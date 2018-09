110 años de historia

Gracias a Edgar Everaert, y con la ayuda de Calixto Gas, el día de hoy se cumplen 110 años de la creación de Chivas, el 08 de mayo de 1906 se fundó el Club de los rojiblancos. En esa fecha nació oficialmente uno de los mejores equipos de México, quienes desde sus inicios y hasta la fecha han destacado por sus logros.

En un inicio, por muy poco tiempo el equipo llevaba el nombre de ‘Unión Football Club’, eso cambio al querer agradar más a la afición, por lo cual en el año 1908 se decidió utilizar el nombre de la ciudad donde jugaban de locales, Guadalajara. Posteriormente, se adoptó el sobrenombre de ‘Chivas’ debido a un comentario del periodista Reinaldo Martín del Campo, quien insinuó que los jugadores parecían “Chivas locas, brinconas”, fue así como en 1948 surgió ese apodo con el cual hoy en día llamamos normalmente a la escuadra.

El equipo rojiblanco, quienes utilizan dichos colores haciendo honor a la bandera de Francia debido a la nacionalidad de algunos de sus fundadores, ha destacado por ser el único equipo que solo tiene jugadores mexicanos, esto ya es parte de su tradición. Pese al bajo desempeño por el cual se había pasado en los últimos torneos, la afición seguía queriendo respetar esa tradición que tanto los distingue. Se jugara bien o mal, sería solo con mexicanos, para ellos no se necesita más que el talento del país.

Cómo olvidar la época del ‘Campeonísimo’, entre los años 1956-1965 donde el conjunto, del ahora dueño Jorge Vergara, se ganó ese nombre debido a la cantidad de títulos tanto nacionales como internacionales que habían logrado conseguir. Todo a base de esfuerzo, perseverancia y pasión. Esos fueron los años más valiosos en la historia de Chivas. Los seguidores del Guadalajara tienen en sus memorias esos años y no pierden la esperanza en que algún día las cosas serán igual o mejor que en ese entonces.

Han escrito una gran historia en el fútbol mexicano, logrando conquistar múltiples triunfos. El ‘Rebaño Sagrado’ nos ha regalado futbolistas de enorme calidad desde sus inicios y hasta la fecha. Nos ha demostrado que no es necesario contar con la ayuda de futbolistas extranjeros para brindar buen juego, también nos han mostrado lo perseverantes que pueden ser, cuando todos los daban por perdidos demostraron que en este equipo el miedo no existe. Solo era cuestión de tener paciencia. Las Chivas Rayadas de Guadalajara son capaces de dar mucho y poco a poco seguirán demostrando que su historia no ha acabado.

¡Felices 110 años!