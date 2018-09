Listos para el Clásico Nacional

El clásico nacional se acerca, un Chivas - América es un partido que se disfruta sí o sí. Tal vez la situación de Chivas no es la mejor en estos momentos pero aun así todos esperamos con ansias este encuentro. Puede que se vea quién es el que llega más fuerte a este partido, pero todo puede pasar. En el fútbol nada está escrito. Sin duda el ver a Chivas en este nivel en el que ha estado jugando no afecta la emoción de los aficionados rojiblancos, pues ellos esperan que este clásico sirva para hacer despertar a los jugadores y re activar su amor por el escudo.

Un aficionado siempre quiere lo mejor para su equipo y en el caso de un clásico para él se está jugando el orgullo. Del resultado depende el cómo le va a ir al lunes siguiente en la escuela, en el trabajo, etc. Se hacen apuestas que sabe que quiere ganar a como dé lugar, sin embargo, el dinero no es lo que más duele sino el orgullo. Nadie soporta las burlas hacia su equipo y mucho menos si el motivo es la derrota en un partido de esta índole.

Perder un clásico no está para nada permitido, esto la afición no lo perdona. El ir al estadio y gritar esos goles que te rompen la garganta no se comparan con nada, mucho menos en estos partidos que hasta pareciera que entre más gritas los goles más quieres hacer sentir mal al rival. Es parte de la fiebre del clásico nacional.

Los seguidores de Chivas siguen alentando a su querido ‘rebaño’, el equipo solo ha ganado uno de los partidos del presente Torneo Clausura 2016 y esto pone de nervios a todos los que aman al equipo. Pues por nada del mundo permitirían el caer frente a su más grande rival de la liga mexicana. Por otra parte, el ganar este cotejo animaría a la afición y le daría confianza al equipo para encarar lo que se viene.

El partido ya se espera desesperadamente, se cuentan las horas, minutos y segundos. Todos queremos saber cómo jugarán ambos equipos, sobre todo Chivas. Todo está listo previo al juego. Ahora solo queda alentar al equipo para que den el 110% en la cancha. ¡Queremos ver un partido fuera de serie!