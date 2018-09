Continuidad en Chivas

Todos los equipos han pasado por malas rachas alguna vez en su historia, en el caso de Chivas es algo sorprendente debido a su trayectoria como uno de los más grandes equipos de la República Mexicana. Sobre todo sorprende el periodo que esta mala suerte se ha prolongado, han sido ya bastantes torneos desde que el ‘Rebaño Sagrado’ comenzó a bajar su nivel llegando hasta el peligro de descender.

Estos hechos tienen consternados a los aficionados. ¿Cómo es posible que un equipo como Chivas esté en peligro de descenso? ¿Quién descuidó así al equipo? Son miles las preguntas y pocas las respuestas que nos pueden ayudar a entender un poco del cómo se llegó a esta situación. La afición pide cambios, se hacen estos canjes pero no como los esperan. Es decir, piden a un jugador y llega otro, piden a un técnico y llega otro. Lo cual no está del todo mal, parece que las cosas comienzan a funcionar, sin embargo, Jorge Vergara comienza a desesperarse y opta por hacer más cambios. No da la continuidad necesaria.

Ese parece ser uno de los mayores problemas del Guadalajara, no dar continuidad, el ejemplo más claro está en los múltiples directores técnicos que han entrado y salido por las puertas rojiblancas. Al despedirlos y contratar a alguien más se va perdiendo el progreso logrado con el equipo, al siguiente entrenador le toca empezar desde cero y así la historia se va repitiendo una y otra vez. Cuando parece que le agrada un técnico a Vergara, en cuestión de jornadas cambia de parecer y comienza a pensar en nuevas opciones. Grave error que le podría costar el descenso.

A la fecha ya se escuchan rumores de que Jorge desea cambiar al actual director técnico de Chivas, Matías Almeyda, aunque son solo, rumores no sería ninguna sorpresa que al finalizar alguno de los encuentros el empresario anuncie el cese de Almeyda. Lo correcto sería darle continuidad a Matías, que si bien ya consiguió un título en la Copa MX también puede ser quien libre al ‘Rebaño’ del descenso.