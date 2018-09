¿Dónde quedó el carácter y prestigio?

Tal parece que el partido exhibido por Monarcas el sábado pasado fue una muestra clara de la personalidad que ha manejado el equipo en varios cotejos desde que Enrique Meza está al mando. Muchos justifican su permanencia en el banquillo michoacano ya que ha alejado al equipo de temas de descenso, sin embargo, el plantel que hoy maneja tiene para estar ubicado en las primeras posiciones.

Los 11 futbolistas que saltaron al Azteca al show del América y Cuauhtémoc Blanco, tal parece que quisieron unirse a ese festejo mostrando poco carácter durante los 90 minutos y algunos justificaron porque no son titulares; un caso es el de Jefferson Cuero que si bien no ha tenido participación en los últimos partidos por una lesión, poco nada hizo al entrar de relevo en la parte complementaria mostrando falta de ritmo, perdiendo una pelota que originó un contragolpe y que a la postre se convirtió en penal y una expulsión absurda que le costará ausentarse el duelo ante Rayados. Otro con esa actitud fue Alejandro Gagliardi que pocas veces tocó la pelota e incluso en algunas jugadas prefería no tomarla (portando la casaca ’10’).

En el banco nunca se vieron gritos y regaños para esos jugadores que divagaron, para aquellos que mostraban apatía y que dejaron hacer lo que quisieron a Blanco en sus poco más 30 minutos de juego. Tras su salida, los ‘azulcremas’ se dedicaron a jugar y en un par de ataques cerraron con broche de oro el primer tiempo. Del segundo lapso, no hubo tanta diferencia a excepción de 10 minutos, en donde los locales dejaron jugar un poco a los michoacanos pero no fue algo que ellos aprovecharan.

El sábado en el Azteca se arrastró con el nombre y el prestigio de Monarcas Morelia. Está de más mencionar que la alineación que presentó el América fue indebida por cómo se dio el registro de Blanco. Agregar a eso que no se dejó ingresar al grupo de aficionados que viajaron con 5 autobuses desde Morelia y que incluso fueron agredidos en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

La plantilla que hoy maneja Morelia pinta para mucho más siendo el mismo que jugó la temporada pasada. Si bien algunas ausencias pesan como las de Millar, Rodríguez y Cuero, existe gente que debe poner ese extra y el carácter necesario para buscar la titularidad. Directiva, cuerpo técnico y jugadores deberán analizar seriamente qué está fallando en este proyecto en el que la afición no sólo exige la salvación, sino un regreso a la Liguilla, en la cual los rojiamarillos se han ausentado ya dos años.

La generación de futbol en el cuadro purépecha no es de ayer ni de hace un par de semanas, viene desde la temporada pasada y la mejoría ha sido a cuenta gotas. La estadía de Meza está asegurada hasta fin de temporada siempre y cuando no venga una seguidilla de derrotas.