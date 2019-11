Sin problemas, México logra el triunfo en Vancouver

Puedes seguir pulsando aquí el partido México - Canadá de vuelta.

FINAL | Con este resultado, México llega se mantiene invicto y llega 9 puntos, mientras que Canadá se estanca con 4 unidades.

90+4'. ¡Termina el partido! Con goles de 'Chicharito', Lozano y 'Tecatito', la escuadra azteca obtiene un valioso triunfo que lo acerca más al Hexagonal Final.

90'. Se agregan cuatro minutos al encuentro.

86'. ¡Travesaño! Gran combinación en el área por parte del cuadro mexicano que termina con disparo de Fabián al palo.

81'. Disparo de Layún que sale desviado.

71'. Gran jugada en el área por parte del 'Tecatito' Corona, quien de pierna derecha hace el tercero para el combinado azteca.

71'. ¡Goooooooooooooool de México!

70'. Cambió de México: sale Hernández e ingresa con el '11', Javier Aquino.

69'. Amonestación para Arfield, jugador de Canadá.

67'. Disparo de larga distancia por parte de Molina que Borjan detiene en dos tiempos.

62'. Falta peligrosa a favor de la escuadra nacional en las afueras del área.

59'. Cambio de México: sale Lozano e ingresa con el '8', Marco Fabián.

58'. ¡Gol...anulado! 'Chicharito' había hecho una gran jugada pero estaba en posición adelantada.

57'. ¡Talavera! El arquero mexicano evita el gol del descuento aunque antes ya se había señalado una mano.

52'. Disparo de Canadá que Talavera ataja sin problemas.

46'. Cambio de México: sale Márquez e ingresa con el '5', Jesús Molina.

46'. Arranca la segunda mitad, México busca asegurar la victoria y dar un paso firme hacia el Hexagonal.

Al parecer Rafa Márquez sufrió una pequeña lesión y saldrá de cambio.

De esta manera, el 'Chucky' Lozano se estrenó como goleador del Tricolor.

Así definió el 'Chicharito' para abrir el marcador y marcar su gol 43 como seleccionado nacional.

Los héroes del partido, Hirving Lozano y Javier Hernández, ambos anotadores de los tantos que tiene arriba a la escuadra Tricolor. (FOTO: Diario ESTO)

¡Se termina la primera mitad! Con una gran exhibición, México vence con tranquilidad 0-2 a Canadá con goles de Hernández y Lozano.

45'. ¡Cerca el tercero! Lozano manda centro que 'Chicharito' no alcanza a rematar y la defensa manda a tiro de esquina.

43'. Gran jugada defensiva de Guardado para evitar el descuento de los candienses.

41'. ¡Moreno! El zaguero mexicano corta un centro peligroso y manda a tiro de esquina.

39'. Lozano arranca a gran velocidad en medio campo y termina con una gran definición para marcar el segundo del partido.

38'. ¡Goooooooooooool de México!

35'. Hoilett vuelve a mandar su remate a la tribuna.

34'. ¡Chicharito! El futbolista del Leverkusen perdona el segundo tras una gran jugada de Lozano.

31'. Gran centro de Miguel Layún para Javier Hernández, quien hace un gran remate de cabeza para adelantar al Tricolor.

30'. ¡Goooooooooooooooool de México!

29'. ¡Borjan! Disparo potente de Layún que amenazaba con meterse a la red, pero el guardameta vuelve a hacer una gran atajada.

28'. ¡Borjan! El arquero canadiense ya es factor y ahora lo roba el gol a Guardado.

27'. Centro de Herrera que Hernández no alcanza a rematar.

25'. ¡Otra vez! Larin estaba solo y de frente a Talavera pero decide mandar el esférico a la tribuna.

20'. ¡Perdona Canadá! Centro que se pasea por el área hasta llegar a Hoilett, quien estaba sólo pero manda su disparo por encima.

15'. ¡Ceeeerca! Disparo de Miguel Layún que pasa apenas desviado de la meta canadienese.

14'. Tercer tiro de esquina del partido a favor de México.

11'. ¡Borjan! El arquero canadiense le roba la gloria a Héctor Herrera, quien buscaba hacer un golazo.

10'. Disparo de Layún que pega en la defensa. Tiro de esquina para México.

9'. Centro de Hirving buscando a 'Chicharito' pero la defensa rechaza.

7'. Falta sobre Layún en las afueras del área canadiense. Jugada de peligro para los mexicanos.

3'. Falta a favor de Canadá por el sector derecho.

1'. Tiro centro de Hoilett que se va muy desviado.

1'. ¡Arranca el encuentro en Vancouver! México y Canadá por los tres puntos.

Se escucha el Himno Nacional de Canadá.

Ahora se entona el Himno Nacional Mexicano.

Suena el Himno FIFA y ambas seleeciones saltan al terreno de juego.

19:40. Ambas selecciones terminan la fase de calentamiento. Menos de 30 minutos para comenzar el duelo entre Canadá - México.

FOTO. Juan Carlos Osorio define los últimos detalles previo al silbatazo inicial. Sigue la mejor retransmisión minuto a minuto del partido Canadá - México.

Foto: @miseleccionmx

19:20. Alineación de Canadá: Borjan, Jakovic, De Guzman, Johnson, Hoilett, Ricketts, Henry, Hutchinson, Straith, De Jong y Larin.

FOTO. Los futbolistas de México ya calientan en la cancha del BC Place Stadium.

Foto: TD_Deportes

19:10. Una formación 4-3-3 utilizará Juan Carlos Osorio para enfrentar a Canadá. Rafael Márquez fungirá como mediocentro, Andrés Guardado y Héctor Herrera por los costados como interiores. Arriba, Jesús Manuel Corona e Hirving Lozano habilitados como extremos y Javier Hernández será el único delantero.

19:05. Rafael Márquez jugará como único volante de recuperación y presumirá la cinta de capitán, misma que en partidos anteriores le había pertenecido a Andrés Guardado.

19:03. Confirmado el XI titular de México. Juan Carlos Osorio manda a: Talavera, Aguilar, Reyes, Moreno, Layún, Márquez, Herrera, Guardado, Lozano, Corona y Hernández.

México llega al BC Place Stadium. Estamso a 60 minutos de que inicie el emparejamiento entre Canadá - México.

En las últimas horas surgió la duda de que si el techo del BC Place iba a cerrarse debido a las condiciones climatológicas, sin embargo, se ha confirmado que la batalla entre México - Canadá se jugará con el tejado abierto.

No obstante, la última ocasión que Canadá - México se midieron en duelo eliminatorio fue en 2008, cuando ambas naciones trataban de clasificarse al Hexagonal Final rumbo a Sudáfrica 2010. El partido se desarrolló en Edmontón, Canadá y terminó igualado a dos goles. Carlos Salcido y Vicente Matías Vuoso pusieron al Tri en la pizarra. Aquella noche, 'El Toro' Vuoso se convirtió en el héroe mexicano.

La última vez que Canadá - México se enfrentaron fue en la Copa Oro 2013. Hace poco menos de tres años, El Tri salió victorioso con anotaciones de Raúl Jiménez y Marco Fabián. Hoy día, ambos jugadores militan en el balompié europeo y tendrán la oportunidad de volver a 'vacunar' a los canadienses, puesto que entraron en la convocatoria de Juan Carlos Osorio.

FOTO | A pesar de que en Canadá el deporte por excelencia y el que arrastra a la mayoría de las masas es el Hockey sobre hielo, el fútbol empieza conquistar a buena parte de los ciudadanos del país de la Hoja de Mapple.

Foto: @estobarrera

FOTO | Como es una costumbre, el pueblo mexicano acompaña a su selección en cualquier ríncon del globo terráqueo y Vancouver, Canada, no es la excepción. Se esperan más de 20mil aztecas apoyando al Tri en el BC Place. Ya se vive un gran ambiente aún faltando algunas horas para el comienzo del encuentro.

Foto: @estobarrera

FOTO | La aficion mexicana todavía no logra digerir la eliminación en Brasi 2014 a manos de Holanda. Seguidores aztecas siguen recordando aquel penal de Arjen Robben que a su parecer, no debió concederse.

Foto: NBC Deportes

México ya realiza trabajos de activación bajo las órdenes del equipo de preparación física.

(Foto: @miseleccionmx)

La alegría y positivismo que vive la escuadra tricolor lucen en las redes sociales de los jugadores. Así lo demuestra Javier Aquino.

En un momento más les tendremos lo más importante previo al partido, así como las alineaciones del partido entre Canadá vs México. El juego comenzará en punto de las 20:08 horas.

David Edgar confía en emular los éxitos del combinado femenino de su nación, que ha venido cumpliendo regularmente con las altas expectativas del fútbol canadiense: “La selección masculina tiene que empezar a conseguir los mismos resultados, porque la base de aficionados está ahí”, insiste el mediocampista, de 28 años. “Avanzamos en la dirección correcta, pero tenemos que clasificarnos, no podemos quedarnos a las puertas nunca más”.

El BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, será la sede del encuentro del juego eliminatorio entre las selecciones de Canadá y México.

Atentos en el partido Canadá - México a Héctor Herrera, el mediocampista del Porto ha recuperado su nivel, y amenza con seguir haciendo trizas a los rivales, aportando todo ese talento en el medio sector del tricolor, y que su inteligencia y técnica servirá para abrir una dura defensiva canadiense.

Atentos en el México - Canadá a Julián de Guzmán, talentoso mediocampista que con su experiencia y trayectoria buscará comandar el centro y equilibrio del cuadro rojo, y quien pondrá esa cuota de talento a la hora de iniciar los ataques, así como será el primero en defender cuando se necesite.

Juan Carlos Osorio comenzó la rueda de prensa resaltando la importancia de jugar en un estadio lleno y de poder alcanzar los objetivos trazados previamente: “Como ya lo ha mencionado el señor Benito Floro, creo que jugar en un estadio lleno es muy importante para nosotros dentro de los objetivos que nos hemos trazado, afrontar estos dos partidos con la posibilidad de alcanzar la victoria y eso es lo que intentaremos hacer”.

La última victoria del Tricolor en suelo canadiense fue en 1993, cuando ambas selecciones se jugaban el boleto por el mundial de Estados Unidos 1994.

El último juego del 'TRI' en un juego de eliminatoria, fue el pasado 17 de noviembre del 2015, cuando visitaron la siempre complicada cancha del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, y que consiguieron el triunfo ante Honduras, 2 goles a 0. Con las anotaciones de Jesús 'Tecatito' Corona y Jürgen Damm.

Por su parte la Selección Mexicana goza de un gran momento, y se posicionan en el primer lugar del Grupo 1, con 6 unidades, y de ganar por lo menos 4 puntos en el duelo directo ante los canadienses, prácticamente asegurarían un lugar en la siguiente ronda.

El último juego eliminatorio de Canadá fue el pasado 17 de noviembre del 2015, cuando en su visita al Estadio Cuscatlán empató a 0 goles con su similar de El Salvador, y con ello sumó un punto para llegar a 4 y ubucarse en el segundo lugar del grupo 1.

La Selección de la hoja de maple llega con la nececidad de sumar puntos y aprovechar la localía, pues ahora más que nunca tienen en sus manos la posibilidad de meterse de lleno por uno de los dos boletos al hexagonal final de la Concacaf.

Bienvenidos a la retrasmisión del minuto a minuto del partido entre Canadá vs México, Partido eliminatorio rumbo a Rusia 2018. Desde el BC Place Stadium, Vancouver, Canadá. El juego comenzará en punto de la 20:08 horas.