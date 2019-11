León le pega a Monarcas por primera vez en la campaña y obtiene el pase a Semifinales

Gracias amigos y seguidores de VAVEL.com por seguir el minuto a minuto del juego entre León y Monarcas Morelia. En un momento tenemos la crónica del partido. Sigue este y mñás juegos a través de VAVEL México.

FINAL| Acaba el juego en la cancha del Estadio León con el parcial: León 4-1 Monarcas Morelia. Global: León 5-2 Monarcas Morelia.

GOL| Queda un esférico rebotado, al que Millar le entra de aire y el disparo sale pegado al poste izquierdo.

88' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Monarcas! Gran gesto técnico de Rodrigo Millar para descontar.

GOL| Contraflijo bien armado por el cuadro local, Elías sirve al movimiento de Montes y el 'Chapo' define luego de quitarse a Rodríguez.

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de León! Luis Montes de nueva cuenta para aumentar más la goleada.

81' Tiro potente de Velázquez que saca William y se marca fuera de lugar cuando un 'Rojiamarillo' se disponía a rematar.

79' Jorge Zárate aprovecha la comodidad afuera del área para sacar unimpacto que no lleva dirección de arco, no baja los brazos aún Morelia.

78' Queda lesionado Jefferson Cuero trás el contacto con Rocha, luego de su recorte al centro.

76' Cuero se lleva a Magallón por velocidad, entra al área, cae y el arbitro dice que no existe contacto, saque de meta para los locales.

74' Rocha recibe con libertad en el área, centra para Boselli, pero bien el accionar defensivo de Morelia.

73' Otro cambio de León, ahora González entra en el lugar de Burdisso.

70' Cambio de León Magallón entra por Cuevas.

69' serie de rebotes en el área esperalda que termina con una falta ofensiva sobre Burdisso.

68' Amonestación para Burdisso por detener el contragolpe de Cuero y posteriormente pintan de amarillo a Velázquez por alegar con él.

65' ¡Felipe Rodríguez evita el cuarto! Llega León con espacios al área y en un disparo que sale por el segundo poste, aparecen los reflejos del michoacano.

63' Cambio deMorelia, Loboa sale y el que entra es Rodolfo Vilchis.

GOL| Gran mérito de Cuevas, quien compite por el balón, se quita al arquero y pese a que se alarga el esférico de más, sirve a Elías, que con espacio define con un disparo potente.

60' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de León! Elías Hernández pone el tercero en lo que ya es una goleada sobre Morelia.

57' Zárate hace una gran individualidad en el área, pisando la pelota y se acomoda a su pierna izquierda, pero en el centro se marca una falta ofensiva de Loboa.

56' Pelota abierta para Pérez, quien no controla bien yregala un saque de manos para León.

55' Cambio de Monarcas, Christian Pellerano sale para que en su lugar juegue Jorge Zárate.

51' Se marca un fuera de juego cuando daba la impresión de estar cerca el tercero felino.

49' Quedaba resentido Mauro Boselli luego de una aparente lesión.

48' Servicio corto para Vázquez, quien remata como viene y el balón va por un costado.

46' Cambio de Monarcas, Sale Rey y el que entra es Pablo Velázquez.

GOL| Gran serie de paredes entre Montes y Boselli, quien queda con espacio y define pegado al poste para dejar sin oportunidad a Felipre Rodríguez.

46' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de León! Agarran dormida a la defensa moreliana y Boselli pone el segundo.

46' Mueven los locales y arranca la parte complementaria en la cancha del Estadio León.

MT| Se termina la primera parte en la cancha del Estadio León con el parcial: León 1-0 Monarcas Morelia. Marcador global: León 2-1 Monarcas Morelia.

43' Error michoacano en la salida que no es aprovechado por Elías Hernández al tardar en servir la pelota.

42' ¡William en el fondo! El meta felino saca el disparo potente de Carlos Morales en el Tiro Libre.

40' Cambio de León, Cuevas entra para sustituir a Burbano.

39' Aldo Rocha se quita a Juan Pablo Rodríguez, encuentra un espacio y su disparo no lleva tanto peligro como para alterar al arquero 'Rojiamarillo'.

37' Monarcas toma el control de la redonda e intenta armar una jugada desde atrás.

35' Peineta ahora en el área de León y Erpen no consigue dar buena dirección a la pelota.

GOL| Centro a primer palo que es peinado por Novaretti y queda para un solitario Luis Montes que solo empuja a las redes para poner arriba a 'La Fiera'.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de León! Luis Montes pone el primero y hace su segundo de la serie.

31' Centro de Hernández para Luis Montes que es bien cortado por Emanuel Loeschbor.

29' Burbano intenta desde una larga distancia y su envío no lleva dirección de puerta.

27' Jefferson Cuero se proyecta a velocidad luego de recibir el balón de Loboa y es detenido con una falta.

24' Carlos Morales barre para evitar el contragolpe rival, recupera el esférico y saca un iro que va a las manos de William.

22' Par de servicios de Enrique Pérez que no consiguen generar peligro, el primero fue rechazado y el segundo pasó de largo el área.

20' Infracción sobre Mauro Boselli luego de quitarse a dos rivales.

17' cuero con un servicio para Rey que va muy largo y sale por la línea de fondo, pese a los intentos de Loboa por evitar esto.

15' Elías termina una jugada ofensiva con un tiro que va con poca potencia y nada de colocación, sigue proponiendo el equipo local.

14' Velarde encara a velocidad, deja la pelota para Boselli y se pierde la jugada cuando el delantero duda en sacar un disparo.

13' Loboa quiere salir en velocidad, trata de quitarse a Aldo Rocha y éste le comete una falta.

11' Los pupilos de Ernqieu Meza mueven el esférico con la esperanza de calmar el ritmo de las acciones.

10' Toque de Hernández para Montes, quien logra sacar un disparo forzado que no inquieta a Felipe Rodríguez.

9' Pase con espacio a Fernando Navarro, quien intenta ponerle el balón a Boselli y no logra contactar el atacante 'Esmeralda'.

8' Velarde pone un centro pasado después de recibir por parte de Hernández.

6' ¡Felipe Rodríguez evita el primero de León! Auto pase de Elías Hernández y su tiro a poste contrario se encuentra con la mano del guardameta michoacano que salva a su equipo.

4' Muerde Monarcas desde la salida, roba en una ocasión y estuvo cerca de encontrar espacio en una segunda acción.

2' Pellerano recibe solo a segundo palo, se complica en la recepción y ante la presión no puede darle buena dirección al disparo.

1' Impacto lejano de Luis Gabriel Rey que se estrella en un adversario y ya hay balón parado en favor de Morelia.

0' ¡Mueve Monarcas y arranca el partido en la cancha del Estadio León!

Culmina el momento protocolario, el juego está a punto de arrancar.

Ambos equipos ya saltan al terreno de juego para dar inicio a la ceremonia de protocolo.

Para los Morelianos ganar puede servir, pero con solo un gol puede no ser suficiente y para pasar mínimo debería forzar el empate a dos tantos o más.

Cabe destacar que el empate a cero o la victoria le da el boleto a la siguiente etapa.

León se llevó un gol de visitante que si bien es una buena ventaja a favor, puede ser engañoso e insuficiente si recibe tantos el día de hoy.

Monarcas ocupa una victoria el día de hoy y en el semestre no ha sabido hacer otra cosa en en Estadio León.

Por su parte, el local se plantará con: Yarbrough, Burdisso, Novaretti, Montes, Rocha, Boselli, Velarde, Navarro, Hernández, Vázquez y Burbano.

El cuadro visitante saldrá al terreno de juego con: Carlos Rodríguez, Erpen, Morales, Pellerano, Millar, Rey, Pérez, Loeschbor, Juan Rodríguez, Loboa y Cuero.

La clave del juego fueron las jugadas accidentadas; un rebote de nueva cuenta y de forma literal, le dio el triunfo a los de Meza, en un recentro de Rey que se estrelló en la pierna de Alejandro Gagliardi. Dieron vuelta al juego y en ese momento al panorama vivido en ese entonces.

Cuando se veía cerca que se agrandara la ventaja para el combinado local, llegó la igualada monarca por conducto de Rodrigo Millar, empalmando un esférico rebotado en compañía de Zárate, para batir el marco de ‘La Fiera’ y poner el 1-1.

Uno de los hombres más importantes hoy en día para el cuadro purépecha, fue el culpable de la ventaja de León aquel cotejo. Facundo Erpen falló en la técnica al momento de rechazar un centro de Juan Cuevas, rebanó y el esférico fue a dar a las redes del arco de Felipe Rodríguez.

Otro punto de referencia, que termina de refutar la sentencia del dominio moreliano en el Estadio León, es el enfrentamiento en Liga, los ‘Rojiamarillos’ se impusieron por 1-2 luego de ir cayendo gracias a una jugada accidental, como accidental fue su victoria.

Ésta es la clase de partidos que la gente espera, Cuero regalara más seguido, puesto que después de un pase elevado de Sansores, volvió a dar un pase que dejó ahora a Rodolfo Vilchis con la necesidad de solo empujar la redonda a las redes. 1-4 fue el resultado que le dio a Monarcas el consuelo de llevarse la última llave de su grupo.

De nuevo, Jefferson Cuero fue vital en el ataque, encarando al centro y sacando un disparo potente que en el rebote fue rematado por Sansores, para hacer su doblete y el 1-3 parcial que daba tintes de una potencial goleada.

Una vez más Cuero fue quien asistió en el tanto moreliano, sirviendo raso para Gagliardi a primer palo y su definición a primer palo tomó por sorpresa a toda la zaga de León. 1-2 ya lo ganaba El ‘Equipo de la Fuerza’.

Cortesía del propio Sansores llegaría el empate, luego de que éste se barriera sobre Juan Cuevas, impidiéndole continuar con el balón en el área y ya en el cobro fue el mismo Cuevas quien cobro de manera efectiva la pena máxima.

Ya en la Vuelta de un pelotazo largo nació la oportunidad para que Jefferson Cuero hiciera gala de su velocidad y centrara a la llegada de Miguel Sansores, quien definiría en el segundo poste, haciendo el 0-1 parcial.

Monardcas Morelia ya se encuentra en camino al Estadio León para pelear por su pase a Semifinales del Clausura 2016.

Monarcas dejó escapar la ventaja numérica y Leonel López sentenció el 3-3 luego de un recorte en el área que posteriormente sirvió para una correcta definición.

Un pase por elevación en el área bastó para que Rodolfo Vilchis quedara solo y definiera a la salida del meta rival y colocara de nueva cuenta ventaja parcial para los suyos.

La respuesta felina apareció rápido, pues con un Tiro Libre de Juan Cuevas, la gente del ‘Coloso del Quinceo’ presenció un 2-2 entretenido en la primera parte.

Alejandro Gagliardi, que poco ha podido hacer desde su llegada, sería el encargado de convertir para la voltereta momentánea, con un punterazo salido de un rebote en la defensa que fue a dar al fondo de las redes.

Armando Zamorano fue el encargado de igualar, luego de una serie de fintas que culminó con un disparo al ángulo superior derecho del arquero ‘Esmeralda’.

Apenas con 10 minutos de haber iniciado el cotejo de Ida, Ibarra sirvió para que el balón pasara por toda el área y fuera definida por Jorge Enríquez en la Ida.

La Copa Corona MX también fue escenario de una rivalidad entre ellos. Los pupilos de Enrique Meza y Luis Fernando Tena se encontraron ya sin posibilidades de calificar, en la última llave de la etapa de grupos, con un 3-3 en Morelia y para la Vuelta, los visitantes se impusieron por 1-4.

Algunos aficionados de Monarcas Morelia ya esperan al equipo afuera del hotel de concentración.

Precisamente en un duelo contra el rival con el que hoy se juega la vida, el cuadro local tuvo una de las peores asistencias de la campaña, cuando alcanzó 15 mil 465 espectadores.

De ser uno de los 5 equipos que más gente metía en su estadio, León ha pasado a ser el lugar 18 de asistencia en los inmuebles en toda la Liga, la afición ha dejado de asistir al Nou Camp.

Pese a que se esperaba que por ser etapa de Cuartos de Final los boletos iban a termina en cuestión de horas, a poco del arranque del juego la respuesta ha sido poca por parte de la afición felina.

Justo en el momento que parecía, podía llegar el segundo de los visitantes, apareció el criticado Loboa, quien luego de pescar un rebote, encaró y sacó un impacto que alcanzó a botar y complicó al portero ‘Esmeralda’, dejando un rebote bien aprovechado por Christian Pellerano para poner los cartones iguales.

Luis Montes tenía tiempo sin dar su mejor versión, pero jugó bajo la esperanza de hacer diferencia y lo consiguió, luego un desborde de Burbano, quien sirvió para Vázquez, quien contactó con Montes al área, aprovechando un hueco en la defensa, mismo que definió a media vuelta para estrenar el tanteador en el ‘Coloso del Quinceo’.

El antecedente directo que nos lleva a este partido es el empate 1-1 que tuvieron en el Estadio Morelos entre semana, ambos cuadros salieron con la encomienda de encontrar el mejor resultado para su causa y parece que fueron los hombres de Luis Fernando Tena quienes sacaron el mayor provecho, sin embargo, nada está definido aún.

Por su parte, la sub 17 de Monarcas Morelia también perdió en la primera fase de la Liguilla, luego de sacar un empate de 1-1 en la visita ante Atlas, la escuadra michoacana juvenil fue vencida por 1-2, sellando un global de 3-2 en favor de los oponentes.

La sub 20 de León perdió por 2-3 en casa contra Querétaro. Considerando que en la ida habían caído por 1-0, esto los deja fuera de los Cuartos de Final con un global de 4-2.

Temprano en el día vieron actividad las categorías inferiores de ambos, con resultados que no son aplaudibles ni los esperados por la institución, también tomando en cuenta que se trata de edades diferentes.

Uno de los jugadores que pueden marcar la diferencia el día de hoy es Maximiliano Moralez, quien no pudo hacer el viaje para el primer juego, pero en el segundo puede ser findamental.

Monarcas Morelia ha tenido un registro singular de visitante, siendo una buena fuente de puntos y teniendo en cuenta que su última victora ante los felinos fue en el Nou Camp.

En terminos generales, el cuadro 'Esmeralda' luce mentalizado a sacar el triunfo en su cancha, ante su gente, pese a saber que no se enfrentan a un equipo accesible.

A su vez, el arquero del León, comentó un poco sobre la jugada que le dio el empate al cuadro michoacano.

“Bota alta y no puedo sujetarla, para mi mala fortuna, queda el rebote favorable para Morelia y ellos atentos a aprovecharla”.

En medio de todo lo acontecido en el juego, para William Yarbrough lo más destacable es la anotación conseguida por Luis Montes, que les deja una cierta ventaja para el juego de hoy.

“Creo que en términos generales habíamos hecho un buen partido, era importante hacer un gol de visitante, nos sirve un poco para la vuelta”.

En materia del partido, reconoció que se trata de un rival que ya los ha vencido en casa y puesto a que es matar o morir, por lo que tendrán que desempeñar el mejor fútbol posible.

"No va a haber otro partido, es ganar o ganar. Morelia siempre se ha complicado, acá vino a ganarnos, entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo”.

Quien puede presumir el haberse enfundado ya con ambos colores es Elías Hernández, quien comentó que son sentimientos distintos por su paso en cada institución.

"Son situaciones diferentes. Por Morelia tengo un cariño especial porque de ahí salí y eso te marca de alguna manera, pero en León conseguí dos títulos importantísimos y la gente me da mucho cariño, cada club me ha dejado esa marca".

En términos generales, el cuadro visitante Monarcas Morelia, sabe que no tiene un rival a modo en frente, pero hay esperanzas grupales por hacer un buen juego y mantener los sueños de levantar el campeonato.

A su vez, elogió la labor del guardameta felino, pese a que un error suyo fue precisamente la clave para poner la paridad final al resultado:

"William (Yarbrough) es un gran portero. Nosotros intentamos con disparos y no sabemos si en algún momento el arquero cometa un error".

Otro que admite la complejidad del adversario es Eisner Loboa, quien mencionó que se trata de una ofensiva de cuidado, ante lo que aconsejó salir enfocados todo el compromiso.

"Sabemos que es un gran equipo, venimos a hacer lo nuestro. Ellos tienen un ataque poderoso pero nosotros tenemos que salir concentrados los 90 minutos".

Asimismo, admitió sentirse insatisfecho por la oportunidad que dejó escapar en el Estadio Morelos, no obstante confía en que pueden crear un juego que les permita avanzar a las Semifinales.

“Tuve una oportunidad frente al marco, pegó en lo anímico, pero hay que levantar la cabeza. Ya demostramos en la fase regular que podemos hacer buen futbol y lo repetiremos en León”.

Para Jorge Zárate, Monarcas ha sido Infravalorado y a su parecer, el equipo tiene lo necesario como para pensar en llegar a la siguiente fase de la Liguilla.

“Nos han menospreciado, pero hombre por hombre tenemos un gran plantel. Tenemos un DT muy experimentado en finales. Nos vemos en semifinal, vamos por la victoria a León”

Para él las complicaciones para no lograr sacar la victoria, se debieron en su mayoría a que supieron jugarles, cerrando bien las salidas y dando gala del conocimiento que tienen sobre el estilo de juego que manejan, no obstante, alegó que no hay tiempo de pensar en eso, sino en hacer un buen juego en el Estadio León.

“Nos presionaron bien desde la salida, nosotros por el hecho de salir jugando, que es una característica de nuestro equipo, nos vimos muy encimados, ahora hay que pensar en hacer una buena vuelta y tratar de sacar adelante la llave”.

Respecto al encuentro, Pablo Velázquez aseguró estar consciente de complicación del rival desde un inicio, no obstante, solo necesitan de la victpria y según menioncó, son firmes creyentes de poder consegurla.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival difícil, que trata bien la pelota, pero seguimos empatados, tienen una ligera ventaja por cómo clasificamos, pero estamos conscientes de que tenemos que ganar el partido para poder avanzar, creemos que podemos lograrlo".





Sobre su gol y el pase a la siguiente fase, no le da mucha importancia, él ve el juego partido a partido y cree que se debe de enfrentar a Monarcas con mucho cuidado, por eso cuando se le preguntó si creía que la eliminatoria ya estaba cerrada o si Morelia era un rival a modo, no dudó en afirmar que aún no se ha escrito nada.

"La verdad es que estoy en buen nivel, igual el gol sirve nada más para tratar de pasar a la siguiente ronda, no lo veo como algo más. Esperemos tratar de cerrar bien en casa (…) No la verdad que no, un partido muy parejo y sabíamos que así iba a ser. Sabemos que el partido está para los dos allá”

Quizá el que más ve la peligrosidad de Monarcas es el autor del gol, Luis Montes quien afirma que Morelia dominó el encuentro, su gol, al igual que lo piensa Rodríguez, cayó por una oportunidad que les dio el local, por lo que no cree que se deba dar por muerto al rival.

“Era lo que esperábamos, ellos con el control de un poco la pelota, nosotros tratamos de quitársela y sobre todo que tuvimos oportunidades de gol y por ahí no las concretamos bien”.

Al igual que su técnico el ‘Chispa’ cree que tienen que salir a matar a los jugadores de Monarcas en su casa, para ellos Morelia es un rival que no se debe dejar respirar y se debe exterminar hasta el último momento, pues saben que pueden tener el potencial y la experiencia para sacarles la serie en casa.

“Hay que salir a buscar el resultado, no podemos escatimar, no podemos pensar que tenemos un resultado favorable, tenemos que mostrar el máximo potencial en casa”

Efraín Velarde fue otro de los que habló por parte de la ‘Fiera’, nos comentó que ellos hubieran querido sacar un resultado más favorable pero aunque no están contentos con el marcador saben que tiene ventaja. No obstante, también cree que aún no se ha escrito nada, necesitarán trabajar si quieren sacarle el resultado a Morelia.

“Hubiéramos querido algo más, hubo un momento donde teníamos el control del partido y el momento anímico que no pudimos aprovechar, pero Morelia es un rival de mucho oficio y también juega muy bien. Nada para nadie, el gol de visita es importante pero hay que seguir trabajando la serie”

Elías sabe que su ex equipo no debe ser subestimado, de lo contrario podría ser un verdadero dolor de cabeza, pues aprovecha cada oportunidad que tiene al frente y su única desventaja es el último pase, pero si sus delanteros salen conectados este día en León podrían volverse una verdaderas pesadillas.

"Hay que hacer un partido muy inteligente, obviamente no será fácil. Tenemos una ventaja, pero si no se aprovecha, Morelia es un gran equipo y puede aprovechar las oportunidades; estamos de local ante nuestra gente y eso lo tenemos que hacer valer"

Por su parte, Elías Hernández pidió más concentración a su cuadro pues, al igual que el ‘Chato’, piensa que el gol llegó más por un descuido de León que por una jugada colectiva de Monarcas, situación que le puede costar caro a la ‘Fiera’ si le da oportunidad a Rey o Velázquez de marcar un tanto.

"Hay que estar más concentrados los noventa minutos, teníamos el partido controlado y en un descuido nos hacen el gol, ahora no tenemos que dar ventajas al equipo rival porque sabemos que es peligroso"





El 'Chato' salió molesto del encuentro, para él el objetivo era ganar, pero no se pudo, por lo que no se llega a la meta. No obstante, el Rodríguez ve que también tuvieron suerte que León no saliera en su mejor momento, pues los deja con al oportunidad de sacarles la victoria en la vuelta.

“Nosotros queríamos ganar, sobre todo venir a hacer las cosas como las veníamos haciendo, el equipo no fue el mismo, no tuvimos la misma posesión, pero afortunadamente ellos también no se encontraron en su mejor forma y no concretaron los errores que nosotros cometimos”

Juan Pablo Rodriguez tambén dio su punto de vista del encuentro, a diferencia de algunos analistas el 'Chato' afirma que el gol de Montes cae más por un error de la defensa michoacana que por la habilidad del ataque de León, por lo que precisa concentración para el juego de vuelta. Este punto de vista deja mucho que decir en el juego de vuelta pues deja abierta la serie con oportunidades para ambos equipos apesar del gol.

“Creo que las liguillas son así, debemos ser precavidos en la zona defensiva, ellos cuentan con la ventaja del empate a un gol, pero también tenemos que salir a ganar, pero con mucho cuidado porque es un equipo que juega bien, que tiene movilidad y que sin duda tiene gente de peligro, así es que para mí la serie está abierta para cualquier lado, así es que esperemos trabajar ahora y después plantear bien el partido”.

Al respecto de estas declaraciones, habrá que recordar que una de la carenciaa de Monarcas durante todo el torneo ha sido el gol, esto debido a que no terminaron de tener la contundencia ante el marco, de ahí que sus victorias hayan sido de último minuto en casi todos los encuentro. En esta ocasión Morelia tuvo menos oportunidades para sacar el resultado, no obstante, también desperdició jugadas.

'Pelle' también afirmó que lo que habrá que corregir en el juego de vuelta sera la precisión, pues Monarcas tuvo oportunidades que no supo contretar y de ahí que terminó por no hacer más daño en el marcador.

“Precisión, creo que estuvimos muy imprecisos, en balones muy fáciles nos hemos equivocado, la cancha estaba muy difícil, muy rápida, y creo que esa es la base nuestra, el control de la pelota, el dominio, y creo que al haber estado equivocándonos bastante seguido hizo que no pudiéramos dominar el partido de la manera que queríamos”.

Otro que habló para las cámaras fue Pellerano, quien declaró que aunque León tiene ventaja en su casa y con el marcador empatado a un tanto, Monarcas irá a ganar el partido sí o sí por lo que su objetivo es simplemente avanzar.

“La serie está todavía abierta y bueno, con la frente bien alta y con las mejores intenciones para ir a ganar el partido a León. Tienen la ventaja de la posición, del gol, pero si nosotros le ganamos como ya le ganamos la liga, vamos a pasar nosotros"

Por último, Tena declaró que en León las cosas serán diferentes, en su casa buscarán atacar a matar contra Morelia, el 'Flaco' buscará hacer daño y aprovechar la localía desde el principio tirado al frente, situación que promete una gran espectáculo pues Monarcas también tendrá que ir tirado todo al frente si desea avanzar en la serie.

"Allá tenemos que atacar, sabemos que el equipo tiene esa vocación desde hace muchos años, tenemos que irnos hacia adelante corriendo los riesgos necesarios. Hay que atacar más consistentemente, nuestro equipo es fuerte y así lo sentimos, siempre tenemos muchas llegadas y no vamos a cambiar"

El 'Flaco' sabía que era muy importante ahcer gol en Michoacán, por lo que se concentró en eso. Ante la interrogante de que si creía que el partido había tenido la calidad de la Liguilla, Tena afirmó que sí, no obstante, para algunos analistas del deporte y afición de León, el juego de uno y otro en Morelia no fue lo que esperaba.

"Era importante anotar por lo menos uno, sabíamos que teníamos que anotar de visitantes. Nuestro equipo se ha vuelto sólido, tuvimos dos opciones claras y no se dieron. Me parece que el empate fue justo y qué bueno que hubo goles, fue un partido de Liguilla, no tanto por lo espectacular sino porque nadie quiere regalar nada".

Por su parte, Tena también habló luego de concluido el juego, muy a su estilo se fue satisfecho por el marcador, en primer lugar tomando en cuenta la racha positiva que traía a cuestas Monarcas y luego por el empate a un tanto que le es de más ayuda para su equipo.

"Nos vamos bien en términos generales. Creo que el resultado es bueno, el trámite fue muy duro, muy intenso; un juego de Liguilla, no tanto espectacular, pero nadie regala metros. En general hicimos un buen partido, Morelia también y la serie queda abierta. Tomando en cuenta lo difícil de esta plaza y la racha de Morelia, es un buen resultado"

Ya para finalizar, Meza hizo un análisis del juego de Tena con el León y nos dio muestras de las posibles armas que podría utilizar para poder sacar la victoria en tierras esmeraldas.

“A partir del manejo de juego se puede ampliar el volumen, los 3 de adelante y el medio campo de León es muy peligroso, hay que tratar de llegar a la zona para terminar jugadas, porque hay ocasiones en que el rival recupera la pelota y se convierte en contragolpe”.

Meza también habló de una situación que sorprendió a propios y a extraños de la 'monarquía', la ausencia de Rodrigo Millar incluso del terreno de juego, ante lo que el profe comentó que el 'Chino' sufrió de un dolor previo al juego por lo que mejor lo guardó para tenerlo al cien por ciento para la vuelta en Léon. El día de ayer la dirección de prensa de Monarcas nos confirmó que Millar viajó listo para jugar.

“Millar se volvió a resentir, no es grave pero preferimos guardarlo, estamos igual que si fuera 0 a 0, entonces realmente el 1 a 1 no es definitivo y tenemos que mejorar porque no fue buena nuestra actuación el día de hoy”.

Luego del juego de ida, el Profe. Meza habló ante los medios y como primero comentario declaró que el equipo pasó por problemáticas para adaptarse al terreno de juego, situación que afectó también a León, pues un disparo de la 'Fiera' se estrelló en el poste justo por un tope en el terreno de juego.

“Daba la impresión de que el equipo no lograba adaptarse a la cancha, estaba muy rápida, perdimos muchos balones, nos precipitábamos demasiado, en el segundo tiempo hicimos mejor las cosas”

Tres años tuvieron que pasar para que Monarcas volviera a una serie de Liguilla, precisamente contra su último rival, León, pero para que en esta ocasión las cosas vayan por otro camino para el cuadro purépecha se trendrá que triunfar en la casa de la 'Fiera', o empatar a un de al menos 2-2, con los que el gol de visitante le de el pase a Morelia. Si llegase el momento en que los 'Canarios' hicieran dos tantos, las cosas se complicarían para los esmeraldas pues tendrías que hacer mínimo tres tantos para pasar.

Ya con el boleto en la bolsa y sin Burbano en al cancha paracería como si todo estuviera puesto para que Monarcas al menos pusiera un tanto por orgullo en el marcador, pero ni el ingreso de Éver Guzmán pudo cuajar el milagro, al contrario, el 'Gallo' Vázquez encontró los espacios para meter el cuarto y liquidar la serie con una gran motivación para el León.

La desesperación se comenzó a ser evidente para los muchachos del profe. Bustos, lo que el partido se tornó ríspido y las faltas comenzaron a salir. Por esta razón Gustavo Matosas sacó a su mejor hombre del terreno de juego y mandó a las regadersas a Burbano, obviamente guardándolo para la siguiente etapa de la eliminatoria.

El tercero una vez más nació de los pies de Burbano quien esta convertido en una verdadera locomotora y desde la esquina metió un centro cerrado que nadie de la legió 'canaria' pudo despejar, de inmediato aprovechó para Britos empuja y terminar de formar la tumba de Monarcas.

Un cuarto de hora después de nueva cuenta el colombiano rompió la defensa michoacana para crear un hueco y darle un pase milimétrico a Boselli que sin piedad acribilló a Vilar, al arranque del segundo tiempo.

El nativo de Caloto, Colombia, corrió la milla desde el primer segundo de juego, saliendo al campo complétamente conectado y ese estado le dio recompensas rápidas pues apenas al 27' ya había puesto el primero para los de la 'fiera'.

En la vuelta, la serie gustaba para que tuviera minutos de angustia hasta el 90, pero las cosas pasaron rápida y estridentemente para los michoacanos que no pudieron parar a una locomotora completamente encendida llamada Hernán Darío Burbano.

Para el segundo tiempo el otrora técnico de Monarcas, Carlos Bustos, le dio la oportunidad al canterano Éver Guzmán de entrar al campo, situación que fue muy favorable para los locales, ya que en dos ocasiones Éver empalmó al marco de Yarbrough empatando el marcador a tres tantos.

La última vez que Monarcas y León se vieron en Liguilla, los michoacanos empataron a tres en casa para la ida. El marcador lo abrió también Luis Montes para que después Boselli pusiera el 2-0 para la escuadra de verde. Morelia respondío con Jefferson Montero que puso el descuento para los Michoacanos, pero antes de irse al descanso Elías puso el 1-3 para la visita.

Esto debido a que León tiene dos opciones para avanzar en la serie, la primera es un empate a ceros o a un tanto le daría el pase a la siguiente fase debido a su mejor posición en la tabla y al gol de visitante. El triunfo por cualquier marcador también le daría el pase al equipo de Tena.

Monarcas llega a la cancha del estadio felino con la encomienda de ganar sí o sí, pues en su casa no pudieron sacar ventaja, el resultado 1-1 fue el que menos esperaban nos momios pero le da una amplia ventaja a los de la ciudad donde la vida no vale nada.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del León - Morelia hoy en VAVEL, además de la más reciente información que surja desde el Estadio León. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Aquel empate en el Estadio Morelos del pasado miércoles es el último encuentro disputado entre ambos, deja al León con una pequeña ventaja, pero Monarcas Morelia puede salir a intentar llevarse el partido en vista de que siguen igualados y con que hagan mover las redes allá, la situación cambia de forma radical.

Del otro lado, Juan Pablo Rodríguez, explicó que desde su percepción, la eliminatoria todavía se encuentra en posibilidades para cualquiera: “Para mí la serie está abierta para cualquier lado".

Durante el transcurso de los días, Luis Montes, elemento ‘Esmeralda’, manifestó que para él no fue ninguna sorpresa el trámite del juego de ida: “Era lo que esperábamos, ellos con el control de un poco la pelota, nosotros tratamos de quitársela”.

El Estadio León es la aduana en donde León y Monarcas Morelia chocarán en busca de un boleto a Semifinales, tiene capacidad para 28, 943 y por las circunstancias se espera una buena participación de la gente.

Monarcas Morelia no presenta por el momento bajas importantes para disputar la vuelta en contra de los felinos, por ende esperan salir con lo mejor para buscar su pase a la siguiente ronda.

Las bajas de Velarde, Maximiliano Moralez, junto con Jorge Enríquez, le generaron problemas a Luis Fernando Tena y que sean aún duda para jugar le complica un tanto el panorama a ‘La fiera’.

Atentos en el partido León - Morelia a: Luis Gabriel Rey. Si bien no ha sido titular en los últimos cotejos, es alguien experimentado en etapas eliminatorias, rentable como referencia en punta y que entrando de cambio, en algún pelotazo largo, es capaz de rematar o servir de poste para conseguir anotaciones importantes en el Nou Camp.

Atentos en el juego León - Morelia a: Mauro Boselli. En casa y con la gente apoyando, el ambiente parece ideal para que León llene de centros el área michoacana y el encargado de definir debería ser el que ya se encuentra como uno de los goleadores históricos del club.

Respecto a la misma situación, Enrique Meza, entrenador de los morelianos, señaló los aspectos que influyeron para no poder sacar la victoria de locales: “No tuvimos un buen volumen de juego, mismo que ya habíamos conseguido”.

Luego del empate obtenido en la capital michoacana, Luis Fernando Tena, estratega de León, aseguró que se llevaron un buen resultado a casa: “Tomando en cuenta lo difícil de esta plaza y la racha de Morelia, es un buen resultado".

En la Jornada 12 de la Temporada 1994-1995, se registró el tanteador más abultado que ha habido entre Monarcas Morelia y los felinos, cuando estos últimos cayeron 2-5 en casa. Tantos de Jaime Vera, Hugo Santana y un triplete de Marco Antonio Figueroa, se encargaron se sentenciar el juego, pese al doblete de Gustavo Dezotti.

Las dos escuadras chocaron en los Cuartos de Final del Apertura 2013, en una serie que el cuadro ‘Esmeralda’ ganó por un global de 7-3, luego de empatar 3-3 en la ida y que León consiguiese la victoria en su casa por 4-0.

Estadísticamente existe una ligera ventaja de 12 triunfos de Los ‘Panzas Verdes’ por 11 del ‘Equipo de la Fuerza’, no obstante, sumando el choque del miércoles, ambos han acabado igualados al término del juego en 23 ocasiones. Los cartones parejos prevalecen históricamente entre ambos.

A mitad de semana ambos cuadros se disputaron el primer partido de la serie en el Estadio Morelos, mismo que con anotaciones de Luis Montes y Christian Pellerano, quedó en paridad de 1-1.

Por su parte, Monarcas Morelia llegó a la ‘Fiesta Grande’ en sexto, luego de corregir la temporada con 8 triunfos, 4 igualadas y 5 descalabros, acumulando un total de 28 puntos.

León calificó como tercer lugar a la Liguilla. Esto a raíz de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas, que lo dejaron con un total de 30 unidades y debajo de Pachuca solo por diferencia de goles.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido León - Morelia, correspondiente a la 11ª jornada del Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio León a partir de las 21:06 horas.