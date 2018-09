En manos de Jorge Vergara

Promesas que no se cumplen, es lo que han recibido los seguidores de Chivas por parte de Jorge Vergara Madrigal, dueño del Grupo Omnilife y del Club Deportivo Guadalajara. Tras el desempeño de Chivas en los últimos torneos, el empresario se ha visto en la necesidad de hacer cambios para tratar de convencer a la afición de que sí le importa el equipo y no solo el dinero, como muchos piensan.

Los cambios de Jorge no han funcionado de la manera esperada, puesto que el club sigue bajando su rendimiento generando ese problema de descenso que ya todos conocemos. La afición lo sigue culpando por sus decisiones, ya que no ven cambios que realmente funcionen para Chivas, por momentos parece que todo empieza a mejorar, pero posteriormente las cosas se complican y el ‘Rebaño Sagrado’ vuelve a convertirse en el equipo en situación alarmante.

También se mencionaba que Vergara actuaba persuadido por Angélica Fuentes Téllez, su ahora ex esposa. Los aficionados llegaron a pensar en la posibilidad de que Fuentes era la que tomaba las decisiones en los negocios de Jorge y que él solo se encargaba de firmar para tratar de hacerla feliz. Sin embargo, las cosas nunca fueron muy claras, hasta hace unos días cuando salieron a la luz unas pruebas de que la empresaria falsificó en múltiples ocasiones la firma de su ex esposo para disponer de su dinero, a sus espaldas. Esto hace dudar más.

Aunque ya han pasado algunos meses del divorcio de Jorge y Angélica, esto no ha influenciado nada en la situación del Guadalajara. Chivas esta hundiéndose y no se hace nada al respecto. ¿Será posible que el problema de Vergara fue y siga siendo Angélica Fuentes? Con tantos dolores de cabeza que le sigue causando, podría ser.

Alguien tiene que hacerle ver la realidad al dueño de Chivas, debe de pensar urgentemente en un cambio para salvar del descenso al equipo y llevarlo hacia al campeonato. También debe de aprender a no arrepentirse de los cambios, como lo ha hecho al quejarse de la llegada de Peña, por ejemplo. La situación del equipo cada vez es más difícil. Si los rojiblancos se salvan sería gracias a otros equipos, no gracias a él. No es momento de dudas, es momento de concentrarse en tomar decisiones para bien del club.