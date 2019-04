En penales, Atlético San Luis accede a Semifinales

Coras FC (3) : A. Arana; S. Quiróz, F. Fonseca, A. Coronado (V. Guajardo, min. 60), M. Orozco, J. Gastelum (C) (S. Ponce, min. 63), J. López, C. Esparza, C. Romero (A. González, min. 77), J. Neira y M. Gonçalves. DT: H. Cristante.

(4) Atlético San Luis : L. Pineda (C); A. Olmedo, U. Álvarez, S. San José, J. Castro, C. Villaluz (M. Vidal, min. 81), S. Setti, D. Campos, E. Sámano (R. Vera, min. 73), V. Angulo y L. Villagra (O. Arce, min. 68) . DT: C. Bustos.

MARCADOR : 0-1, MIN. 27, L. VILLAGRA. 1-1, MIN. 42, A. CORONADO. 1-2, MIN. 61, D. CAMPOS. 2-2, min. 85, U. Álvarez (AUTOGOL).

ÁRBITRO : Óscar Mejía. Amonestó a U. Álvarez (min. 78), F. Fonseca (min. 87) y O. Arce (min. 87), S. Setti (min. 89).