo el primer de la noche.

Como es costrubre del América, cuando falla en un partido en grande aquella noche dio mucho de que hablar al terminar el encuentro con nueve hombres por las expulsiones de Andrade y Sambueza, aunque este último se fue del terreno de juego ya con el tiempo agotado.

Pero en la actualidad las cosas son diferentes, para encontrar un triunfo 'celeste' en Coapa sólo hay que retroceder poco más de un año, en la fecha 14 del Clausura 2014, cuando la visita azul se impuso 1-2 en el 'nido'.

El verdugo de aquella eliminatoria fue nada más que el 'ídolo de Tepito', Cuauhtémoc Blanco, quien ayudó a eliminar a el segundo de la general, un Cruz Azul que ilusionaba con el campeonato, el cual terminó llendo a las vitrinas del América.

Las estadísticas de aquella malaria celeste fue de 16 encuentros sin poder vencer a los americanistas, con 11 derrotas y apenas cinco empates, entre las más dolorosas derrotas de aquella maldición celestes están la ida y vuelta de las semifinales del Clausura 05 que terminaron con un marcador idéntico a favor del 'Águila', 3-1.

Pero Cruz Azul también tiene un fantasma a cuestas cuando se pone frente a la playera del América, pues en la primera década del 2000 los de Coapa cosecharon una paternidad que los 'Celestes' con mucho gusto quisieran borrar de la historia, pues luego de vencer en el Azteca el 4 de mayo del 2003 no volverían a ver otro triunfo hasta el 3 de octubre del 2010, siete largos años después.

Ya con el tiempo agotado Morelia haría el descuento, pero no por méritos propios pues el descuento caería por un propio jugador 'crema', Raúl Gutiérrez, quien quizá dio el pronóstico de lo que sería la mala racha de América frente a Boy.

Al 79' de nueva cuenta Paredes marcó de nueva cuenta en la meta 'canaria' luego de un pase de Braulio Luna para marcar el doblete en favor del 'Águila'.

En aquel entonces Juan Ángel Paredes abrió el marcador al 17' con un cabezazo luego de un pase de Marco Sánchez Yacuta, iniciando el triunfo de América.

Para rastrear una derrota de Boy en el Azteca contra América tendríamos que recorrer casi 18 años en pasado, cuando Tomás visitó el 'Coloso' con los 'Canarios de Morelia' y perdió 2-1 en la fecha 10 del Verano 99.

La última vez que visitó el Azteca fue con la casaca de Atlas en el Apertura 14 y venció 0-2, con Monarcas cosechó un empate en el Apertura 11, una victoria en el Clausura 11 y otra más en el Apertura 09, siendo la última vez que cayó en el Azteca al arranque del Verano 02 cuando dirigía al Puebla, pero la cábala no acaba ahí pues en aquel entonces no perdió contra el América, sino contra otro inquilino de Santa Úrsula, Necaxa.

Pero la mística del Clásico Joven esta tarde tiene algo aún más que agregarle y es que la afición 'Cementera' cree que en su banquillo estará un talisman contra la victoria 'Crema', Tomás Boy, quien ha ido construyendo una paternidad en el Azteca.

Pero la última vez que la afición azul celebró un triunfo en el Clásico joven fue un marcador de escándolo, cuando Tena le ganó la partida a un Mohamed que no terminaba de encariñar a la afición, la cual terminó molesta por aquel 4-0.

Las cosas comenzaron muy mal de arranque para América apenas al 15' vio como Barrera le daba un gran pase a Formica para que aprovechara la banda izquierda para darle un pase a Pavone, el 'Tanque' no desaprovechó y con un derechazo hizo el primero de la noche.

Pero nadie esperaría una goleada esa noche cuando al 83' aún se mantendría el 1-0, pero pasó apenas un minuto para que Joao aprovechara su velocidad para darle un pase de muerte al 'Chaco' que con elegancia y corazón hizo el segundo para la 'Máquina'.

Ya con el tiempo casi agotado, Pavone demostró que no sólo era capaz de hacer goles y le puso un pase sorprendente en el área a Flores que controló con el pecho y prendió con la diestra para acomodársela a Muñoz pegadita al poste e imposible de alcanzar.

Con tres minutos extras ya jugados era cuestión de segundos para que el silbante se llevara la ocarina a la boca y decretara el final del encuentro, pero Rojas aprovechó su velocidad y potencia para descolgar por la banda derecha y se tuvo la confianza para tirar un disparo que pegó en el poste y se metió al fondo de la meta para terminar de despedazar al América.

En el último duelo que se midieron 'Águilas' y 'Celestes', el marcador se fue del lado crema por 0-2, cuando los visitó en el Estadio Azul el pasado Apertura 2015.

En aquel entonces el marcador se abrió en el agregado del primer tiempo cuando Paúl Aguilar le puso un servicio a Oribe Peralta que de cabeza hizo el primero para la causa amarilla.

Ya en el segundo tiempo, al 74', Benedetto aprovechó una mala salida de Corona, al cual recortó de una gran forma para vencer la última defensa azul y mandar un tiero raso que sentenció el 0-2.

Más tarde les compartiremos las alineaciones iniciales del América vs Cruz Azul, además de la más reciente información que surja desde el Azteca. No pierdan detalle del partido aquí en la retransmisión de VAVEL.

Fue el 29 de Agosto del 2015 cuando presenciamos la última edición del clásico joven América - Cruz Azul, fueron Oribe Peralta con un muy buen testarazo quien venció primero a Jesús Corona y más tarde, para matar los noventa minutos, Darío Benedetto sacó a pasear a 'Chuy' para después cruzar su tiro al arco incrustándolo para celebrar su tanto en el que incluso rompía récord. El partido terminó 0-2 en el Azul, donde los de Coapa fueron superiores a lo largo del duelo.

Moisés Muñóz comentó que a pesar de no ser emergido del 'Nido', tiene los mismos sentimientos que un americanista además de explicar que para él es lo mismo enfrentar a cualquier rival: “Nosotros no salimos de cantera americanista, sin embargo, somos profesionales, en mi caso soy americanista desde pequeño. El odio deportivo existe para todos los equipos no sólo Cruz Azul, siempre existirá una rivalidad y en este caso es muy particular por los antecedentes, independiente a si se es canterano o no la rivalidad existe”, reveló.

“Para mí es lo mismo enfrentar a Cruz Azul, Pumas, Chivas o a cualquier equipo del fútbol mexicano, es el primer clásico del torneo y queremos ganarlo”, finalizó.

El 'Jefe' Boy es quién más enfatizó ante el rival durante la semana, 'calentándolo' de alguna manera. También fue muy claro en que es importante sacar triunfos en el Azul en este América - Cruz Azul 2016 para obtener confianza en el seno del equipo: "Importante que el equipo se haga fuerte en casa, que sea capaz de confirmar su mejor accionar; no hemos hecho el mejor partido pero mucho tuvo que ver Querétaro que no deja jugar demasiado", recalcó.

"Partidazo América - Cruz Azul que se viene para la siguiente semana. Contra América me pongo loco, estoy feliz de que ya va a llegar (el juego contra América)", explicó.

Paul Aguilar habló en la semana para los medios expresándose realmente cómodo tras su primeros partidos del año: “Físicamente me siento al 100%, si no, no participaría en el partido del sábado", resaltó.

Posteriormente se dijo sin cuidado tras las declaraciones en la Noria y están enfocados en el clásico América - Cruz Azul, en ganarlo: “Lo que digan allá no nos importa, nosotros estamos concentrados en el partido y los clásicos hay que ganarlos, más allá que ellos tengan más odio hacia nosotros. Estamos en casa, tenemos que revalidar lo que hicimos hace quince días y llevarnos el triunfo”, concluyó.

Son 162 encuentros entre América - Cruz Azul denominados 'grandes', 162 'Clásicos Jóvenes'. 57 se los llevó América, 51 Cruz Azul y se registran 55 empates en todas las competiciones. Sin duda alguna éste es un choque de mucha historia donde se disputan más que tres puntos, donde la pasión llena a los aficionados y jugadores, donde lo que importa es celebrar, no nos vamos tan lejos y está el recuerdo de aquella lluviosa noche del 26 de mayo del 2013, aquella histórica final que se saboreó de una manera especial, porque además de las circunstancias, el rival también importó.

Su último viaje lo hizo rumbo a Tijuana para enfrentar en la 'perrera' a los Xolos de Miguel Herrera, recabando un empate a unos, el 'Cata' Domínguez adelantó a los celestes, pero el bombardero Dayro Moreno evitó de penal la caída de los anfitriones, a pesar de un buen 'performance' de los cementeros, no consiguieron vitorear, nuevamente por desatenciones en la parte defensiva.

Cruz Azul por su parte viene de obtener el triunfo frente a Querétaro en tierras cementeras, sufrido puesto que no lograron concretar las opciones que generaron y de no ser por Jesús Corona, los 'Gallos Blancos' hubieran sacado el empate como visitantes, es así como se ubican en el sexto lugar del campeonato con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota.

Su último cotejo en el Coloso de Santa Úrsula fue ante Santos Laguna, obteniendo ahí su primera victoria en la campaña como anfitriones, se observó a un equipo lagunero gris, que no se pareció nada a la versión que ligó tres ganados consecutivos en el Clausura 2016. Fue Oribe Peralta con la 'Ley del ex' y Andrés el 'Rifle' Andrade quienes dieron la alegría a la afición con un 2-0, fue un partido que América dominó sin complicaciones.

Las 'Águilas' del América están en un momento crítico y no se hable de Ambriz quien ya tambalea en la cuerda si no obtiene resultado positivo, sin duda alguna, en éste clásico habrá presión para el cuadro local. En la tabla general se posicionan en el cuarto puesto con la cantidad de 11 puntos, esto tras tres encuentros ganados, dos empatados y uno perdido de manera humillante ante Pachuca en casa.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América - Cruz Azul , correspondiente a la séptima jornada de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 17:00 horas.