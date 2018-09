Hasta el cielo, 'Chucho'

“Para llegar a ser algo que quieran ser, luchen por ello, no se den por vencidos a la primera, trabajen duro y gánenselo”. La mística del ecuatoriano siempre fue optimista, siempre daba lo mejor, siempre soñó en grande y siempre se empeñó en ser el mejor.

¿Cómo te vamos a olvidar 'Chucho'? Uno de los mejores extranjeros que ha arribado al país, que hizo estallar miles de gargantas, de afición santista, americanista y desde luego del pueblo ecuatoriano. Que se te reclamaron erratas frente al marco, claro que sí, que se te cuestionaba tu actitud egoísta de no pasar la bola a veces, es verdad, que tu ambición goleadora no siempre era lo mejor, es cierto, pero tú eras capaz de enmendar tus errores, de hacer que todos los espectadores se olvidaran de lo malo y te festejaran cada tanto, cada actuación.

Encaminaste a tu selección al último mundial, todos sabíamos que para ti era una meta, un gran anhelo, antes de partir, te encargaste de ser pieza clave en la eliminatorias sudamericanas hasta donde pudiste. Con sangre caliente, con potencia, carácter, soberbia, velocidad, contundencia, con esos alegres festejos, con bailes, cantos, con eso y más te ganaste a aficiones que te convirtieron en ídolo.

A mi no se me olvidan tus 10 goles para que Santos campeonara en el Clausura 2008, a mi no se me olvida que en tu regreso al fútbol mexicano en el 2010, después de haber probado suerte en Inglaterra, regresaste en excelente forma, encajaste nada más y nada menos que 16 dianas en tu torneo de regreso, tampoco se me olvida que Monterrey y Pumas eran tus clientes preferidos, mucho menos aquel 'hat-trick' que te mandaste ante Cruz Azul con la playera del América aquella tarde en el Azteca, tus 3 campeonatos de goleo consecutivos con los que emulabas a Enrique Borja y entrabas al librito de récords, los riñones que le imprimiste en los cuartos de final de vuelta frente a Pumas, sellando una semifinal más, tu último gol que fue en contra de Rayados en semifinales de vuelta, tu cobro de penal en la tanda ante Cruz Azul en ésa noche lluviosa, lo loco y efusivo que te pusiste cuando las 'Águilas' bordaban la estrella 11, ésa última vuelta olímpica que diste en el Coloso de Santa Úrusula con el trofeo en las manos, con tu jersey puesto al revés para que tu dorsal con la leyenda 'Chucho' y el número '11' se mostraran al frente y en tu pecho...

Después, decidiste marcharte a Qatar con el Jaish SC a pesar de que rumores te colocaban en el Atlético de Madrid, en Tottenham entre otros equipos europeos de élite, tal vez y sí, por dinero. Sucedió el hecho lamentable de tu fallecimiento que estremeció al mundo entero de éste deporte y al poco tiempo surgieron las dudas: ¿Qué hubiera pasado si mejor te hubieras decantado por el viejo continente? ¿Qué hubiera sido de Ecuador en el Mundial de Brasil contigo? ¿Y si hubieras permanecido en América? Las razones nunca se sabrán, lo que sí tenemos en mente es que tu historia quedó inconclusa, que aún faltaba por escribir con pluma y tinta fina mucho más.

Carrera profesional

Un día como hoy pero de 1986 nació Christian Rogelio Benítez Betancourt en Pichincha, Quito, es decir, que en la actualidad estaría cumpliendo 30 años. Su debut profesional se tomó en el año del 2004 con El Nacional de su natal país, estuvo ahí desde los 12 años, de 2004 a 2006 marcó 29 goles en 83 partidos, ganó las ligas del 2005, 2006 y con destacadas actuaciones en Copa Libertadores llamó la atención del continente.

Para el verano del 2007, Santos Laguna le puso el ojo y no dudó en ficharlo sin saber que terminaría como uno de los mejores anotadores en la historia del club. Logró congeniar una fabulosa mancuerna con Matías Vuoso, siendo una de las duplas más temidas del torneo mexicano, si su primera temporada fue apantallante, la segunda aún más, fue nombrado mejor jugador de la liga y de Ecuador, ganó el Clausura 2008 con Santos y todo esto lo catapultó hasta Europa.

Sueño europeo frustrado

Una última temporada de 10 dianas en México además de un rol importante en la Comarca lo llevaron hasta Inglaterra, un sueño que Christian tenía por cumplir. Fue el Birmingham quien fichó al artillero por una cifra de 9 millones de libras, pero desde su llegada hubieron problemas imprevistos que su nuevo club detectó en los exámenes médicos, existían problemas con su rodilla, por lo que el acuerdo con Santos tuvo que cambiar por dicha razón: el club pagaría una suma inicial de 2MDD con una opción para cancelar el acuerdo después del primer año, a partir de entonces la tasa podría aumentar, dependiendo de las apariciones y el éxito, a un récord del club 12.5 millones de dólares que es igual 7.7 millones de libras esterlinas. El jugador terminó por ser firmado el 7 de julio del 2009.

Su debut no tardó nada, fue en la primera jornada cuando entró de relevo para la segunda en el St. Andrews Stadium frente al Manchester United, los 'blues' cayeron por la mínima, el sudamericano pudo haber marcado pero le atajaron su intento. Su primera anotación llegó frente a Hull City con una gran actuación, otro gol a destacar y muy importante en su carrera se lo hizo al Liverpool en casa tras un fuerte testarazo para dejar el 2-2. El primer doblete lo marcó en la FA Cup ante el Everton en el Goodison Park con el que eliminó a 'toffees' y su director técnico, Alex McLeish lo elogió diciendo: "fueron dos goles con clase". Su cuota en el viejo continente finalizó con 4 dianas, después se supo que Birmingham nunca lo compró si no que fue un préstamo con opción a compraque desde luego no se hizo válido, por lo que tuvo que regresar a Santos Laguna sin pena ni gloria. Este hecho marcó a Benítez y él mismo se prometió volver a tomar revancha en Europa en unos años.

Retorno al balompié azteca

El fracaso en Europa en vez de afectarle al ecuatoriano, le sirvió y tomó más fuerza, regresó más maduro en todos los asapectos a su segunda etapa en México. Impresionante el nivel que tomó, apareció 'on fire' durante todo el torneo y con el equipo al hombre se encargó de hacerlos finalistas del Apertura 2010, realizó 16 celebraciones, pero Monterrey los derrotó en dicha final. El interés del Celtic de Glasgow de Escocia surgió, pero fue rechazado.

Para el Clausura 2011, tuvo un certamen triste, lleno de lesiones y por ende ausencias en buena cantidad de jornadas, a duras penas y pudo marcar 3 tantos.

Y sin importar ello, llegaron las 'Águilas' del América para tirar lo que sería un verdadero bombazo en el mercado de transferencias nacional, el 22 de mayo de 2011, los de Coapa hacían oficial el fichaje de Benítez por una cifra récord de 11MDD, la compra más cara de la historia en ese entonces.

Su inició lucía prometedor, en la jornada 1 del Apertura 2011 marcó su primer gol americanista ante Querétaro, su primer 'hat-trick' y tarde de ensueño en la Ciudad de México no tardó mucho, fue ante Atlas el 21 de agosto del mismo año que lo hizo para otorgar una goleada de 5-2, en su primer clásico frente a Chivas, también obtuvo el marcar a pesar de la derrota 1-3. Sinceramente, su primer torneo como azulcrema dejaba dudas, se esperaba más, sin embargo, optaron por mantenerlo y vaya que sería la mejor decisión. A partir de segundo torneo con los amarillos consiguió brillar y ya no bajó el nivel en su futuro, con un técnico nuevo como Miguel Herrera que lo consiguió explotar al máximo, llegando a un extremo en el que América tenía una 'Chuchodependencia', el equipo actuaba y le iba según como se encontrara de nivel el dorsal 11. Consiguió su campeonato de goleo con 14 dianas empatando con el charrúa Iván Alonso. Seis meses después volvió a ganarlo pero ahora con 11 tantos, empatando nuevamente, pero esta vez con el chileno Esteban Paredes. El Clausura 2013 será sin duda el más memorable, levantó el trofeo número 11 de la institución, con una emotiva final y sellando su tricampeonato de goleo con 12 anotaciones.

Con Santos Laguna dejó registradas 51 dianas, mientras que con América 52, teniendo una media goleadora de 0.65, su carrera finalizó con 300 goles en total. Christian 'Chucho' Benítez dejó huella en dos países y no existe duda que te extrañamos goleador. Fueron estas palabras con las que que se despidió del club como americanista: "Quiero agradecer al club por permitirme salir, buscar otra vida por acá en este medio, en otra ciudad, en este nuevo equipo. Agradezco a cada uno de mis compañeros porque me ayudaron a hacer cada gol, cada jugada. Al aficionado del club, que la verdad me hizo vivir momentos muy buenos, tengo que agradecerles yo, mi familia, el trato que me dieron desde que llegué, porque cuando estuve mal me ayudaron siempre a levantarme”. Y es aquí cuando te das cuenta que un campeón nunca se va.